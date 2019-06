Ieskatīties draudzenes bijušajā: ko vērts pārdomāt pirms attiecību uzsākšanas

Lai gan pasaulē ir tik daudz cilvēku, ar kuriem satikties un veidot attiecības, nereti sirds izvēlas sarežģītākos variantus, piemēram, ieskatīties draudzenes bijušajā. Arī tad, ja viņi šķīrušies jau pirms laba laika, šāda situācija var būt patiesi komplicēta, tāpēc "Elite Daily" eksperti skaidrojuši, ko pirms attiecību uzsākšanas vērts pārdomāt.

Kad tiek izdzirdēts vārdu savienojums – draudzenes bijušais, gluži vai nerakstīts likums ir tam pārvilkt sarkanu strīpu, taču patiesībā viss var nebūt tik viennozīmīgi. Viss atkarīgs no tā, cik attiecības bija nopietnas un kā draudzene jūtas tagad, tāpēc vissvarīgākais noteikums ir būt atklātai un neiet vienam no saviem tuvākajiem cilvēkiem aiz muguras. Iespējams, draudzene netur ļaunu prātu uz savu bijušos, tieši otrādi – vēl tikai to pašu labāko, tāpēc jūsu savienībai nebūt nav nekādu šķēršļu, taču nereti gan situācija nav tik rožaina. Ja tomēr jūtas ir tik spēcīgas, ka, neskatoties uz draudzenes nostāju, izlem tās veidot, lūk, četras svarīgas lietas, kuras vienmēr paturēt prātā.

Iespējams, zaudēsi draudzeni

Ja mēs dzīvotu pasaku valstībā, kurā visi ar visiem ir draugi, problēmu nebūtu, taču realitātē draudzenei var būt pārāk sarežģīti pieņemt tavu un bijušā savienību. Tas nenozīmē, ka viņa nevēlas, lai būtu laimīga, taču arī tev ir jāsaprot, ka viņas bijušais automātiski kļūst arī par tagadnes kompānijas sastāvdaļu, kas var nebūt īpaši patīkami. Saprotams, neviens nevar iekāpt tavās kurpēs un saprast, cik spēcīgas ir jūtas, taču tev ar vēsu prātu jāmēģina kritiski paskatīties uz situāciju un konstatēt, vai attiecības ir tā vērtas, lai aizlaistu vējā draudzību.

Iemesls, kāpēc viņi izšķīrās

Neapšaubāmi, katra savienība ir atšķirīga un nevajag savā starpā salīdzināt, taču svarīgi tomēr analizēt un paturēt prātā, kāpēc draudzenes un tavas jaunās simpātijas attiecības izjuka. Svarīgi piebilst, ka arī tad, ja viņi šķīrās bez skandāla un aizvainojuma, tas nenozīmē, ka draudzene devusi savu akceptu, kā tas reizēm ačgārni šķiet. Tomēr, ja tās izirušas krāpšanas vai melu dēļ, to noteikti nevajadzētu atstāt bez ievērības.

Ļoti iespējams, tieši tu biji tā, kura kopā ar draudzeni pārdzīvoja un centās salīmēt salauzto sirdi, tāpēc pārdomā kārtīgi, vai vēlies viņai likt par šo jautājumu pārdzīvot vēl vairāk. Draudzene to var uzskatīt arī par cietsirdīgu soli – būt kopā ar cilvēku, kura dēļ tik daudz izsāpēts.

Identiskas problēmas

Arī tad, ja šis cilvēks neizrādījās draudzenes īstais un vienīgais, neaizmirsti par dažādiem sīkumiem, kurus iepriekš dzirdēji. Lai arī tagad pie sāniem būsi tu, tas nenozīmē, ka uzreiz pilnībā mainīsies viņa uzvedība vai rīcības, kuras tev nešķita pieņemamas. Nesasapņojies pārāk ātri, jo tev ir bijusi iespēja, kāda citiem nav – redzēt savu jauno simpātiju iepriekšējās attiecībās un ievērot visus plusus un mīnusu. Pārdomā, ar kādām problēmām draudzene saskārās, jo, ļoti iespējams, tās pašas sagaidīs arī tevi. Lai gan ideja – es viņu izmainīšu izklausās vilinoša, tā ir visnotaļ tālu no realitātes.

Apstiprinājums par svarīgumu

To, kāda būs draudzenes reakcija uz tavu stāstu, skaidri pateikt nevar neviens, jo to veido daudzi un dažādi faktori. Pats svarīgākais ir draudzenei likt saprast un dot apstiprinājumu, ka jūsu attiecībās tas neko nemainīs un viņai tavā dzīvē aizvien būs viena no svarīgākajām vietām. Noteikti nevajag baidīties to atklāt, jo pretējā gadījumā draudzenei var šķist aizdomīgi, kāpēc no viņas kaut ko slēp. Vienmēr labāk patiesību uzzināt no tevis, nevis cilvēkiem apkārt.

Tas, ka draudzene sākumā ir pret jūsu savienību lielo pārdzīvojumu dēļ, nenozīmē, ka tā tas paliks mūžam. Iespējams, vienkārši ir jādod laiks pamazām aprast ar situāciju. Taču, ja esi dzīves situācijā, kad nevari saprast – saiet kopā vai tomēr dzīvot šķirti ar savu bijušo, vairākas pārdomājamas lietas atradīsi šajā rakstā.