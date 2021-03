Ieteikumi, kā izkļūt no neveiksmīgu un neveselīgu attiecību apburtā loka

Daudzi cilvēki izkļūst no vienām sliktām attiecībām, bet pēc kāda laika atkal nonāk citās nefunkcionālās, toksiskās vai neveselīgās attiecībās. Pat tad, kad cītīgi strādājam pie tā, lai sevi mainītu un uzsāktu attiecības ar cita veida draugiem un mīļākajiem, ir grūti izvairīties no neapzinātas vilkmes pretim cilvēkiem, kuri mūs ievelk strīdos, uzplēš emocionālas brūces un atjauno pazīstamas, bet neveselīgas attiecību lomas un uzvedību.

Ja tu jūties iestrēgusi neveselīgu attiecību apburtajā lokā, ņem vērā portālā ''Psychology Today'' apkopotos psihoterapeites un līdzatkarības ekspertes Šāronas Martinas ieteikumus, kas palīdzēs izbēgt no šī loka un sākt veidot veselīgākas, piepildītākas attiecības.

Atpazīsti disfunkcionālu, toksisku un kaitīgu rīcību

Ideālā gadījumā mums ir jāprot atpazīt neveselīgu uzvedību (gan sevī, gan citos), pirms vēl esam uzsākuši jebkāda veida attiecības ar otru cilvēku. Tomēr bieži vien mēs palaižam garām agrīnus brīdinājuma signālus un neatpazīstam, ka esam toksiskās attiecībās līdz brīdim, kad ir jau izveidojušās spēcīgas jūtas vai izveidota kopīga dzīve.

Un, ja tu uzaugi disfunkcionālā ģimenē, tu, iespējams, nemaz nezini, kā izskatās un kā jājūtas veselīgās attiecībās, jo tev vienkārši nebija laba parauga. Tāpēc nav brīnums, ka pieaugušo attiecībās sarkanos signālus tu palaid garām. Brīdinājuma signāli ir:

Fiziska vardarbība: grūstīšana, sišana, spārdīšana vai cita fiziska sāpināšana;

grūstīšana, sišana, spārdīšana vai cita fiziska sāpināšana; Emocionāla vai garīga vardarbība: apsaukāšana pazemojošos vārdos, kliegšana, otra vainošana, draudi, tavu jūtu noraidīšana un nepieņemšana, sakot, ka tu esi traka, pārspīlē, apjukusi vai izdomā lietas;

apsaukāšana pazemojošos vārdos, kliegšana, otra vainošana, draudi, tavu jūtu noraidīšana un nepieņemšana, sakot, ka tu esi traka, pārspīlē, apjukusi vai izdomā lietas; Negodīgums: melošana, krāpšana, zagšana vai cita negodīga vai nelikumīga uzvedība, pretrunīga uzvedība un runas;

melošana, krāpšana, zagšana vai cita negodīga vai nelikumīga uzvedība, pretrunīga uzvedība un runas; Kontrole un greizsirdība: partneris kontrolē, kur ej, ko satiec, ko valkā, iespējams, arī tavus izdevumus. Uzstāj, lai rādi visas privātās sarakstes un atklāj sava tālruņa un sociālo tīklu kontu paroles. Apsūdz tevi krāpšanā;

partneris kontrolē, kur ej, ko satiec, ko valkā, iespējams, arī tavus izdevumus. Uzstāj, lai rādi visas privātās sarakstes un atklāj sava tālruņa un sociālo tīklu kontu paroles. Apsūdz tevi krāpšanā; Izvairīšanās: nevēlēšanās risināt problēmas, emocionāli nepieejams partneris;

nevēlēšanās risināt problēmas, emocionāli nepieejams partneris; Līdzatkarība: nelīdzsvarotas attiecības, kurās viena persona pārlieku funkcionē (tu esi atbildīga par otru, rūpējies par viņu, esi ārkārtīgi atbildīga un strādīga), bet otra persona funkcionē nepietiekami un ir emocionāli nenobriedusi un bezatbildīga.

Saproti, kāpēc izvēlies neveselīgas attiecības

Foto: Shutterstock

Racionāli domājot, protams, nav loģiski pieļaut vienas un tās pašas kļūdas un atkārtot to pašu uzvedību, ja tā rada tik daudz problēmu. Te psihoterapeite Martina mierina – tu neesi stulba, tā darot, jo atkārtotās uzvedības pamatā parasti ir kāda trauma, iemācīta uzvedība un neapzinātas emocijas. Mēs atkārtojam lietas, jo tās ir pazīstamas. Tātad, pat ja tu zini, ka attiecības nav funkcionālas un nav tavās labākajās interesēs, tu tāpat vari tās turpināt, jo sajūtu ziņā tās ir pazīstamas un tu arī zini, ko vari no tām sagaidīt.

Tāpat mēs mēdzam atkārtot bērnībā iemācīto. Piemēram, tu vari atkārtoti satikties ar vīriešiem, kas pēc kāda laika tevi pamet tāpat, kā to bērnībā darīja tavs tēvs, vai arī neapzināti attiecībās uzturēt pastāvīgus konfliktus, gluži kā to darīja tavi vecāki. Bieži vien mūsu uzskati un attiecību modeļi izriet no mūsu agrīnās pieredzes, kas ir dziļi iesakņojusies, jo tā ir veidojusies, pirms attīstījām kritisko domāšanu vai mums bija liela dzīves pieredze. To var arī salīdzināt ar autopilotu, kur nedomājam neko jaunu, bet gan atkārtojam vienu mums zināmo modeli.

Kā arī tu vari atkārtot disfunkcionālus attiecību modeļus, jo nejūties cienīga no otra saņemt cieņu un beznosacījumu mīlestību. Un arī šie uzskati, iespējams, ir radušies bērnībā, bet tu pati arī pieaugušā vecumā neapzināti sev to nemitīgi atgādini un meklē partnerus, kas šo nepatieso pārliecību palīdz nostiprināt.

Dziedē traumas

Disfunkcionālas attiecības rodas no pamešanas, atraidījuma, kauna un citas sāpīgas un traumatiskas pieredzes. Kamēr tev vēl ir nesadziedētas emocionālās brūces un neatrisinātas neapmierinātās vajadzības, tu turpināsi meklēt ''dziedināšanu'' pie partneriem, kuri nespēj sniegt tev vajadzīgo un pelnīto mīlestību, pieņemšanu un emocionālo drošību. Daudziem sevis sadziedēšanai palīdz psihoterapija.

Iemācies un praktizē jaunas attiecību prasmes

Lai mainītu savu attiecību modeli, ir jāmaina arī tava uzvedība. Tas var ietvert komunikācijas prasmju uzlabošanu, emociju regulēšanu, robežu noteikšanu u. c. Arī šeit laba vieta, kur sākt, var būt terapija.

Esi gatava būt viena, nevis neveselīgās attiecībās

Daudzi cilvēki paliek neveselīgās attiecībās, jo nevēlas palikt vieni. Tomēr būšana ar sevi starp attiecībām dažkārt var palīdzēt noteikt sev jaunas prioritātes, apgūt prasmes, izprast savas jūtas un gūt jaunas atziņas. Izvēle būt vienai vai uzturēt kontaktu ar mazāku draugu loku nebūt nenozīmē, ka ar tevi kaut kas nav kārtībā. Patiesībā tas var atspoguļot veselīgu pašcieņu un apziņu, ka esi pelnījusi, lai pret tevi izturas labi.

Izturies pret sevi tā, kā vēlies, lai pret tevi izturas citi

Foto: Shutterstock

Kad izturamies pret sevi slikti (kritizējam sevi, ignorējam savas vajadzības, noraidām savas jūtas un neaizstāvam sevi), mēs it kā pasakām citiem, ka arī viņi pret mums var izturēties tāpat. Bet, ja vēlies, lai citi pret tevi izturas labi, tev pašai pret sevi tā jāizturas. Sevi ir jāpieņem un jānovērtē, jārūpējas par savu ķermeni un emocijām, jāuzticas sev, jāciena savs viedoklis un jāiet pretim savu mērķu sasniegšanai. Pašiem darot šīs lietas, arī citi sekos piemēram.

Ievērojamu izmaiņu ieviešana prasa daudz pūļu. Realitātē tu nevarēsi dažu nedēļu laikā pilnībā izmainīt modeli, kuru esi piekopusi gadiem ilgi. Tāpēc, veicot nelielas izmaiņas, izturies pret sevi ar rūpēm un pacietību. Un arī šķietami niecīgās un maznozīmīgās izmaiņas ar laiku palīdzēs izkļūt no neveselīgu attiecību apburtā loka.