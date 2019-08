Ieteikumi, kā mazināt greizsirdību

Attiecībās, kurās pret savu partneri izjūti spēcīgu pieķeršanos, greizsirdība ir pavisam normāla parādība. Taču ar to iespējams sadzīvot vien tik ilgi, kamēr tā nenosaka to, kā jūties un kā sāc uztvert savu partneri. Ja arī tev ir tieksme ātri vien kļūt greizsirdīgai un tu to vēl neesi iemācījusies kontrolēt, iepazīsties ar portāla ''Pure Wow'' ekspertu ieteikumiem, kā mazināt greizsirdību.

Izvairies no situācijām, kas izraisa greizsirdību



Vai tev ir pazīstama situācija, kad partneris vakariņu laikā saņem īsziņu, bet tu izliecies, ka sniedzies pēc sālstrauka pāri galdam, lai gan patiesībā tikai vēlies ieskatīties viņa telefona ekrānā? Vai, neatpazīstot sūtītāja vārdu, tava sirds sāk pukstēt straujāk, un tā vietā, lai izbaudītu vakariņas kopā ar mīļoto, domās sāc prātot, kas ir šī sieviete un kāpēc viņa raksta tavam partnerim?

Lai izvairītos no šādiem muļķīgiem un nevajadzīgiem prātojumiem, pārstāj lūkoties partnerim visu laiku pār plecu. Vairāki pētījumi rāda, ka greizsirdīgas partneres ir tendētas pastiprināti pievērst uzmanību tam, ko viņu mīļotais dara sociālajos tīklos. Jo vairāk viņas redz, jo vairāk muļķīgu un nepatiesu iedomu rodas, kā arī viņas vēl vairāk turpina meklēt, ko viņu partneris dara. Tādējādi rodas apburtais loks, un greizsirdība nevis mazinās, bet pieaug.

Saproti greizsirdības cēloni



Izjūtot greizsirdību, prāts tevi var aizvest pat pie neiespējamām un nekad nepiepildāmām iedomām par to, ko tavs partneris dara, tev nezinot. Pirms sāc apcerēt to, kāpēc viņš sācis svētdienas vakarus pavadīt kopā ar draugiem, tevi atstājot mājās, mēģini saprast greizsirdības cēloni. Ļoti iespējams, tu un tavs dzīvesbiedrs pēdējā laikā kopā pavadāt salīdzinoši maz laika, un viņa kopīgās aktivitātes ar draugiem tev liek justies atstumtai, kas savukārt var novest pie nedrošības sajūtas, zema pašnovērtējuma un satraukuma. Taču, kad tu saproti patieso iemeslu, kāpēc izjūti greizsirdību, ir daudz vieglāk apskatīties uz notiekošo no malas un kontrolēt savas emocijas.

Runā



Neviens nevēlas atzīt, ka jūtas greizsirdīgs, it īpaši tad, ja tā jūtas jau pašā attiecību sākumā. Taču, ja tomēr tā jūties, lai šī sajūta tevi nepārņemtu pilnībā, ir jāiemācās par to runāt. Piemēram, tavs partneris tev ik pa laikam atgādina, ka nākamajā nedēļas nogalē satiksies uz kafijas tasi ar savu bijušo draudzeni. Iespējams, tu centies radīt iespaidu, ka ar to esi pilnīgā mierā, bet domās jau pārcilā dažādus viņu kafijas ''randiņa'' scenārijus. Taču izlikšanās neko nevērsīs par labu, tāpēc izrunājies ar savu partneri, kā arī kopīgi saprotiet, kas tev liks justies mierīgi. Iespējams, tu kādreiz vēlies viņa bijušo uzaicināt vakariņās, lai savām acīm redzētu, ka viņi ir tikai draugi, vai varbūt tu neko par viņu tikšanās reizēm negribi dzirdēt.

Saproti atšķirību starp greizsirdību un šķiršanās priekšvēstnešiem



Tavs mīļotais darbā klientam gatavo svarīgu piedāvājumu, un tāpēc viņam birojā jāpavada papildu stundas. Tāpat viņš pie projekta strādā kopā ar divām spējīgākajām kolēģēm. Tu zini, ka viņu starpā nekā nav, taču greizsirdība var ņemt virsroku un likt tev izdomāt neeksistējošas lietas. Tomēr, iespējams, partneris pēdējā laikā ir atsvešinājies, un tev šķiet, ka viņš tikai meklē attaisnojumus, lai paliktu ilgāk darbā un nenāktu mājās – šis var būt kā sarkanais signāls, ka jūsu attiecībās kaut kas nav labi. Ja tev ir sajūta, ka kaut kas nav kārtībā, un tu spēj greizsirdību nolikt sāņus, runā ar savu partneri un tu sapratīsi, vai tava iedomātā problēma ir īsta vai nē.

Greizsirdību pārvērt pozitīvā rīcībā



Neskatoties uz to, cik daudz ar partneri par to runāsi, no greizsirdības izvairīties nav iespējams. Tāpēc brīdī, kad jūti, kad tā atkal pārņem tevi, enerģiju, kuru līdz šim tai esi veltījusi, pārvērt pozitīvā rīcībā. Aizej uz sporta zāli, sakārto māju, izgludini veļu vai sāc lasīt grāmatu, kura plauktā jau noputējusi. Meditē, dodies pastaigā, satiecies ar sen nesatiktu draudzeni. Dari jebko, kas novērsīs domas no greizsirdības.