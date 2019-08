Intīmajai dzīvei uzlikta pauze. Kā par to runāt ar savu partneri

Intīmajai tuvībai jeb seksam attiecībās nevajadzētu būt galvenajam, bet tas pavisam noteikti ieņem svarīgu lomu. Taču ne vienmēr ar savu partneri ir viegli par to runāt, it īpaši tad, ja tev neizskaidrojamu iemeslu dēļ jūs vairs ar to nenodarbojaties tik bieži, kā agrāk, vai to nedarāt vispār. Tomēr nav labāka veida kā runāt, lai noskaidrotu iemeslu intīmās dzīves pārtaukumam.

Pirmajā brīdī, kad atskārt, ka esat ''aizmirsuši'' par mīlēšanos, iespējams, jau pati sāc apcerēt iemeslus, kāpēc tā ir. Tev šķiet, ka vairs neesi savam partnerim pievilcīga, viņam ir uzradusies mīļākā vai varbūt viņš tevi vairs nemīl, bet nezina, kā attiecības izbeigt. Taču pirms kādu no secinājumiem steidz atzīt par patiesu, pajautā viņam, kā ir patiesībā. Iedvesmojoties no portāliem ''Elite Daily'' un ''Bustle'', piedāvājam iepazīties ar ieteikumiem, kā uzsākt un vest šādu sarunu.

Iejūties partnera ādā

Pirms ķeries klāt partnera nopratināšanai par to, kāpēc jūsu intīmā dzīvē nolikta uz pauzes, centies paskatīties uz sevi no malas ar partnera acīm. Padomā par to, kā tu ierosini mīlēšanos, ko jūs tās laikā darāt vai nedarāt, vai kādreiz esi izdarījusi spiedienu uz savu dzīves biedru, vai esat iepriekš pārrunājuši to, vai kaut kas nebūtu jāmaina un tamlīdzīgi Iespējams, pati jau pamanīsi kaut ko, kas varētu būt pie vainas. Tāpat, kad saruna ar partneri jau raisīsies, savas pārdomas un atziņas par šiem un citiem jautājumiem varēsi atklāt arī viņam.