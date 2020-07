'Īstais' tā arī nenāk? Pazīmes, ka iepazīstoties izvēlīgums spēlē galveno lomu

Ja izmanto iepazīšanās lietotnes vai esi bijusi uz randiņu 21. gadsimtā, tu, iespējams, esi nogurusi no netīkamo puišu "svaidīšanas" pa kreisi un izvairīšanās no draņķiem, kuri vēlas tikai seksu, vai "čau" no garlaicīgām saderībām. Tev nešķiet, ka esi pārāk izvēlīga (jo to taču sauc par standartiem!!), un vidējais iepazīšanās portāls izskatās kā aizaudzis ar puišiem, kas cieš no Pītera Pena sindroma, tāpēc it kā vari viegli vainot iespēju trūkumu tajā, ka tev nav mīlas dzīves, nevis paskatīties uz visu no malas un saprast, vai kāda daļa vainas nav arī tevī.

Tomēr pasaulē, kurā mēs pieņemam divu sekunžu lēmumu uzmeklēt kādu (vai ne), pamatojoties uz profila attēlu, un kurā dzīves partnera atrašana ir kā apavu pāra pirkšana tiešsaistē, laika gaitā standarti un cerības ir krasi mainījušās. Vai tiešsaistes iepazīšanās ir mūs padarījusi pārāk nosodošus? Un vēl sliktāk, vai būšana tādai ievaino un apgrūtina speršanu soli tuvāk mīlestības apvirmotai dzīvei? Par to lasi tālāk!

Atšķirība starp būšanu pārāk izvēlīgai un nevēlēšanos piekāpties





Tātad tu atsakies samierināties ar mazāk nekā tauriņiem, apburošu humora izjūtu, 10/10 izskatu, organisku (un orgasmu pilnu) dzimumdzīvi, aizraušanos ar brīvprātīgo darbu ar dzīvniekiem, ak, un veiksmīga karjera un muzikāls talants arī par skādi nenāktu... Protams, neviens nespiež lekt attiecībās un atdot savu sirdi, ja to nevēlies, bet pastāv milzīga atšķirība starp nevēlēšanos atteikties no standartiem un būšanu pārāk izvēlīgai. Pirmais nozīmē, ka tu apsver iepazīšanos tikai ar cilvēkiem, kuru īpašības patiesi dara laimīgu, kamēr izvēlīgums nozīmē gaidīt pilnību, nevis partnerību.

Tev vajadzētu būt cerībām, un ikviens ir pelnījis, lai vajadzības un vēlmes satiktos. Tomēr dzīties pakaļ idejai par to, kādam vajadzētu būt tavam ideālajam cilvēkam, nav tas pats, kas dibināt attiecības ar kādu, kurš ir tāds, kāds ir. Atceries, ka mīlestība prasa kompromisu. Labās attiecībās kompromiss būs abpusēji tīkams un ilgtermiņā padarīs tevi labāku. Kad piekāpies, var šķist, ka atsakies no daļas savas identitātes. Iespējams, tev pat jāatsakās no kā vairāk kā partnerim...

Foto: Shutterstock

Ja joprojām neesi pārliecināta, tālāk, iedvesmojoties no portāla "The Everygirl", ir uzskaitītas septiņas pazīmes, kuru dēļ tev vajadzētu būt mazāk izvēlīgai (kamēr joprojām nepiekāpties).

Nevari pateikt, kāpēc viņš nav pietiekami labs





Ja kāds, ar kuru esi uzsākusi tikties "vienkārši nav tavs tips", bet tu īstenībā nevari atrast nevienu iemeslu, kāpēc ne, tas nozīmē, ka esi izvēlīga, jo nemaz nezini, kāds ir tavs tips. Izveido neapspriežamo kvalitāšu sarakstu, tas ir, partnera īpašības, kuras darīs tevi laimīgāku (jautra personība, laba humora izjūta, līdzjūtīga sirds, galanta izturēšanās utt.). Ja kādam nav šo īpašību, tad viņš nav tavs tips. Bet, ja citam piemīt visas īpašības, kas tev ir vissvarīgākās, kāpēc gan neļauties otrajam randiņam? Vai nu tu sapratīsi, ka viņš patīk vairāk, nekā sākotnēji domāji, vai arī sapratīsi, kurai īpašībai nākotnē nevēlēsies pievērst uzmanību.



Jāatbilst visām pazīmēm, vai attiecības neveido





"Visu vai neko" domāšana ir sarkanais karogs, kas liecina, ka tavas cerības varētu būt pārāk augstas. Ja uzskati, ka pirmie iespaidi ir viss, un tu nedosi otru iespēju bez intensīvas, tūlītējas saiknes, ko redzi romantiskās komēdijās, iespējams, tu palaidīsi garām saderības, kas varētu būt piemērotas. Turklāt, ja tu sagaidi, ka iemīlēsies mēneša laikā pēc tikšanās un apprecēsies mazāk nekā gada laikā (vai kāds laika grafiks tev šķiet "īstais"), tu izdari pārāk lielu spiedienu uz sevi un cilvēkiem, kurus satiec. Iepazīšanās procesam ir jābūt baudāmam, nevis jāatgādina intervija.



Tev kādu laiku (vai vispār) nav bijušas ilgstošas attiecības





Varbūt tu vienkārši neesi satikusi nevienu, kas būtu tik ilga laika vērts, vai varbūt tu vispār neesi bijusi atvērta attiecībām. Ne tik izvēlīga satikšanās (vienlaikus saglabājot augstus standartus) varētu izskatīties pēc došanās uz dažiem randiņiem un atskāršanas, ka pēc labākas iepazīšanās jūs viens otram nederiet, var gadīties arī, ka pēc vairākus mēnešus ilgas satikšanās viens strīds vai starpgadījums liek saprast, ka neesat saderīgi (vai arī, ka tev vienkārši ir garlaicīgi. Tā gadās!). Tomēr, ja neesi devusies uz otru randiņu mēnešiem vai pat gadiem ilgi, tu varētu būt pārāk izvēlīga.

Foto: Shutterstock

Tici, ka ideālais partneris ir tur, ārā





Lūk, ko romantiskās komēdijas attēlo nepareizi: neviens nebūs tev ideāls. Reālajā dzīvē neietilpst nevainojams, apburošs princis vai pēc kāzām sekojošais "laimīgi mūžu mūžos". Kā jau ne retumis dzirdēts – neviens nav ideāls. Neatkarīgi no tā, ko tu gaidi, otram vienmēr būs trūkumi, kas tevi kaitinās, un attiecības mūža garumā gribot negribot pavada mazāki un lielāki strīdi, kas var būt visai izaicinoši. Tā vietā, lai gaidītu perfekto cilvēku vai pat nevainojamas attiecības, meklē lielisku mīlestību. Tas nozīmē, ka jūs mīlēsiet viens otru ar visiem niķiem un stiķiem un kopā kļūsiet tikai labāki, stiprinot attiecības. Rezumē: nemeklē perfektu cilvēku, bet gan kādu, kurš kopā ar tevi augs un attīstīsies caur visām nepilnībām.



Lēmumus balsti uz plusu un mīnusu sarakstiem, nevis to, ko vēlies





Ja tava mīlas dzīve sāk atgādināt piezīmju grāmatiņu, kurā ir pilns ar plusiem un mīnusiem, tu, iespējams, satiecies balstoties nevis uz to, ko patiesībā vēlies, bet uz to, ko domā, ka vēlies. Tava saraksta uzstādītā latiņa varētu būt tik augsta, ka ar tai nav iespējama saderība, bet varbūt tu gluži vienkārši neesi saskaņā ar to, ko jūti.

Padoms ir tik klišejisks, ka tas bija 80. gadu popdziesmā (un arī tas, ko mammas, omītes un tīņu romāni ir teikuši kopš bērnības): ieklausies savā sirdī. Ja tev patika kopā pavadītais laiks ar kādu, dodies uz otro randiņu, lai redzētu, kā tas attīstīsies. Savukārt, ja satikšanās nebija patīkama, paskaidro otram, ka vairāk redzi jūs tikai kā draugus (runājot par klišejām, vai ne?). Ja tu pārlieku visu pārdomā – tu esi pārāk izvēlīga.

Pārāk stingri pieķeries īpašībām, kurām nav nozīmes





Ir lielas lietas, kurām vajadzētu būt svarīgām, pamatojoties uz to, ko tu zini, ka tev vajag, lai būtu laimīga: laba humora izjūta, laipna sirds, ģimenes vērtības, līdzīgas reliģiskās pārliecības. Un tad ir mazas lietas, kurām īsti nav nozīmes: sliktas "Netflix" skatījumu izvēles, "nūģīga" aizraušanās ar "Zvaigžņu kariem" vai fakts, ka viņš labprātāk dodas pārgājienā, nevis brīvdienās gozējas pludmales smiltīs.

Ja uzskati, ka iepazīšanās vērti ir tikai tie cilvēki, kuriem ir intereses ir tieši tādas pašas kā tev, vai arī tu nesatiecies ar cilvēkiem, kuri ir citu sporta komandu līdzjutēji – jā, tu esat pārāk izvēlīga. Ja kāda noteikta partnera iezīme nepadarīs tevi mazāk laimīgu gadu desmitiem uz priekšu, nav vērts viņu tagad noraidīt (un kas zina, varbūt pat sapratīsi, ka tev patīk pārgājieni).

Tu nevēlies būt attiecībās





Ja tu esi tik izvēlīga, ka draugi un ģimenes locekļi atkārtoti apgalvo, ka biji muļķe, ka atteici jaukajam puisim no kafijas veikala, vai arī kāds, kuru noraidīji "Tinder", šķita lielisks, padomā par to, vai saki cilvēkiem "nē", jo viņi galīgi un pavisam nepatīk vai tāpēc, ka patiesībā nevēlies būt attiecībās.

Pat ja tu domā, ka tavs mērķis ir mīlestība, pagātnes ievainojumi vai pašreizējās bailes var kavēt attiecību atrašanu. Garais īpašību kontrolsaraksts mērķtiecīgi varētu būt nesasniedzams, lai tev nekad nevajadzētu atvērties, lai atkal jau netiktu ievainota, vai arī tāpēc, ka nevēlies atmest savu dzīvi vienatnē tik ļoti, cik domāji. Pārdomā, vai vēlies atrast mīlestību vai nevēlies būt attiecībās. Rūpējies par sevi, veic visas nepieciešamās izmaiņas, lai no dzīves iegūtu to, ko vēlies, un pārtrauc būt tik izvēlīga (bet nepiekāpies)!