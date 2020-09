Izzini vēl neiepazītus apvāršņus! Padomi seksam ar jaunu partneri

Jaunu attiecību veidošana nekad nav vienkārša. Pirmie skatieni, pirmie satraucošie skūpsti un pieskārieni... Arī mīlēšanās ar jaunu partneri var būt nervus kutinoša, tieši tāpēc ir tik būtiski nepieļaut muļķīgas kļūdas, kuras var sagandēt visa procesa burvību.

Nupat esi uzsākusi jaunas attiecības. Dzirksteles lido visapkārt, skūpsti ir karstāki par karstu... Ar tādu jūtu ķīmiju seksam jau no paša sākuma jābūt fantastiskam, vai ne? Taču viss nav tik vienkārši! "Veidot tuvību ar jaunu cilvēku var būt neveikli," portālam ''Cosmopolitan'' teic seksa terapeits Kriss Fariello. Sākumā vēl neesat pavisam brīvi viens otra klātbūtnē. Turklāt, pirmajā reizē likmes ir lielas – ja sekss ir slikts, vari sākt šaubīties par attiecību turpināšanu. Tieši tāpēc esam apkopojuši noteikumus, kas palīdzēs pirmajā mīlas prieku reizē ar jaunu partneri.

1. noteikums: nerīkojies pārāk strauji!

Šo brīdi, visticamāk, esat gaidījuši jau ilgi, tāpēc var rasties kārdinājums izlaist priekšspēli un ķerties uzreiz vērsim pie ragiem. Taču tā ir iesācēju kļūda! "Pirmajā kopīgajā naktī patiešām nevajadzētu steigties," skaidro seksa skolotāja Džeimija Vašmane. "Tavam mērķim vajadzētu būt pievērst īpašu uzmanību tam, kas otram patīk un kas nepatīk. Tādā veidā varēsi viņu iepriecināt jau no paša sākuma."

Tieši tāpēc virzies soli pa solim. Priekšspēles laikā, kad liekas, ka otra rokas sāk pieskarties tavam augumam jau pārāk dulli, satver viņa plaukstas un turi tās cieši kopā. Tad sniedz garu, izstieptu skūpstu. "Lielākajai daļai vīriešu patīk, ja sieviete izdara kaut ko agresīvu, jo tas viņiem palīdz saprast, ko viņa vēlas," stāsta seksa terapeite Kerola Altmane. "Glāsti un skūpsti ļaus patiesi izbaudīt procesu labā tempā."

2. noteikums: nekautrējies no neveikliem mirkļiem!

Protams, mēs visas vēlētos, lai par mums domā kā par dievieti, tāpēc pavisam dabīgs ir instinkts ignorēt neveiklus mirkļus. Taču viss noritēs daudz raitāk, ja rīkosies pretēji. "Būt kopā ar jaunu cilvēku ir satraucoši, jo nākas raizēties par to, ko otrs domās par tavu ķermeni un vai viņam patīk tas, ko dari," stāsta Altmane. "Un, ja tu nepieņem kļūmes, kuras noteikti notiks, tās sabojās visu procesu un pieredzi." Lai izglābtu situāciju, neveiklos brīžus centies risināt tādā noskaņā, kas atbilst jūsu mīlēšanās veidam. Piemēram, ja abi esat rotaļīgi, saglabājiet šo attieksmi! Tas nozīmē – ja viņam neizdodas atraisīt tavu krūšturi, nesēdi un neklusē, kamēr viņš jau kļūst nokaitināts. Labāk uzsmaidi un saki: "Ļauj man pamēģināt! Es zinu šādus tādus trikus." Savukārt – ja process ir intensīvāks, atrodi veidu, kā saglabāt šo noskaņu. Piemēram, ja nejauši saduraties ar galvām, pievērs uzmanību "traumētajai" vietai un noskūpsti to.

3. noteikums: pasaki kaut ko jauku!

Tas ir mīts, ka vīriešus satrauc tikai viņu pašu labsajūta. Patiesībā lielākajai daļai ir grūti izbaudīt mirkli, jo viņi nav pārliecināti, vai partneris labi pavada laiku. "Daļa no tā, kas viņu uzbudina, ir apziņa, ka arī tu esi uzbudināta," atklāj Altmane. Un, tā kā vēl neesat līdz galam iepazinuši viens otru, viņš nezina visas mazās un klusās pazīmes, kuras norāda, ka tev patīk tas, ko viņš dara. Tieši tāpēc ir ļoti svarīgi to pateikt skaļi.

Vienkārši pārliecinies, ka paslavē to, kas patiešām liek justies labi, jo itin visu, ko teiksi, viņš ņems vērā nākamajās mīlēšanās reizēs. To ir vērts iegaumēt arī par lietām, kuras tev nesagādā baudu – neizliecies, ka tev patīk kaut kas, kas patiesībā tev nepatīk. Izsakot skaļi savas domas un vērtējumu, otram liksi justies pārliecinātam, turklāt arī sniegsi viņam vērtīgas zināšanas par to, kas tev rada baudu.

4. noteikums: atturies no trakas akrobātikas!

Iespējams, tev ir vēlme izmantot visus sev zināmos seksa trikus, lai parādītu otram, ka esi lietpratēja, taču pirmā reize nav tam īstais brīdis. "Pirmajā reizē nevajadzētu ekspertimentēt ar sarežģītām pozām vai izmēģināt neparastus tantriskus manevrus. Ir liela iespēja, ka būsit vīlušies, ja tie neizdosies, jo pagaidām vēl nepazīstat viens otra kustības. Turklāt, cenšoties īstenot kaut ko sarežģītu, nevarēsi apstāties un izbaudīt pašu procesu," skaidro Vašmane. "Šādas kustības labāk pietaupi vēlākam, kad jau labāk sapratīsit, kas nepieciešams otra orgasmam." Izmanto pozas, kuras ir pazīstamas, liek justies labi un neprasa traku piepūli. Ja vēlies procesu padarīt nedaudz pikantāku, vari, piemēram, pieskarties sev, kamēr partneris skatās.