Kā palīdzēt partnerim, kurš zaudējis darbu

Dzīvē notiek daudz neparedzamu notikumu, viens no tiem ir darba zaudēšana. Brīdī, kad esi palicis bez darba, iestājas neziņa par to, kas notiks tālāk un vai izdosies atrast jaunu darbu. Ja tas noticis tieši ar tavu partneri, neliec viņam ar to tikt galā vienam, bet sniedz savu atbalstu.

Iedvesmojoties no portāla ''Your Tango'', piedāvājam iepazīties ar ieteikumiem, kā palīdzēt savam partnerim, ja viņš zaudējis darbu.

Neesi kritiska

Nav iespējams pirms laika pareģot, kāda būs tava reakcija brīdī, kad partneris atklās, ka ir zaudējis darbu, taču tev jābūt savaldīgai. Iespējams, tu būsi pārsteigta, pat negatīvi, vai tev uzreiz gribēsies noskaidrot tālāko rīcības plānu, tomēr sava dzīves biedra izjūtas par situāciju liec pirmajā vietā. Tā vietā, lai viņu nopeltu vai izteiktu pārmetumus, izrādi sapratni un atbalstu.

Nepārstāj atbalstīt

Cilvēki, kas zaudējuši darbu, mēdz sevi šaustīt par to, kāpēc tā noticis, kas viņam vainas u.tml. Tāpat arī jauna darba atrašana ne vienmēr notiek ātri, kas var novest pie sava veida izmisuma un arī zema pašvērtējuma. Tāpēc šādā situācijā labākais, ko vari darīt, ir turpināt viņu atbalstīt un teikt, ka partnerim tici.

Piedāvā savu palīdzību

Tas, ka nemitīgi jautāsi, vai tavs partneris jau ir atradis jaunu darbu, vai uzstāsi, ka viņam tas ir jāizdara pēc iespējas ātrāk, nepavisam nepalīdzēs. Tā vietā tu vari viņam piedāvāt savu palīdzību darba meklējumos, taču arī to neuzspied. Ja partneris šādu piedāvājumu akceptē, kopīgi varat izskatīt darba sludinājumus, vai tu vari painteresēties paziņu lokā par kādu brīvu vakanci.

Pārplāno izdevumus

Brīdī, kad tikai viens no jums mājās nesīs iztikas līdzekļus, lai neiedzīvotos parādos, nepieciešams pārplānot turpmākos izdevumus. Tāpat parādot savam partnerim, ka arī tu viņa dēļ vari no kaut kā atteikties un tā vietā iegādāties ko citu, viņš to pavisam noteikti novērtēs.

Izdomājiet jaunus ikdienas pienākumus

Darbs ikvienam no mums paņem lielāko daļu mūsu ikdienas, tāpēc brīdī, kad tas tiek zaudēts, iestājas sava veida bezdarbība. Lai neizsistu no sliedēm līdzšinējo darba kārtību un bezdarbība tavam partnerim neliktu justies slikti, kopīgi izdomājiet dienas laikā veicamos uzdevumus. Tādējādi viņš ne tikai turpinās justies noderīgs, bet arī tas uzturēs viņa atbildības sajūtu, kas savukārt motivēs nepadoties un atrast jaunu darbu.

Nezaudē pozitīvismu

Protams, ir grūti samierināties ar kaut kā zaudēšanu, arī tad, ja tas ir darbs. Taču tev gan sev, gan partnerim šādā situācijā jācenšas ieskaidrot un vēlāk arī atgādināt, ka tas ir tikai īslaicīgi un nevajag padoties. Ir grūti skatīties, kā partneris pārdzīvo par neveiksmēm jauna darba meklējumos, bet turpinot viņu atbalstīt, sakot, ka jūti, ka jauns darbs ir tepat aiz stūra, tu viņu iedrošināsi turpināt meklējumus.