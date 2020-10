Kā pārtraukt attiecības, lai šķiršanās būtu mazāk sāpīga

Lai kā gribētos piedzīvot ideālo scenāriju ar mīlestību, kas ir "ilga un laimīga", daudzām attiecībām dažādu iemeslu dēļ diemžēl pienāk gals. Ja gan sirdī, gan prātā esi nonākusi līdz šim smagajam lēmumam, jācenšas darīt visu, lai nepatīkamais process būtu pēc iespējas nesāpīgāks kā tev, tā arī tavam partnerim.

Tikt pamestam – tas, protams, ir draņķīgi, taču būt tam, kurš izšķiras no otra, nereti ir pat vēl grūtāk, jo nākas cīnīties ar vainas apziņu, dusmām un skumjām reizē. Jo īpaši sāpīgas ir situācijas, kurās partnerim it kā nav ne vainas – viņš nav tevi nedz krāpis, nedz jebkādā citā veidā sāpinājis, bet vienkārši saproti, ka jūsu attiecībām kaut kādu iemeslu dēļ nav nākotnes. Galu galā – tev šis cilvēks bijis nozīmīgs, iespējams, esi viņu mīlējusi, varbūt pat vēl joprojām mīli. Redzēt, kā tavs mīļotais cilvēks tiek sāpināts, ir šausmīgi, taču vēl briesmīgāk ir būt tam, kurš izraisa šīs sāpes.

Lai procesu nedaudz atvieglotu (cik nu tas ir iespējams), gūstot ideju no “Cut”, esam apkopojuši ieteikumus, kā rīkoties katrā šķiršanās fāzē – sākot ar lēmuma pieņemšanu un beidzot ar sēru pārdzīvošanu.

Pirms šķiršanās

Dod sev un savam partnerim iespēju uzlabot attiecības

“Tam, ka vēlies pārtraukt attiecības, nekad nevajadzētu būt kā ziņai no zila gaisa. Pirms pieņem galīgo lēmumu, tev vajadzētu dalīties ar otru savās bažās vai neapmierinātībā un mēģināt to labot. Lai gan lēmums pārtraukt attiecības var nebūt abpusējs, tavs pienākums ir komunicēt ar savu partneri un paziņot viņam, kā jūties, pat, ja domā, ka tas varētu otru sāpināt. Domāju, ka svarīgi pēc iespējas vairāk iesaistīt savu partneri diskusijās par savām jūtām, lai attiecību pārtraukšana viņu nepārsteigtu, kas var būt diezgan traumatiski un mulsinoši,” skaidro psihoterapeite Samanta Burna.

Izvēlies vietu



“Ja jūties drošībā ar savu partneri, vislabāk to dari privāti, kur vari veltīt laiku, lai pārrunātu un atbildētu uz viņa jautājumiem. Ja jūs nedzīvojat kopā, paziņo savu lēmumu vietā, kur tu varētu doties prom, kad esi gatava. Ja tavs partneris ir emocionāli vai fiziski aizskarošs, apsver iespēju to darīt publiski, draugu tuvumā, pat pa tālruni vai vēstulē – atkarībā no konkrētās situācijas, prioritāti piešķirot drošībai,” uzsver speciāliste.

Izsver visu svarīgo



Kā stāsta psihoterapeite – pāri, kas ir ilgstošās attiecībās, bieži dzīvo kopā un dalās savās finansēs. Šādā gadījumā jāizlemj, kur paliksi pēc šķiršanās – vai nu tajā pašā dzīvesvietā, tikai citā istabā, vai pie draugiem, vai kaut kur citur. Iespējams, ka brīdī, kad runa ir par emocijām, negribas domāt par naudu un praktiskām lietām, taču tas ir būtiski.

Sagatavojies dažādām reakcijām



Jābūt gatavai, ka partneris var būt ļoti pārsteigts un viņam vajadzīgs laiks un telpa, lai apstrādātu tavu lēmumu. Visticamāk, arī tu kļūsi emocionāla. “Tavs partneris bija tavas emocionālās “mājas”. Visticamāk, lēmums par šķiršanos nenāca viegli, tāpēc nešaubies par savu izvēli tikai tāpēc, ka sākumā jūties vientuļi vai jūti, ka ilgojies pēc otra,” iesaka Burna.

Šķiršanās laikā



Esi tieša un atklāta



“Daudz kas atkarīgs no tā, kāpēc vēlies pārtraukt attiecības, taču, ja tev patiesi rūp un tu cieni otru cilvēku, esi iejūtīga, bet labāk esi tieša. Piemēram, vari teikt kaut ko līdzīgu: “Nav vienkārša veida, kā to izdarīt, un man tas sāp, jo zinu, ka sāpinu tevi, bet man jāpārtrauc šīs attiecības",” skaidro speciāliste.

Paskaidro, ko tu domā

Vislabāk, pārtraucot attiecības, ir sarunā skaidri atklāt iemeslus, kāpēc nevēlies būt kopā ar otru, jo ievainotais partneris pēc tam var tērēt daudz laika, meklējot vainīgos. “Tā vietā, lai rādītu ar pirkstiem, mēģini no sava skatpunkta pastāstīt par to, kā jūties – vai nu to, ka jūties nenovērtēta, nemīlēta, vai nu to, ka esat atsvešinājušies, vai jebko citu,” stāsta psihoterapeite.

Saglabā savu lēmumu, neatkarīgi no partnera reakcijas



Partneris šajā situācijā var reaģēt dažādi. Ja viņš lūdz tevi pārdomāt, tev jāuzticas sev, ka īstajās attiecībās tev nebūs jālauza galva par to – būt vai nebūt kopā. Ne vienmēr kaut kam jānoiet greizi, dažreiz tā ir vienkārši sajūta. Ja otrs ir agresīvs, atceries, ka tu vari kontrolēt tikai savu uzvedību un emocionālās reakcijas. Apņemies saglabāt mieru, un apzinies, ka dusmas ir sekundāras emocijas, kas parasti slēpj ievainojumus, sāpes un noraidījumu. Pēc tam, kad esi pateikusi to, kas tev ir jāsaka, dodies prom, ja otrs reaģē neadekvāti, un paskaidro, ka būsi atvērta sarunai, kad otrs būs nomierinājies. Nekādā gadījumā nedod bijušajam partnerim veltas cerības tikai tāpēc, lai iepriecinātu vai nomierinātu viņu. Tas – galu galā – beigās izvērtīsies vēl sliktāk.

Pēc šķiršanās



Paziņo par šķiršanos draugiem un tuviniekiem

“Es ļoti iesaku salīdzinoši ātri dalīties ziņās par notikušo ar savu iekšējo draugu loku. Bieži līdz ar šķiršanos parādās vientulības un izolētības sajūta, tāpēc kvalitatīvs laiks un sarunas ar sev mīļajiem ir ārkārtīgi būtiskas, lai justos labāk,” iesaka speciāliste.

Par prioritāti izvirzi savu garīgo un fizisko veselību



Kā uzsver psihoterapeite – būtiski tikt galā ar savām fizioloģiskajām vajadzībām. Šajā konkrētajā laikā jābūt labam miegam, jācenšas ēst pēc iespējas veselīgāk un jānododas fiziskām aktivitātēm, kā arī jāpavada laiks kopā ar tuviniekiem. “Pats galvenais – “neārstē” sevi ar narkotikām, alkoholu, gadījuma rakstura seksu, tāpat arī neseko līdzi tam, kā iet bijušajam.” Tavai dzīvei jāturpinās!