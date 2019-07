Kā sociālie tīkli negatīvi ietekmē tavas attiecības

21. gadsimts nav iedomājams bez sociālajiem tīkliem, kuros iespējams dalīties ar visu un neko. Tāpat tas nav nekas slikts, ja reizi pa reizei vēlamies citiem pastāstīt par kādu ceļojumu, jaukām brīvdienām vai jaunu otro pusīti. Taču brīdī, kad sociālie tīkli iejaucas attiecību veidošanā vai uzturēšanā, ir laiks pārdomāt to lietošanu.

Ir dzirdēti gadījumi, kur attiecības izjūk vai tiek bojātas sociālo tīklu radītā spiediena dēļ. Taču neviens, kuram laiku pa laikam patīk dalīties ar kādu foto vai stāstu "Facebook" vai "Instagram", nevēlas, lai tas kaitētu viņa attiecībām ar partneri vai pat vienkārši labu draugu. Lai arī tu pārdomātu savus sociālo tīklu lietošanas paradumus un tie negatīvi neietekmētu tavas attiecības, iedvesmojoties no portāla ''Elite Daily'', piedāvājam iepazīties ar tīmekļa negatīvo ietekmi uz attiecībām.

Tev izveidojušies nereāli attiecību standarti

Katra no mums kaut reizi ''Facebook'' vai ''Instagram'' laika joslā ir redzējusi kādu foto, kur sievietes viņu partneris apdāvina ir milzīgiem ziedu klēpjiem, dārgām rotaslietām un ved tālos ceļojumos. Iespējams, tas ir veids, kā viņas savam dzīvesbiedram izrāda pateicību, taču tas nebūt nenozīmē, ka dārgas dāvanas ir vienīgais veids, kā tavs partneris var izrādīt savu mīlestību pret tevi. Tavu attiecību salīdzināšana ar citu attiecībām ir viena no sāpīgākajām lietām, kāda attiecībās var pastāvēt. Tāpat tas, ko redzi sociālajos tīklos, var neatbilst realitātei – iespējams, pāris, kuru esi nosaucis par savu ideālu, ikdienā nemitīgi strīdas un jau krietnu laiku vēlas šķirties. Tāpēc ļauj sev un savam partnerim būt jums pašiem, un mīliet viens otru tā, kā jums šķiet vispiemērotāk.

Nespēj pārstāt atrādīt savu attiecību statusu

Ir pāri, kur viens vai abi nemitīgi sociālajos tīklos dalās ar visu, ko tie dara kopā vai ar nesaskaņām, kas viņu starpā radušās. Taču nedz ''Facebook'', nedz ''Instagram'' vai kāda cita lietotne nav tavs psihoterapeits, tuvākais draugs vai ģimenes loceklis, kurš tev var palīdzēt grūtībās vai sniegt labu padomu. Tāpat, ja visu dienu pavadi internetā, atjaunojot attiecību statusu, vai tādā gadījumā tev vispār ir laika attiecībām!? Tāpēc atstāj savās attiecībās privātumu un tā vietā, lai steigtu publicēt kārtējo kopīgo foto, piezvani savam partnerim vai uzraksti kādu jauku ziņu.

Tas veicina atkarību no citu uzmanības

Katrs no mums vismaz reizi pēc skaista foto publicēšanas sociālajos tīklos un daudz labu reakciju saņemšanas, ir pasmaidījis un sajuties labi. Ja šādi notiek regulāri, ātri vien rodas pieradums pie apkārtējo uzmanības un nepieciešamība pēc atzinības. Kā rezultātā ar laiku parādīt citiem, ko no partnera dāvanā esi saņēmusi jūsu gadadienā, kļūst svarīgāk to attēlot ''Facebook'', nekā tas tev nozīmē realitātē. Tā vietā, lai izveidotu ''Instagram'' stāstu, kur atrādi tikko saņemto ziedu pušķi vai gredzenu, pasakies partnerim par to, ka viņš tev ir un ka viņš tevi mīl.