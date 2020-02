Kad rozā brilles nokritušas: pazīmes, kas liecina – attiecības jāpārtrauc

Runājot par attiecībām, daudziem ir bijusi neveiksmīga, bet acis atveroša pieredze par to, kā nevēlamies, lai izskatās mūsu nākotne un ģimenes dzīve. Taču vien retais spēj no šīs pieredzes tūliņ mācīties un to padarīt par pirmo un arī pēdējo reizi. Rūgtā patiesība ir tāda – cilvēkiem ir tendence idealizēt citus, tādējādi neapzināti it kā bloķējam visus sarkanos signālus, kas aicina attiecības izbeigt. Tomēr tas nenozīmē, ka šo signālu nav – ir tikai jākļūst vērīgākiem.

Jā, tiesa – tu, esot attiecībās, vari nepamanīt pazīmes, kas vēsta – attiecības jāpārtrauc, bet gan tās skaidri ieraudzīt vien tad, kad jūsu savienība jau ir pārtraukta. Lai par to pārliecinātos, vērts sev uzdot jautājumu: cik reižu esmu domājusi par bijušajiem un, to darot, radies jautājums: ''Ko es tobrīd domāju?''

Iemīlēšanās vai aizraušanās var būt skaista. Taču nereti mēs iemīlamies idejā par to, kādam vajadzētu būt ideālajam partnerim vai attiecībām, nevis realitātē. Tāpat nereti izjūtam vēlmi turēties pie attiecībām, ja tajās esam daudz ieguldījušas, piemēram, finansiāli vai emocionāli. Un laiks patiesi ir vērā ņemam faktors: ja ar vienu partneri esi bijusi kopā jau ilgus gadus, var rasties sajūta – nespēj iedomāties dzīvi bez viņa.

Taču, ja tu esi attiecībās, kas tev vairs nenāk par labu, ir vērtīgi pievērts uzmanību sarkanajiem signāliem, kas var vēstīt – laiks attiecības pārtraukt. Iespējams, signālus uzreiz nepamanīsi, bet par tiem var liecināt arī tavas sajūtas, piemēram, enerģijas trūkums, panīkums, apjukums un citi faktori.

Ja kāda tava iekšējā balss it kā mēģina pateikt, ka tavas un partnera attiecības ir palikušas neveselīgas, turpmāk iepazīsties ar portāla ''Elite Daily'' ekspertu uzskaitītajām pazīmēm, kurām pievērst uzmanību un kas var vēstīt – laiks attiecības izbeigt.