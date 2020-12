Kad trūkst iemaņu – vienkārši knifiņi, kas seksu padarīs baudpilnāku

Neviens nevēlas būt nepraša mīlas jautājumos. Un tomēr – ir skaidrs, ka arī sekss ir process, kurā vien ar pieredzi nāk izpratne par to, kas rada baudu un kas ne. Par laimi, mūsdienās ir pieejama gana daudz informācijas, kas var palīdzēt uzlabot seksuālo dzīvi. Iedvesmojoties no "Everyday Health" un "Womens Health Magazine", esam apkopojuši nelielus knifiņus, kā padarīt mīlas izpriecas baudpilnākas.

Iemācies pareizi skūpstīties

Skūpstīšanās paaugstina dopamīna – neirotransmitera – līmeni smadzenēs gan vīriešiem, gan sievietēm, noskaidrots "American Journal of Medicine" pētījumā. Lai uzkurinātu sirdsāķīti, ar mēles galu maigi pieskaries viņa lūpām vai, ja jūties īpaši nebēdnīgi, nedaudz iekodies tajās, iesaka seksoloģe Kerola Kvīna.

Paspēlējies ar partnera ausīm

Aptaujā, kurā centās noskaidrot, kādi pieskārieni vīriešiem palīdz sasniegt orgasmu, jutekliski pieskārieni ausīm ierindojās otrajā vietā. Domā radoši! Seksa laikā pamēģini maigi iekosties partnera ausīs. Iespējams, ka palīdzēsi viņam sasniegt vēl neredzētas baudas virsotnes.

Pievērs uzmanību kaklam

Tavam partnerim kakls ir tikpat jutīgs kā tev! Žurnālā "Ergonomics" publicētā pētījumā atklāja, ka cilvēki mīl zemfrekvences vibrācijas pakauša tuvumā. Kāpēc gan to neizmantot? Noskūpsti mīļotā cilvēka kaklu, elpas siltums un vibrāciju kombinācija palīdzēs radīt baudu, teic seksa eksperte Emīlija Morse.

Neatstāj novārtā krūtsgalus

Pārsteidzoši, tomēr vairākos pētījumos noskaidrots, ka vīriešiem lielu baudu sagādā pieskaršanās krūtsgaliem, jo daudziem tā ir erogēnā zona. Ja tavu mīļoto cilvēku (vai varbūt arī tevi) uzbudina glāsti šai ķermeņa daļai, tad nekautrējies un pacenties koncentrēties uz to mīlēšanās procesā!

Foto: Shutterstock

Ieplāno seksu

Iespējams, tas var izklausīties nedaudz garlaicīgi, taču dažreiz plānošana ir tieši tas, kas vajadzīgs. Mēs dzīvojam laikā, kad ir bezgala daudz darbu un pienākumu, un dažkārt mīlas dzīve var palikt novārtā. Lai tā nenotiktu, pacenties atrast laiku, kurā gan tu, gan tavs sirdsāķītis varat pilnībā nodoties kopīgai tuvībai. "Tas ir svarīgi, tāpēc tev šim procesam ir jāatbrīvo laiks un jāvelta sevi pilnībā," uzsver attiecību eksperte Hilda Hačersone.

Aizmirsti par to, kas ir "normāli"

Aptaujas rāda, ka cilvēki nodarbojas ar visdažādāko veidu seksu. Piemēram 17 procenti ir izmēģinājuši BDSM, 30 procentiem ir bijis anālais sekss, 62 procenti masturbē (parasti trīs līdz četras reizes nedēļā), 40 procenti izmanto seksa rotaļlietas, bet 18 procenti priekšroku dod orālajam seksam. Šeit lieliski der teiciens – kas der visiem, neder nevienam. Svarīgi ir iepazīt sevi un savu ķermeni, izprast, kas tev un tavam partnerim sagādā baudu.

Pārāk neiespringsti

"Ir daudz muļķīgu stereotipu un standartu par to, kā sievietēm vajadzētu izskatīties vai rīkoties seksa laikā," teic seksa terapeite Mišela Suga. "Aizmirsti par to. Tu uzbudini savu partneri, tas ir vienīgais, kam ir nozīme." Turklāt, tavs mīļotais cilvēks, visticamāk, uzkurinās tikai tad, ja arī tu izbaudi procesu. Tāpēc nedomā par to, kā izskaties no malas, un necenties atdarināt cilvēkus, kuri ar seksu pelna naudu.

Izmanto lubrikantu

Pareiza lubrikanta izvēle var mīlēšanās procesu padarīt krietni patīkamāku. Lai saprastu, kas der tieši tev, vislabāk ir pašai ķerties klāt un izmēģināt dažādos produktus. Lubrikanti ir dažādi – ir tādi, kura pamatā ir ūdens, un ir tādi, kuru pamatā ir silikons. Paeksperimentē un secini, kuram tu dod priekšroku, taču pacenties izvairīties no lubrikantiem, kas ir sildoši, atvēsinoši vai arī garšo pēc augļiem, jo tie var kairināt ādu, iesaka seksa konsultante Elēna Bernarda.

Foto: Shutterstock

Iemaini sāpes pret baudu

Seksam vajadzētu būt patīkamam procesam. Ja jūti sāpes, tad tev ir jāpadomā, kas tam varētu būt par iemeslu. Iespējams, diskomfortu rada vēl iepriekš nemēģināta seksa poza vai arī lubrikanta izmantošana. Taču problēma var būt arī nopietnāka – varbūt tev ir kāda infekcija, seksuāli transmisīvā slimība vai kāda cita saslimšana. Nemēģini to diagnosticēt pati – apmeklē savu ginekologu, lai noskaidrotu, kas ir pie vainas.

Ja tu joprojām izjūti diskomfortu, kaut arī medicīniski viss ir kārtībā, apsver domu par došanos pie seksa terapeites. "Sapīga dzimumakta pamatā var būt emocionāli iemesli, īpaši sievietēm, kuras ir audzinātas reliģiskās ģimenēs vai kuras iepriekš ir seksuāli izmantotas vai izvarotas," paskaidro Suga.

Iepazīsti sevi

Aizmirsti to, ko redzi filmās – vien 30 procenti sieviešu sasniedz orgasmu tikai ar dzimumaktu. Tas nozīmē, ka veseliem 70 procentiem ir nepieciešama neliela palīdzība, lai šķērsotu finiša līniju. "Tas viss nav vien tava partnera ziņā," uzsver Suga. "Uzņemies daļu atbildības pati un pacenties iepazīt savu seksualitāti.

Dod partnerim norādījumus

Tavs sirdsāķītis, iespējams, nevēlas, lai tu viņu komandē par to, kā darboties seksa laikā, tomēr viņš novērtēs, ja sniegsi informāciju par to, kā virzīties tālāk un kas sagādā baudu. Tas ir pavisam vienkārši – pastāsti, kas tev patīk, taču neesi pārāk valdonīga (ja vien tas neuzbudina tavu mīļoto). Ja tavs partneris joprojām nesaprot, kas tavai sirdij liek sisties straujāk, ņem viņu aiz rokas un ved ekspedīcijā pa savu ķermeni. Parādi konkrēti, kā tu vēlies, lai otrs tev pieskaras.