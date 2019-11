Kad vienam seksu gribas vairāk nekā otram: kā rīkoties delikātajā situācijā

Vēlme nodarboties ar seksu var būt ļoti viļņveidīga. Ir pilnībā normāli, ka vienu dienu neesi garastāvoklī, lai nodotos mīlas priekiem, bet nākamajā savu kaisli teju nevari apvaldīt. Tāpat partneris var vēlēties mīlēties katru dienu, kamēr tev pilnībā pietiekami šķiet reizi nedēļā. Taču kā rīkoties, ja ir sajūta – dzimumdziņa ar partneri ir dažādos līmeņos un tas ietekmē jūsu attiecības?

Kā liecina "Woman's Day" veiktā aptauja, kurā piedalījās 1686 seksuāli aktīvas sievietes vecumā no 25 līdz 49 gadiem, 27 procenti respondentu norādījuši, ka viņu partneri nespēj saprast, kādēļ viņas nav regulāri nav gatavas mīlēties. Kungiem šāda vēlme visnotaļ dabīgi var būt saistīta ar testosterona līmeni asinīs, kas, piemēram, no rītiem ir ļoti augsts. Šī iemesla dēļ vīriešiem var būt pastiprināta vēlme mīlēties, kad tikko atvērtas acis, kamēr sievietes šādu sajūtu var nepiedzīvot. Tā kā viņiem tas šķiet absolūti normāli un dabiski, var rasties jautājums, kā sievietei maz var negribēties to pašu un kur meklējama problēma.

Lai gan iemesls var tiešām būt meklējams hormonos, iespējams, tam, ka sieviete nevēlas seksu tik regulāri kā partneris, ir cits iemesls. Tieši tāpēc, iedvesmojoties no "Woman's Day" un "Psychology Today", piedāvājam iepazīties ar variantiem, ko darīt, ja vienam partnerim vēlme pēc seksa šķietami ir lielāka nekā otram.