Kas jāņem vērā attiecībās ar cilvēku, kurš nupat piedzīvojis šķiršanos

Tu esi iepazinusies ar cilvēku, kurš šķiet lielisks, un jau tagad redzi potenciālu kaut kam skaistam un burvīgam. Negribas pārāk sapriecāties, taču skaidrs, ka katra ziņa no jaunās simpātijas liek sirdij ietrīcēties krietni straujāk. Vienīgā problēma? Nupat esi uzzinājusi, ka jaunais sirdsāķītis tikai nesen ir pārtraucis citas attiecības.

Ja satiecies ar kādu, kurš tik tikko ir piedzīvojis ķēpīgu šķiršanos, ir jāpatur prātā dažas lietas. Tas nenozīmē, ka tavas simpātijas nevar kļūt par kaut ko lielisku, taču eksperti norāda, ka ir svarīgi ņemt vērā, uz ko tavs iecerētais emocionāli ir gatavs, vienlaikus arī sargājot savu sirdi.

Pirmais jautājums, kas izskan tavā galvā, droši vien ir saistīts ar to, vai tava simpātija maz ir gatava jaunām attiecībām. To var saprast tikai tavs partneris. Ir svarīgi, lai viņš būtu godīgs pret tevi attiecībā uz savu gatavību jaunu attiecību veidošanā un lai viņam būtu skaidrs, kādas ir tavas vajadzības. Ja tu veidosi nereālas cerības, tas laika gaitā var radīt aizvainojumu. Savukārt, ja izdarīsi spiedienu pret otru, vēloties panākt, ka viņš ātrāk tiek pāri savām pēdējām attiecībām, arī tad var veidoties negatīvas emocijas.

Ir būtiski padomāt – vai otrs ir devis sev laiku izsāpēt iepriekšējās attiecības? Jūs abi esat pelnījuši justies pilnībā pieņemti un novērtēti. Ja neesi pilnīgi pārliecināta par to, kas notiek jūsu attiecībās, vari mēģināt noskaidrot, vai jūsu mīlasstāstam ir potenciāls beigties labi. Lūk, iedvesmojotie no "Elite Daily", daži ekspertu padomi.

Ja viņš runā sliktu par savu bijušo, tad, visticamāk, vēl nav ticis pāri iepriekšējām attiecībām

Šis ir viens no sliktākajiem priekšvēstnešiem. Ja tavs partneris jūsu sarunā piemin savu bijušo, tas visdrīzāk nozīmē, ka viņa joprojām aizņem lielu daļu no viņa domām. Ja kādi notikumi vai vietas atgādina savu bijušo partneri, tas ir pavisam normāli, tomēr ir būtiski pievērst uzmanību, cik bieži tas notiek. Attiecību eksperte Marija Salivana stāsta, ka sava bijušā drauga noniecināšana norāda uz grūtībām virzīties tālāk. "Cilvēks nav ticis pāri savam bijušajam, ja turpina runāt par viņu un vainot pie problēmām, ar kurām sastopas šobrīd," viņa teic. Turklāt tā nav vienīgā problēma. Tas var liecināt arī par to, ka tava simpātija nespēj uzņemties nekādu atbildību par to, kas attiecībās nogāja greizi, un līdz ar to, visticamāk, neko no tām nav mācījies.

Lēkšana jaunās attiecībās var liecināt par nesakārtotām problēmām

Ļoti bieži kāds, kurš ir piedzīvojis sliktu šķiršanos, kādu laiku pēc attiecību beigām var būt ļoti piesardzīgs, vēloties izvairīties no jebkādu saistību uzņemšanās. Taču, ja cilvēks ir pārāk ieinteresēts ar galvu pa priekšu lēkt iekšā jaunās attiecības, tā faktiski var būt slikta zīme. Attiecību eksperte Čelsija Treskota pauž viedokli – ja attiecības virzās gandrīz nedabiski ātrā tempā, iespējams, esi jaunajam sirdsāķītim tikai kāda, kura novērš uzmanību no problēmu risināšanas.

Kaut arī tūlītēja pazīšanās sajūta var sākumā likt justies labi, visticamāk, jaunais partneris uzsāk jaunas attiecības, lai izvairītos no vientulības un atkārtoti izjustu pozitīvās emocijas, kas saistītas ar atrašanos attiecībās. Kā izvairīties no šādas situācijas? Treskota mudina sākt ar maziem soļiem. Viņa arīdzan iesaka sev uzdot jautājumu – vai mūsu pieaugošā tuvības pakāpe liekas loģiska vai sasteigta?

Atturīga uzvedība var liecināt par sliktiem nodomiem

Ja tavs jaunais sirdsāķītis bieži maina domas, vienu brīdi ir gatavs tevi precēt, taču otrā brīdī tevi ignorē, visticamāk, kaut kas nav īsti kārtībā. Ja sākotnēji tevi apbur ar milzu romantiskiem žestiem, iespējams, tava simpātija cenšas sev pats pierādīt, ka neilgojas pēc savām bijušajām attiecībām un patiesībā ir labs partneris. Viņa iesaka padziļināti izpētīt otra rīcības motivāciju, uzdodot sev jautājumu: "Vai viņš cenšas kompensēt sliktu rīcību iepriekšējās attiecībās, vai arī patiesi ir ieinteresēts, lai es justos īpaša?"

Nosakot skaidras robežas būs mazāka iespēja piedzīvot vilšanos

Ja tev un tavam partnerim sakrīt viedoklis par to, ko vēlaties, un jūs apņematies veidot veselīgas attiecības, Treskote mudina veidot sarunu par to, ko jūs abi sagaidāt un kas jums ir vajadzīgs vienam no otra. Cik bieži jūs vēlaties tikties? Vai viņam ir vajadzīgs vairāk laika, pirms ir gatavs iepazīstināt tevi ar sev tuvajiem? Šos jautājumus varat apspriest, lai uzzinātu, vai spējat īstenot viens otra vēlmes.

Pacietība ir veiksmīgu attiecību pamats

Mēdz teikt – pacietība ir zelts, un tas ir jo īpaši svarīgi attiecību veidošanā ar cilvēku, kurš nupat piedzīvojis šķiršanos. "Lai attiecības veidotos veiksmīgi, nevari otru nogurdināt ar savām gaidām par to, kā vajadzētu būt," skaidro Treskote. "Ja tev ir nepieciešams kāds, kurš ir gatavs mesties attiecībās bez nekādas vilcināšanās, tad, iespējams, cilvēks, kurš tik tikko piedzīvojis šķiršanos, nav reālistisks partneris tev. Ar pacietību nāk uzticēšanās."

Ja jūti, ka kļūsti neapmierināta ar tempu, kādā attīstās jūsu attiecības, iespējams, neesi gatava gaidīt uz partneri. Tas ir pilnīgi normāli, un tavas vajadzības pēc tuvības un saistībām ir ne mazāk pamatotas kā tava partnera nepieciešamība pēc laika sirds sadziedēšanai. Tomēr tas var norādīt, ka šajā brīdī jūs neesat labākais variants viens otram. Vienlaikus Treskote uzsver, ka ir būtiski nelikt otram justies slikti par to, cik daudz laika viņam ir vajadzīgs vai cik lēni viņš progresē jūsu attiecībās.