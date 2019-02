Kas noteikti jāapsver, iesaistoties atvērtās attiecībās

Ir cilvēki, kam atvērtas attiecības liekas pats piemērotākais risinājums, veidojot saistības ar otru cilvēku. Nereti šķiet, ka tad, ja abi piekrīt šādam attiecību modelim, problēmām nevajadzētu rasties, tomēr tā uzskatīt ir naivi. Laika gaitā var rasties neskaitāmi pārpratumi un domstarpības, tāpēc, pirms iesaisties atvērtās attiecībās, rūpīgi izvērtē šo soli, jo tas, ka partneris varētu "atnest mājās" kādu nejauku slimību nav vienīgais, ko tev vajadzētu apsvērt.

Lūk, piecas lietas, ko iesaka apdomāt "Popsugar" attiecību eksperti.

Veselīga komunikācija – būtiska visos attiecību modeļos

Tava un partnera komunikācijas spēja ir būtiska jebkurās attiecībās. Skaidrs, ka atvērta tipa savienība var radīt daudz pārpratumu, neskaidrību un emocionālu pārdzīvojumu. Ja tu vai partneris nespējat savas emocijas izteikt konstruktīvā un mierīgā stilā, bet mēdzat skaļi strīdēties, kliegt un ļoti spilgti izrādīt emocijas, atvērtas attiecības var nebūt piemērotas jums. Ja jums jau ir problēmas ar komunikāciju, lēmums par labu atvērtai savienībai noteikti nebūs risinājums. Padomājiet, kāpēc tieši vēlaties atvērtas attiecības un vai tas jums ir vajadzīgs.

Noteikumiem jābūt skaidriem jau sākumā

Vai tev ir lietas, ko nekad negribētu pieļaut attiecībās, piemēram, sekss bez emocijām ir pieļaujams, bet tu nevēlies, lai tavam partnerim izveidojas romantiska un emocionāla saikne ar kādu citu. Varbūt tev šķiet pieņemas nelielas dēkas laikā, kad viens otru ilgstoši nesatiekat. Visus noteikumus un vēlmes jums vajadzētu izrunāt, pirms tiek uzsāktas atvērtas attiecības. Pretējā gadījumā konflikti un nesaprašanās ir garantēta.

Atceries, ka realitātē tas būs grūtāk

Pat tad, ja tev šķiet, ka partnera seksuālās attiecības ar citiem tevi īpaši neietekmēs, realitātē šo situāciju pieņemt var būt daudz, daudz grūtāk. Pat, ja būsiet visu ļoti detalizēti izrunājuši, neesi pārsteigta, ka tevi satrauks kaut kas, kas iepriekš šķitis mazsvarīgs. Iespējams, tev šķita, ka gribēsi zināt par visiem partnera sakariem, bet vēlāk attopies, ka labāk justos, ja par tiem netiktu runāts. Ja tu jūti – kaut kas no iepriekš norunātā nestrādā – pārrunā to ar partneri.

Tev būs nepieciešama pārliecība par sevi

Ja zināsi, ka tavam partnerim ir arī citi sakari, pat tad, ja tie ir tikai fiziski, tu vari pieķert sevi pie domas par to, vai citas sievietes viņam nav nozīmīgākas un vai kāda no viņām nav kaut kādā veidā labāka par tevi. Esi gatava, ka tevi var nomākt domas par to, kas ir tas, ko partneris meklē citos cilvēkos un kāpēc viņam citas šķiet pievilcīgas. Bez milzu pārliecības par sevi te neiztikt.

Paturi prātā, ka tas ir īslaicīgs attiecību modelis

Teju nekas mūsu dzīvēs nav nemainīgs, tomēr paturi prātā, ka šāds attiecību modelis var nebūt ilglaicīgs. Neesi pārsteigta, ka partneris vienā dienā pasaka – viņam pietiek. Tāpat arī nekautrējies runāt par to, ja kāds no sākotnēji uzstādītajiem noteikumiem tevi neapmierina vai arī vairs nevēlies dzīvot atvērtās attiecībās.

