Lai arī viendzimuma attiecības mūsdienās vairs nav nekas neiedomājams, ir ļoti daudz gadījumu, kur cilvēki, kas mīl sava dzimuma partneri, saskaras ar nosodījumu, aizspriedumiem un pat vardarbību. Ar savu pieredzi raidījumā "Starp mums runājot" dalās dziedātāja Katy Tindemark.

Uz raidījuma vadītāja secinājumu par to, ka mūsdienās seksualitāte ir krietni pārspīlēta, jo patiesībā pats būtiskākais ir cilvēks, kas atrodas blakus, Tindemark atbild: "Tieši tā. Es nekā negribu propagandēt viena dzimuma attiecības, jo tas ir pret dabu, es to ļoti labi saprotu. Tomēr es arī nekā nevaru pateikt, ka to vajag aizliegt. Ja tev patīk tas cilvēks, ja tu viņu pa īstam mīli, ja tev visi procesi notiek tāpat, kā pret pretēja dzimuma cilvēku, kāpēc gan ne?"

Dziedātāja atzīst, ka viņai pašai daudzi cilvēki ir mācījuši un joprojām māca dzīvot. "Bijušais vīrs, viņš bija pret to," atklāj mūziķe. Tāpat arī ne visi draugi ir pieņēmuši mākslinieces attiecības – ir tādi, kas saprot, bet ir arī tādi, kas nosoda.

Atgādinām, ka nepilnu gadu pēc tam, kad mūziķe šķīra laulību no sava vīra un meitas tēva, viņa nāc klajā ar paziņojumu, ka ir attiecībās ar sievieti. Plašāk lasi šeit.