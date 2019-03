Klīniskā psiholoģe Kristīne Balode par seksualitātes apzināšanos un rotaļāšanos

Taujāta par to, kā sievietes var sākt ceļu pie sevis un savas seksualitātes apzināšanās, klīniskā psiholoģe Kristīne Balode raidījumā "Māmiņu klubs" stāsta: "Mums, man liekas, pietrūkst zināšanu – seksualitāte patiešām nav vienādojama ar seksu, un sekss nav vienādojams ar dzimumaktu."

Pārsvītrojot vienādības zīmes, kas tiek liktas starp seksualitāti, seksu un dzimumaktu, Balode norāda, ka tiek iegūta liela brīvība: "Pats dzimumakts beidzot var tikt atdalīts no šīs te seksuālās, kopējās pieredzes. Līdz ar to ir iespēja viņu patiešām kvalitātes ziņā uzlabot, pilnveidot, elementāri izglītoties, kā viņš tīri fizioloģiski vispār var būt kaut kas baudpilns – vēlams abiem partneriem."

Tāpat mūsdienās jau pierasts, ka cilvēki vēlas sevi fiziski pārveidot. "Tās ir estētiskā laikmeta sekas, ja mēs visu redzam tikai kā ārējo tēlu. Es neteiktu, ka ārējam tēlam nav nozīmes," tā klīniskā psiholoģe. Viņa piebilst, ka ārējais tēls zināmā mērā veido priekšstatu apkārtējiem cilvēkiem.

"Viena no cilvēka pamata vajadzībām ir rotaļāties," par cilvēku darbībām sociālajos tīklos skaidro Balode, "Beidzot mums ir pieaugušiem cilvēkiem iespēja rotaļāties, un es teiktu, ka tur nav nekā slikta, ka tik mēs paši to apzināmies." Viņa norāda, ka rotaļu nevajadzētu uzskatīt par īstenību, jo ar to atšķiras pieaudzis cilvēks no bērna.

Ģimenes un sievietes dzīvesstila raidījums "Māmiņu klubs" ik svētdienu pulksten 9.30 "STV Pirmā".

