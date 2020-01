Kļūsti par izcilnieku guļamistabā – ieteikumi mīlas prieku uzlabošanai

Mīlēšanās ir viena no patīkamākajām nodarbēm, kā atslābināties un gūt baudu, bet, lai to sasniegtu, mīlas prieku māksla vispirms ir jāapgūst. Ļoti iespējams, ja tev vaicātu, kāda ir tava seksuālā dzīve, tu kā jau citi vidusmēra latvieši atbildētu pieticīgi, izmantojot vārdus ''laba'' un ''normāla''. Taču, lai tu mestu pieticību pie malas un patiesi varētu lepoties ar tavu un partnera sniegumu guļamistabā, ir svarīgi noskaidrot, kā mīlēšanos no labas pārvērst par lielisku, pat izcilu.

Pat tad, ja tu jau tagad, liekot roku uz sirds, vari apgalvot, ka tava intīmā dzīve ir tās plaukumā, ir vērtīgi kaut atsvaidzināt zināšanas par to, ko jau par mīlēšanās mākslu zini. Lai arī kāda būtu tava šī brīža situācija, turpinājumā, iedvesmojoties no portāliem ''Your Tango'', ''Everyday Health'' un ''Marie Claire'', iepazīstinām ar ieteikumiem un atgādinām, iespējams, kaut ko aizmirstu, kas var palīdzēt atdzīvināt vai uzlabot tavu seksuālo dzīvi.

Apgūsti priekšspēli

Apgūstot mīlēšanās mākslu, nepieciešams mainīt arī izpratni par priekšspēli un to no ātras iesildīšanās pārvērst par galveno mīlas prieku notikumu. Tā vietā, lai par priekšspēli domātu kā par notikumu pirms dzimumakta, uztver to kā notikumu pirms kulminācijas. Mainot domāšanas veidu, ātri sapratīsi, ka iesildīšanās mīlas priekiem var būt patīkamākā seksa daļa. Skūpstīšanās, pieskārieni visam ķermenim, masāža, orālais sekss un citi triki, kas lēni, bet patīkami tavu organismu sakāpina un ar katru brīdi arvien vairāk tuvina baudas virsotnei.