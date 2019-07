Ko nedarīt pēc strīda, lai nesabojātu attiecības

Nesaskaņas un strīdi ir normāla pāru ikdienas sastāvdaļa, jo jūs esat divi dažādi cilvēki un ne vienmēr viedokļi sakrīt. Taču ir svarīgi ne tikai strīda karstumā pārlieku stipri neiekarst un nepateikt kaut ko, ko vēlāk nāktos nožēlot, bet arī kontrolēt savu uzvedību pēc viedokļu apmaiņas.

Tava rīcība pēc strīda var ietekmēt ne tikai tā jau esošo rezultātu, bet, iespējams, arī turpmāk pasliktināt attiecības neatkarīgi no tā, vai iekšēji jau tam esi tikusi pāri vai vēl tikai esi ceļā uz samierināšanos. Tāpēc, lai novērstu strīdu negatīvās sekas, iedvesmojoties no portāla ''Prevention'', piedāvājam iepazīties ar rīcību, no kuras pēc viedokļu apmaiņas labāk izvairīties.

Neslēp, ka tev nepieciešams laiks vienatnē



Tas nav nekas neparasts, ja pēc nesaskaņām ar partneri vēlies kādu brīdi pabūt vienatnē, lai visu pārdomātu. Taču, nepasakot ne vārda, nedodies uz blakus istabu un neaizcērt aiz sevis durvis. Vislabāk partnerim pastāstīt, ka tev nepieciešams brīdis sev, lai viņam vai viņai nerastos iedomas, ka nekas nav atrisināts vai ka pret viņu turi kādu naidu. Tāpat, šādi informējot savu dzīves biedru, iespējams izvairīties no tā, ka tuvākā nākotnē šāda tava rīcība (aiziešana no strīda bez paskaidrojuma) var ietekmēt to, cik tavs partneris ir atklāts pret tevi.

Kas pateikts strīda laikā, lai paliek strīdā



Ja strīda laikā izdzirdi kādu vārdu vai frāzi, kas tevi dziļi aizvaino, par to uzreiz informē savu partneri, lai pēc iespējas ātrāk varat visu izrunāt. Paturot pie sevis aizvainojošākos vārdus un vēlāk paceļot tos dienas gaismā atkal un atkal, jūs nevis esat ceļā uz nesaskaņu atrisināšanas, bet gan turpinat mīņāties uz vietas, un tādējādi jūsu attiecības tikai pasliktinās. Tāpēc izrunājiet visu uzreiz un visu pateikto atstājiet strīda brīdi.

Šeit lasi, no kādām frāzēm strīda laikā vislabāk izvairīties.

Strīda cēloņiem nemeklē attaisnojumus



Ir desmitiem iemeslu, kas var stimulēt strīdu rašanos, piemēram, slikta diena darbā, galvassāpes, negulēta nakts un daudzi citi. Taču nevienam no nosauktajiem iemesliem nevajadzētu būt par nesaskaņu iniciatoriem, jo strīdu pamatā parasti ir dažāda informācijas uztvere un viedokļu nesakrišana. Tāpēc, lai jau iepriekš izvairītos no strīda vai vēlmes attaisnoties, kāpēc tāds radies, informē savu partneri par to, ka esi dusmīga, neizgulējusies vai noskumusi.

Neuzgriez muguru, ja partneris vēlreiz vēlas nesaskaņas pārrunāt



Iespējams, tavs dzīves biedrs vēl nav līdz galam izpratis jūsu strīda iemeslu, vai kaut kas no tajā izskanējušā joprojām viņu nomoka. Tāpēc, ja viņš vai viņa, kādā brīdī vēlas pie notikušā atgriezties, lai visu izrunātu un saliktu pa plauktiņiem, neuzgriez muguru, bet gan norij aizvainojumu, un izrunājieties vēlreiz. Šādi tu partnerim parādi, ka tev rūp jūsu attiecības, un jūs ātrāk varēsiet atgriezties pie saticīgas ikdienas dzīves.

Fokusējies nevis uz strīda cēloni, bet atrisinājumu



Veltot visu savu enerģiju, lai atrastu nesaskaņu cēloni, jūs abi arvien vairāk attālināties no tā iespējamā risinājumu. Ņemsim par piemēru kādu ne tik nopietnu strīda cēloni - esat devušies uz pasākumu, kur iespējams maksāt tikai skaidrā naudā, bet partneris ir aizmirsis, ka viņa uzdevums bija paņemt līdzi banknotes un monētas. Šajā situācijā tā vietā, lai sāktu viņu nopelt, meklē risinājumu – dodieties uz tuvāko bankomātu. Šāda strīdu risināšanas tehnika palīdzēs arī nopietnākās un dzēlīgākās viedokļu apmaiņās.

Nešausti sevi par to, ka strīdaties



Strīdi ir viena no pazīmēm, kas liecina, ka joprojām pie attiecībām strādājat. Brīdī, kad viens no jums vai pat abi no strīda aiziesiet nemēģinājuši to atrisināt, tā savukārt ir zīme, ka esat padevušies un attiecības iet pretī izjukšanai.