Ko pārrunāt, pirms mīļotā bildinājumam teikt 'jā'

Esot laimīgās attiecībās, dažkārt apzināti, dažkārt neapzināti vēlamies ar savu partneri aizvadīt visu savu atlikušo mūžu, tāpēc, saņemot bildinājumu, bez vilcināšanās mīļotajam teiktu ''jā''. Iespējams, šādā maģiskā brīdī neapšaubāmi gribas ļauties emocijām, tomēr, pirms skandinām kāzu zvanus, ir lietas, kuras nepieciešams ar savu topošo līgavaini pārrunāt, lai laulība neizjuktu.

Protams, ir pāri, kuru spēcīgā savstarpējā saikne nav izskaidrojama, un šķiet, ka viņu intereses un domas sakrīt ikvienā jautājumā. Taču tādi nav visi, kā arī priekšstats par abu saskaņu var būt maldinošs. Tāpat, iespējams, šķiet, ka visus jautājumus, kas attiecas uz laulības dzīvi, var izrunāt pēc tam, jo svarīgāk ir plānot kāzas un medusmēnesi. Taču ir sarunas, kurām nepieciešams atrast brīdi, pirms viens otram solīsiet mīlestību mūža garumā, lai izvairītos no nopietnām nesaskaņām, kad gredzeni jau būs mīti, un kas var novest pie šķiršanās.

Ja tu jau esi piekritusi partnera bildinājumam vai tev ir pārliecība, ka varētu ar viņu aizvadīt visu savu atlikušo dzīvi, piedāvājam iepazīties ar portāla ''Health'' ekspertu izvirzītajiem sarunu tematiem, kurus nepieciešams pārrunāt ar savu mīļoto, pirms stājaties laulībā.

Vai tu vēlies bērnus?



Attiecībām kļūstot nopietnākām un mīlestībai – stiprākai, mēdzam iztēloties kopdzīvi kopā ar partneri. Tāpat domājot par kopdzīvi, domājam arī par bērniem. Ja tu vēlies bērnus, pavisam noteikti esi prātojusi, vai arī tādus vēlas tavs partneris. Pirms apsoli savam mīļotajam viņu precēt, noskaidro, vai abi vēlaties bērnus. Tāpat ir svarīgi jau laikus pārrunāt, cik bērnu vēlaties, vai apsvērtu adopciju, ja pašiem nav lemts radīt pēcnācējus, vai kāds būs ar mieru ņemt bērnu kopšanas atvaļinājumu u.tml. Lai gan līdz brīdim, kad pirmais bērniņš būs pieteicies, visu, iespējams, nebūsiet izrunājuši, tomēr jums jau būs drošs pamats, kad tas brīdis pienāks. Kā arī, stājoties laulībā, neradīsies nesaskaņas, kas skar bērnu tēmu.

Kā rīkosieties ar finansēm?



Stājoties laulībā, neviens par to nedomā kā par finansiālu projektu, taču, vai mēs to gribam vai nē, ienākumi, kopīgi izdevumi un viss cits, kas saistīts ar naudu, būs neatņemama to sastāvdaļa. Iespējams, jūs jau dzīvojat kopā un esat izrunājuši savas finanses, taču, pirms dodaties pie altāra, ir svarīgi tās pārrunāt vēlreiz. Jums ir jāsaprot, kā dalīsiet izdevumus, kā iegādāsiet kopīgās preces, īpašumus u.c.

Daudzi pāri, lai izvairītos no nesaskaņām par pirkumiem laulības laikā, vai brīdī, kad diemžēl laulību būsiet nolēmuši šķirt, savas finanses izvēlas kontrolēt un ierobežot, noslēdzot laulības līgumu. Vairāk par to lasi šeit.

Kā tu iztēlojies savu izaugsmi karjerā?



Tu esi darbaholiķe un dari visu, lai kāptu pa karjeras kāpnēm, tāpēc sagaidi no sava partnera to pašu. Tavs mīļotais par daudz strādā un neprot atrast brīvu laiku, bet tu gribi, lai viņš velta vairāk laika tev un ģimenes dzīvei. Šie ir tikai divi iespējamie scenāriji, kas var valdīt attiecībās. Taču, pirms solāt viens otram mūžīgu kopdzīvi, noskaidrojiet, vai jūsu mērķi un iedomas par nākotni sakrīt - it īpaši, ja jūsu abu nozīmīga nākotnes sastāvdaļa ir augšana profesionālajā jomā.

Kādu lomu jūsu attiecībās ieņems jūsu ģimenes?



Nedz tu, nedz tavs partneris nav izvēlējies savus ģimenes locekļus, tāpat katram no jums ir savs priekšstats par to, cik lielā mērā ģimene var iesaistīties jūsu attiecībās. Varbūt tavs partneris katru nedēļas nogali vēlas savus vecākus aicināt vakariņās, vai tu vēlies doties ikgadējā kopīgā atvaļinājumā kopā ar savu brāli vai māsu. Tāpat, iespējams, esi iedomājusies, ka tava mamma būs tā, kas pieskatīs jūsu jaunāko atvasi, kad abi būsiet aizņemti, bet tavs topošais līgavainis ir iecerējis, ka tā būs viņa māte. Vienalga, kādā jautājumā tiek iesaistītas jūsu ģimenes, ir svarīgi saprast robežu un atrast kompromisu, lai ne tikai jūs nekašķētos, ka pie otra ģimenes pavadāt vairāk laika, bet arī lai jūsu ģimenes uz jums neturētu ļaunu prātu.