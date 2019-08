Kopdzīves pirmās problēmas. Pieredzes stāsti un risinājumu meklēšana

Mīlestība ir jākopj, par to ir jārūpējas. Sākotnēji ir grūti saprast, vai tu esi gatava kopdzīvei, bet, kad šis lielais solis ir sperts, jārēķinās ar sekām. Sākot dzīvot zem viena jumta ar partneri, tu viņu ieraugi citā gaismā. Apvienojot savas privātās telpas, būsi spiesta pielāgoties partnerim, taču no problēmām neizbēgt. Ir jāmeklē risinājumi, jārunā vienam ar otru.

Portālā "Bustle" attiecību konsultants skaidro, ka pat pāri, kuri daudz laika pavada kopā, nesastopas ar problēmām, kuras rodas, dzīvojot zem viena jumta. Ir nepieciešams vismaz nedaudz apvienot finanses un zināmā mērā kļūt atkarīgiem vienam no otra. Novērots, ka daudzi pāri, kuri, šķiet, ir laimīgi savās attiecībās, uzsākot kopdzīvi, par to sāk šaubīties. Rodas sajūta, ka partneris ir pavisam no citas planētas. Protams, pielāgošanās periods ir visiem, tas ir tikai normāli, jo ir jāpierod pie tā, ka telpa ir jādala ar vēl kādu un ikdiena jāpielāgo ne tikai savām vēlmēm. Taču, kad visu laiku būsiet kopā, var rasties situācijas, kas liks apšaubīt attiecību nākotni.

Jāatceras, ka attiecības nav bizness, tajās viss neseko pēc iestrādāta plāna. Jāiemācās sadzīvot, saprast, vai problēmas radušās untumu dēļ, vai arī partneris ir pilnīgi citādi domājošs.

Kopdzīve paver daudz problēmu, kuras, iespējams, pirms tam nemaz neesi pamanījusi. Taču, ja esi izvēlējusies savu dzīvi saistīt ar konkrēto cilvēku, ir jācenšas pieņemt situāciju un tikt galā ar tām.

Ar problēmām, kuras nācies risināt, uzsākot dzīvi zem viena jumta, dalās "Viņa" lasītājas.