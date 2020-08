Kur divi, tur trešais lieks? Ieteikumi uzkurinošam seksam trijatā

Ar seksu trijatā, šķiet, nav vidusceļa – vai nu doma par to liekas vilinoša, vai nu itin nemaz nav kārdinoša. Taču tiem, kas vēlas gūt jauno pieredzi, svarīgi ir ņemt vērā dažādus ieteikumus, kas patiesi ļaus izbaudīt mīlēšanās procesu. Ja reiz esi nolēmis apgūt jaunus laukus, izmet no galvas veco teicienu – kur divi, tur trešais lieks!

Tāpat kā ar daudz ko citu, kas saistīts ar mīlēšanos, sekss trijatā var būt ļoti uzbudinošs un iekvēlinošs fantāzijās, taču realitātē var izskatīties un sajūtu ziņā būt ļoti, ļoti neveikls. Neatkarīgi no tā, vai seksu trijatā esi piedzīvojis jau desmitiem reižu, vai arī pagaidām vēl ne reizi, process var kļūt pagalam dīvains, kad gultā ir vairāk nekā divi cilvēki. Tas ir visai loģiski – padomā, cik grūti ir vienoties par restorāna apmeklējumu, kad blakus ir trīs domājuši cilvēki, kuriem ir savs viedoklis par to, ko vajadzētu darīt. Un tagad padomā, cik gan pasaulē ir daudz cilvēku, turklāt, katram ir savas seksuālās fantāzijas. Šausminoši, vai ne?

Par laimi – ir daudzi cilvēki, kuri gatavi dalīties ieteikumos un pieredzē. Viens no šādiem cilvēkiem ir izglītotājs seksualitātes jautājumos Reids Mihalko, kurš dažādos pasākumos ir uzstājies, stāstot par savu pieredzi, nododoties mīlas priekiem lielākā kompānijā.

Lūk, iedvesmojoties no "Cosmopolitan", esam apkopojuši ieteikumus, kā gūt veiksmīgu seksuālo pieredzi trijatā.

Sāc ar to, ka vispirms pasaki vārdus: "Es vēlos seksu trijatā." Mihalko skaidro, ka bieži vien mīlēšanās trijatā nekad nenotiek, jo cilvēki ir pārāk pieklājīgi vai kautrīgi, lai paustu faktu, ka vēlētos izmēģināt šo jauno pieredzi. Viņš iesaka sarunāties un būt godīgam un atvērtam par to, ko vēlies. Tas ir jebkuru veiksmīgu attiecību pamatā.

Kad esi ieminējies par savu vēlmi, saņemies un patiešām to arī īsteno! Vēl viena darbība, kas var izjaukt plānus par seksu trijatā, ir bezdarbība. Jā, tik vienkārši! Iespējams, ar partneri esat aprunājušies par to, ka labprāt izmēģinātu šo procesu, taču neviens nav gatavs spert pirmo soli. Kāpēc gan tā nevarētu būt tu?

Negaidi, bet rīkojies!

Apzinies, ka palagu iemēģināšana trijatā var būt neveikla. It īpaši sākumā. Tu esi situācijā, kuras mērķis ir seksuāli apmierināt divus citus cilvēkus, un, cerams, arī pašam gūt kādu baudu. Tas nozīmē, ka ir iesaistītas daudzas ķermeņa daļas un liels saspringums! Mihalko iesaka nesteigties un ļaut ikvienam iejusties savā tempā.

Esi gatavs būt cilvēks, kurš "salauž ledu". Kādam tas ir jādara, un, iespējams, tā būsi tu. Piemēram, kad īstajā kompānijā esat vienā istabā, ieminies: "Man ir ideja!" Tad iesaki, ko tu gribētu, lai kāds no partneriem dara. Mihalko apgalvo, ka šī metode patiesi strādā – cilvēkiem ir vieglāk uztvert konkrētus norādījumus, tas liek justies drošāk. "Es gribu, lai tu mani noskūpsti, kamēr otrs skatās," var būt viens no variantiem.

Nevilcinies, ja reiz esat piekrituši seksam trijatā. Ja vairākkārt atliksiet un atliksiet nodošanos mīlas priekiem, visticamāk, iecerētais nekad nenotiks. Ir vienkārši jāsaņemas!

Paplašini definīciju tam, ko nozīmē "sekss trijatā". Svarīgi ir iztēloties dažādus scenārijus, lai nejustu vilšanos gadījumā, ja viss nenotiek tā, kā biji iecerējis. Ne vienmēr seksam trijatā patiešām ir jābūt dzimumaktam. Ļoti uzbudinoši var būt arī vienkārši skūpsti vai glāsti.

Ne viss ir kā filmās

Negaidi, ka sekss sāksies pats no sevis. Pornogrāfiskajās filmās viss notiek pavisam vienkārši – trīs ļoti izskatīgi cilvēki nejauši atrodas karstā kublā un sāk nodoties mīlas izpriecām. Reālajā dzīvē tā, protams, nenotiek. Nebaidies no plānošanas – tas tikai ļaus nodrošināt to, ka process patiešām notiks.

Ja tev ir grūtības vai šķiet dīvaini runāt par seksu trijatā, iespējams, tev to nemaz nevajag mēģināt. Pieņemsim, ka atrodies plānošanas fāzē, bet jūties neveikli vai dīvaini, apspriežot potenciālo aktu. Mihalko stāsta, ka iepriekš ir bijis šādā situācijā, un tas gandrīz vienmēr nozīmējis to, ka viss process gluži vai sagādā galvassāpes, no kurām vienkārši vajadzētu izvairīties. Ja nevari ar kādu runāt par seksu, kā vari domāt, ka varēsi ar šo cilvēku nodoties palagu dančiem?

Nekādā gadījumā nedomā, ka process izskatīsies tā, kā esi redzējis pornogrāfiskajās filmās. Process var kļūt nedaudz dīvains, iespējams, dzirdēsi neparastas skaņas, bet nepievērs tam pārāk lielu uzmanību. Tu neatrodies pieaugušo filmu uzņemšanas laukumā. Tu esi cilvēks. Izbaudi to!

Arī tavas vēlmes ir svarīgas

Vienojieties par vārdu, ko izmantot brīdī, kad process kļūst dīvains vai garlaicīgs. Piemēram, Mihalko izmanto vārdu "maiņa". Brīdī, kad kāds no iesaistītajiem izkliedz šo vārdu, tūliņ jāpievēršas citam partnerim. Varbūt izklausās muļķīgi, taču šī ir diezgan laba taktika, kā procesā saglabāt prieku un aizrautību.

Uztver nopietni savas vēlmes. Ja sekss trijatā ir kaut kas, ko no sirds vēlies izmēģināt, padomā kārtīgi, pirms iesaisties monogāmās attiecībās ar kādu, kurš neatbalsta šādu ideju. Tava seksualitāte un seksuālās vēlmes nav maznozīmīgas! Kad runa ir par politiku vai reliģiju, mēs cenšamies atrast cilvēku, ar kuru viedoklis saskan. To ir būtiski ņemt vērā arī jautājumos, kas saistīti ar seksualitāti.

Komunikācija ir patiesi svarīga. Lai neviena dalībnieka robežas netiktu pārkāptas un ikviens justos labi, būtiski ir arī procesa laikā sarunāties. Galu galā – arī tev sekss trijatā būs baudpilnāks, ja zināsi, ka visi jutās ērti un droši.