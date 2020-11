Ļauj vaļu iztēlei arī guļamistabā: populāras seksuālās fantāzijas un kā tās realizēt

Vienalga, vai mēs to sev (un citiem) atzīstam vai neatzīstam, seksuālās fantāzijas ir ikvienam. Diemžēl daudzi cilvēki izjūt kaunu par to, kas viņus uzbudina, un par savām erotiskajām iedomām, taču neatkarīgi no fantāzijas, šādas vēlmes ir pilnīgi normālas. Jo vairāk par seksuālajām fantāzijām runāsim un normalizēsim šādas sarunas, jo mazāk mēs nosodīsim sevi pašu par šīm neķītrajām un, iespējams, ļoti samaitātajām vēlmēm.

Runājot par jaunām izpriecām guļamistabā, arī jāsaprot, ka tas, ko tu vēlies, visticamāk, nav nekas unikāls, un, ļoti iespējams, tavs mīļotais vēlas izmēģināt tieši to pašu. Tas ir tikai viens no iemesliem, kāpēc par to beidzot sākt runāt! Ja arī jūsu fantāzijas nesakrīt, tas nozīmē, ka jums būs vairāk jaunu iespējamo izpriecu, kurām dot iespēju.

Turpinājumā iepazīsties ar trīs populārākajām seksuālajām vēlmēm un ieteikumiem, kā tās mēģināt realizēt. Kā arī vari uzzināt, ko ar partneri pārrunāt un darīt, lai jaunā pieredze jums abiem būtu maksimāli baudpilna.

Kāpēc seksuālās fantāzijas ir svarīgas

Lai arī seksuālās fantāzijas, neapšaubāmi, ir veids, kā uzzināt, ko tu pati vēlies ieviest savā guļamistabā, ir daudz citu iemeslu, kāpēc tās realizēt vai vismaz atzīt. Šeit daži no tiem: