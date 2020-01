Lēnāk pār tiltu: pazīmes, kas liecina – vēl pāragri saderināties

Ziemassvētki un vasara parasti ir laiks, kad sociālo tīklu ziņu lenti pārpilda jaunumi, kas vēstī: "Esam saderinājušies!" Lai gan visus pēc vienas auklas mērīt nevar, reizēm cilvēki pasteidzas ar saderināšanos un apreibinošajā prieka stāvoklī neapzinās, ka attiecības vēl nav "izaugušas" līdz laulības slieksnim. Par šo kļūdu vēlāk liecina dažādas pazīmes, kas šķiršanās procesu padara vēl sāpīgāku.

Vieni šādu soli sper pēc vairāku gadu kopdzīves, kamēr citi nolēmuši savu savienības statusu nomainīt vien pāris mēnešus pēc iepazīšanās, taču neviens no šiem variantiem nedod simtprocentīgu garantiju ilgai un laimīgai kopdzīve. Saderināšanās, protams, nenozīmē arī to, ka attiecībās pilnībā izzudīs problēmas. Tās būs, taču reizēm konfliktsituācijas liecina par to, ka līdz kāzām pārim vēl kāds gabaliņš ejams.

Tomēr – kad ir īstais laiks precībām? Cik ilgam laikam jāpaiet, esot attiecībās, lai varētu teikt, ka cilvēki viens otru pazīst gana labi? "Psychology Today" eksperti skaidrojuši – cilvēkiem bieži vien šķiet pretdabiski kaut ko gaidīt, ja iekšēji ir sajūta, ka īstais laiks jau pienācis, tomēr patiesībā lielāko daļu lietu, kuru dēļ dzīvē ir vērts cīnīties, ieteicams nedaudz paildzināt. Tas gandarījumu padarīs vēl lielāku.

Bieži vien, runājot par šo jautājumu, tiek uzsvērts divu gadu slieksnis. Lai gan divi gadi ir pietiekami ilgs laiks, lai vienam otru iepazītu, atbildi nav iespējams cirst akmenī un pielāgot pilnībā visiem pāriem. Kā norādījusi "PsychologyToday" eksperte Šona Springere, ilgums atkarīgs gan no cilvēku raksturiem, satikšanās biežuma, gan arī tā, kā pāris izvēlas pavadīt kopīgo laiku un cik ļoti patiesi vēlas saprast, vai ir viens otram piemēroti. Dažās situācijās tam ir vajadzīgi par trīs un vairāk gadi, kamēr reizēm nav nepieciešami pat iepriekš minētie divi.

Taču, lai neskrietu laikam pa priekšu, iepazīstinām ar vairākām pazīmēm, kas var liecināt – lēmums par saderināšanos pieņemts impulsīvi un par ātru.