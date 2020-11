Mieru, tikai mieru! Ieteikumi pirmajai seksa reizei

Pirmā seksuālā pieredze var būt biedējoša. Visbiežāk satraukumu rada daudzie jautājumi, uz kuriem atbildes ne vienmēr ir zināmas. Vai man sāpēs? Kā es jutīšos? Ko labāk nedarīt? Lai gūtu skaidrību, tverot iedvesmu no portāla "Cosmopolitan", esam apkopojuši ieteikumus pirmajai mīlēšanās reizei.

Ja esi gatava pirmajam seksam, vispirms ir svarīgi saprast, ka ir pilnīgi normāli just nelielu satraukumu. Tas notiek gandrīz ar visiem, jo sekss var būt neveikls, un, pat gadiem ejot, nedaudz satraucas arī tie, kas ir gana pieredzējuši. Tāpat arī jāsaprot, ka nav pareiza vai nepareiza mīlēšanās veida, jo baudas sasniegšana ir saistīta ar tavu vēlmju izpēti un iepazīšanu, kas, protams, prasa laiku. Iespējams, no sākuma nezināsi, kas tieši tevi uzkurina, un tas ir normāli.

Sāc ar sava ķermeņa iepazīšanu



Labākais, ko vari darīt, pirms pirmo reizi nodarbojies ar seksu – izmēģini pašapmierināšanos. "Velti laiku, lai izpētītu savu ķermeni un uzzinātu, kas tev patiešām patīk, kādiem pieskārieniem dod priekšroku, kas tev rada patīkamas sajūtas un kas ne," teic seksa un attiecību trenere Eizerija Minīzisa. Tas krietni palīdzēs tad, kad pienāks laiks iesaistīties tuvībā ar partneri, viņa uzsver.



Nesatraucies par to, kā izskaties



Tam, kāda tev ir grimase, vai kā izskatās tavs vēders kādā noteiktā pozā, nav pilnīgi nekādas nozīmes. Koncentrējies uz to, ko piedzīvo un ko sajūti. Pievērs uzmanību partnera pieskārieniem. "Vislabāk ir izvairīties no domas par to, kā izskaties no malas. Tad varēsi pievērsties tam, kas tevi patiešām uzbudina," skaidro Minīzisa.



Neierobežo sevi ar laiku



Tam būtu jābūt pašsaprotami – neieplāno savu pirmo seksa reizi. Ja pirmajam seksam atvēlēsi vien dažas minūtes, radīsi sev tikai nevajadzīgu un lieku stresu. "Dod sev laiku un nesteidzies," mudina Minīzisa. Nododies mīlas priekiem tikai tad, ja tev ir laiks gan pašam dzimumaktam, gan arī romantiskajam brīdim pēc.

Vienmēr sagatavo prezervatīvu



Ja pastāv pat vismazākā dzimumakta iespējamība, tev vajadzētu būt nodrošinātai ar prezervatīviem, skaidro ginekoloģe Tamika Krosa. Tā kā prezervatīvi mazina nevēlamas grūtniecības un seksuāli transmisīvo slimību risku, uzņemies atbildību un negaidi, ka partneris būs parūpējies par visu. "Kāpēc gan būtu jāpaļaujas uz cita sagatavotību? Rīkojies pati!" mudina ārste.



Nedomā par orgasmu



Vienīgais seksa mērķis nav orgasma piedzīvošana, skaidro speciāliste seksualitātes jautājumos Andžela Džonsa. It īpaši, ja tā ir tava pirmā reize. Protams, sasniegt baudas virsotnes ir brīnišķīgi, un abām pusēm vajadzētu strādāt pie tā, lai ar laiku to varētu piedzīvot, tomēr vismaz sākotnēji nevajadzētu par to satraukties. Domā par seksu kā iespēju satuvināties ar mīļoto cilvēku vēl dziļākā, intīmākā līmenī. "Indivīda vērtība nav saistīta ar to, vai viņš sasniedz kulmināciju seksa laikā," bilst Džonsa.



Netēlo orgasmu



Popkultūra ir mūsos iesakņojusi uzskatu, ka pie katra pieskāriena ir nepieciešams baudā vaidēt un stenēt, taču nekaitē sev un netēlo to, ko nejūti. Psihoterapeite Nikola Tamello stāsta, ka tas ir īpaši svarīgi pirmajā reizē, kad nododies mīlas priekiem ar jaunu partneri. Tu nevēlies uzstādīt nereālus standartus, jo īpaši tāpēc, ka daudzām sievietēm nav orgasma pirmajā reizē, kad nodarbojas ar seksu ar jaunu partneri. "Ja tu tēlo orgasmu vai stāsti partnerim, ka to piedzīvoji, nākotnē tev būs grūtāk komunicēt savas vajadzības," skaidro Tamello. Turklāt, ja sāksi tēlot, tad būs grūti apstāties un atklāt, ka "patiesībā tas, ko tu dari, mani neuzkurina tik daudz, kā domā".



Nebaidies runāt



Runāt par seksu ar jauno partneri ir teju obligāti. "Lai piedzīvotu labu seksu, tev ir jāstāsta savam partnerim par savām vēlmēm un vajadzībām," atklāj seksa eksperte Džidži Engle. Tas ietver arī runāšanu par to, ko jums abiem nozīmē šī seksuālā pieredze, vienošanos par to, vai jums ir gadījuma rakstura vai nopietnas attiecības un vai esat monogāmi. Protams, tev nav jāuzsāk šī saruna brīdī, kad "Tinder" parādās maģiskais paziņojums par saderību, tomēr ir svarīgi to izrunāt, pirms vēl iesvētat palagus.

Nebaidies uzdot jautājumus



Neatkarīgi no tā, vai nodarbojies ar seksu pirmo vai piecdesmito reizi, vissliktākais, ko vari darīt, ir pieņemt, ka zini visu, ko tavs partneris vēlas. Neviena saruna ar draudzenēm vai stundām ilgi meklējumi "Google" nevar tevi pilnībā sagatavot tam, ko vēlas un ko plāno darīt tavs partneris. Vienīgais veids, kā to uzzināt, ir, uzdodot jautājumus: vai viņam patīk orālais sekss? Vai labāk būtu ieslēgt vai izslēgt mūziku? Uzdodot jautājumus, parādīsi partnerim, ka tev rūp šis process, un tādējādi mudināsi arī viņu rīkoties tāpat, padarot jūsu abu pieredzi labāku.



Apzinies, ka seksam nevajadzētu būt sāpīgam



"Daudzas sievietes domā, ka pirmā reize būs sāpīga," teic Tamello. "Lai gan process varētu būt nedaudz nepatīkams un neērts, tam patiešām nevajadzētu būt sāpīgam." Speciāliste piebilst, ka "simtiem sieviešu" viņai ir stāstījušas, ka pirmajā reizē viņām šķitis, ka partneris burtiski "triecas ķieģeļu sienā", taču tas absolūti nav tas, ko vajadzētu just. Lubrikants ir teju obligāts līdzeklis, kas atvieglos procesu, tomēr, ja, šķiet, ka pat tas nelīdz, apsver domu vērsties pie ginekologa, jo ir dažādi medicīniski iemesli, kāpēc pirmā reize var būt ļoti grūta. Ja seksa laikā vai pēc tā makstī jūti dedzināšanu, niezi vai jebkādu citu diskomfortu, konsultējies ar ārstu, it īpaši, ja sajūta uzreiz nepazūd pati no sevis, vai laika gaitā pasliktinās.



Tev nav obligāti jāatklāj, ka tā ir tava pirmā reize, taču dažkārt to ir vērtīgi darīt



Tev nevienam partnerim nav jāsniedz pilns pārskats par tavu seksuālo vēsturi. Vienalga, vai esi bijusi intīmās attiecībās ar 50 cilvēkiem vai nevienu, tā ir tikai tava darīšana. Un tomēr, pirmā reize ir intīma. Ja tev šķiet, ka slēp kaut ko sev būtisku, tas var negatīvi ietekmēt tavu vispārējo komforta līmeni. Ja tu atklāj, ka vēl neesi nodarbojusies ar seksu, un otrs reaģē neadekvāti vai negatīvi, tad, iespējams, tas nav cilvēks, ar kuru ir vērts būt kopā. Partnerim to drīzāk vajadzētu uztvert kā aicinājumu komunicēt ar tevi vēl atvērtāk šajā intīmajā brīdī.