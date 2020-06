Mieru, tikai mieru! Piecas neērtas palagu danču situācijas un kā tās risināt

Neapšaubāmi, filmas mūsos ir radījušas iedomas par to, kādam ir jābūt seksam. Taču, izmēģinot to praksē, nākas atskārst, ka īstajā dzīvē viss nemaz tik gludi nenotiek. Patiesībā pretēji ekrānā attēlotajam, kur neviens nepazīst priekšspēli un pēc mīlas rotaļām nav nepieciešama sevis sakopšana, reālās dzīves palagu dančos var notikt daudz neveiklu brīžu.

Saduršanās ar galvām, gāzu izdalīšanās vai nesekmīgi jaunu pozu izmēģinājumi filmās netiek atainoti, bet dzīve ir dzīve, un mums ir jāsaprot un jāpieņem, ka arī sekss var nebūt tāds, par kādu sapņojam vai kādu to iztēlojamies. Iespējams, arī tu mīlas prieku karstumā esi piedzīvojusi kādu šķietami bezgala neveiklu un apkaunojošu brīdi. Lai turpmāk, nonākot kādā neērtā situācijā, tu nejustos slikti, iedvesmojoties no portāla ''Muscle and Fitness'', piedāvājam iepazīties ar biežāk sastopamo, kas var noiet greizi seksa laikā, un kā šādas situācijas risināt.

Kāds jums ''uzskrien''

Neveiklības pakāpe, kas rodas, ja kāds ienāk istabā, kamēr tu un tavs partneris mīlējas, ir atkarīga no tā, kādas ir jūsu attiecības ar mīlas rotaļu iztraucētāju, un to, kādas ir tavas un partnera attiecības. Neskatoties uz to, cik tuvi esat, obligāti jāatvainojas tam, kas nepiedalījās jūsu izpriecās, jo tā ir standarta pieklājība. Bet pēc tam ar partneri nepieciešams izrunāt, kā šī situācija jums liek justies. Piemēram, ja esat jau ilgstošās attiecībās un jūs iztraucējis kāds mīļotā labs draugs, situāciju varat pārvarēt ar humoru.

Tomēr vislabākais veids, kā no šādas situācijas izvairīties pilnībā, ir aizslēgt istabas durvis, ja zināt, ka pastāv iespēja – kāds jūs varētu iztraucēt. Tā pavisam noteikti aiztaupīsit neveiklu brīdi sev un kādam trešajam.