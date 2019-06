Mīlas prieki dabā: pieredzes stāsti, kur meklēt papardes ziedu un ko atcerēties

Līgosvētkos un Jāņu vakarā papardes zieda meklējumi ir viena no lietām, kas katram kārtīgam svinētājam ierakstīta svētku darāmo darbu sarakstā. Tāpat arī mīlēšanās brīvā dabā kaut reizi ikvienu ir vilinājusi. Taču, lai no mīlas priekiem gūtu vislabāko pieredzi, ir lietas, kuras der atcerēties un ņemt vērā ikvienam - gan tiem, kas kaislei pie dabas krūts nodevušies spontāni, gan tiem, kas to savlaicīgi ieplānojuši.

Kādam varētu šķist - ''Es taču jau zinu visu, kas man par seksu būtu jāzina.'' Tomēr mīlēšanās mājās, mīkstā gultā vai brīvā dabā ir kas pavisam atšķirīgs. Tāpēc, ja jau sen ar partneri vēlaties to izmēģināt, iedomas, ka visu zināt, jāmet pie malas un jāiepazīstas ar ieteikumiem, kas palīdzēs nevis raizēties par riskiem, bet gan pilnībā atbrīvoties un no procesa iegūt tikai to patīkamāko.

Lai nepieļautu citu kļūdas vai, iespējams, iedvesmotos mīlas prieku īstās vietas meklējumiem, piedāvājam iepazīties ar pieredzes stāstiem par mīlēšanos brīvā dabā, kā arī uzzināt vairāk par vietām, kur to izmēģināt un ko ņemt vērā. Tāpat noskaidro, ko vērts atcerēties gan plānotos, gan spontānos baudas mirkļos.