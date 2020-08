Mīlēšanās izbraukumā: pozas un ieteikumi baudpilnam seksam mašīnā

Sekss ar laiku var kļūt garlaicīgs, it īpaši tad, ja galvenā izpriecu vieta ir guļamistaba. Lai prieks mīlēties neizzustu, laiku pa laikam dažādot lokāciju par ļaunu nenāks. Un kāpēc gan izpriecām neizmantot tavu uzticamo un ērto transportlīdzekli – automašīnu?

Varbūt tev šķiet, ka jārēšanās auto tāda tīņu padarīšana vien ir, taču tā nebūt nav tiesa. Sekss mašīnā arī pieaugušā vecumā var būt ne tikai vieta, kur mīlēties, ja māju apsēduši bērni vai citi ''traucēkļi'', kas neļauj pat uz brīdi palikt vieniem, bet arī vieta, kas palīdzēs kliedēt rutīnu un gūt adrenalīnu.

Ja noskaņojums tevi mudina pamēģināt kaut ko jaunu vai atminēties sen aizmirstu veco, pirms ķer partneri aiz rokas un ved uz auto, mudinām iepazīties ar portālu ''Cosmopolitan'', ''Elite Daily'' un ''Women's Health'' sagatavotajiem ieteikumiem, kā šādu mīlēšanās pieredzi padarīt pēc iespējas patīkamāku.

Padomā par ērtībām

Šķiet, visi piekritīs, ka lielākā problēma seksam mašīnā ir ierobežotā vieta, tāpēc ir īpaši svarīgi parūpēties par ērtumu. Viens no variantiem ir sēdekļu maksimāla nolaišana lejā. Ja šāds variants tev vai partnerim nešķiet ērts, bet jūsu auto ir paliels bagāžnieks, varat izpriecāties tajā – ar nolaistiem aizmugures sēdekļiem vai bez, atkarībā no tā, cik daudz vietas vēlaties. Tiesa, ''pārceļoties'' uz bagāžnieku, jāpadomā arī par mīkstāku pamatu zem jums. Te noderēs līdzi paņemta jaka vai pleds.

Foto: Shutterstock

Neaizmirsti privātumu

Lai arī cik aizraujošs un patīkams nebūtu sekss mašīnā, prieks ātri vien beigsies, ja kāds jums uzskries vai pie auto stikla pieklauvēs kāds policists. Tāpēc mēģiniet savaldīties un vispirms atrodiet nomaļu vai vismaz tumšu vietu, kur ļaut izpriecām vaļu.

Velc svārkus vai kleitu

Kailums ir viena no šķietami neatņemamām seksa sastāvdaļām, ja vien tevi neuzbudina kāds konkrēts apģērbs, kurā tērpies partneris. Taču, paturot prātā iespēju tikt pieķertiem, vislabāk par plikumiem mašīnā aizmirst. Lai tomēr mīlēšanās neietu secen, vari izbraucienā vilkt svārkus vai kleitu, kas ļaus partnerim viegli piekļūt tavai intīmajai zonai un palīdzēs maskēt jūsu nodarbi.

Piesprādzējies

Katra automašīna ir aprīkota ar izcilu pieaugušo rotaļu ''aksesuāru'': drošības jostu. Ja vēlaties izmēģināt kaut ko jaunu vai jums ir neķītrāks noskaņojums nekā ierasts, lūdz partnerim apsēsties aizmugures pasažiera sēdekļos un izmanto drošības jostas, lai ierobežotu viņa kustības. Pēc piesprādzēšanās, vari arī atrast kaut ko (krūšturi, šalli, suņa pavadu u. c.), ar ko piesiet otra rokas pie galvas balsta. Šādi pavisam noteikti varēsit izbaudīt jaunas sajūtas.

Ieslēdz mūziku

Ņemot vērā, ka automašīna ir salīdzinoši maza telpa, pagriežot mūziku skaļāk, nekā to darītu vienkārša izbrauciena laikā, auto sāks drebēt un vibrēt, kas arī var atklāt jaunas mīlēšanās izjūtas. Tāpat mūzika ļaus jums būt skaļiem. Varat arī izmēģināt dažādus mūzikas žanrus – ātrākam un intensīvākam tempam būs piemērots roks, bet romantiskai gaisotnei un izjustākam tempam – R&B.

Foto: Shutterstock

Atvēsinieties

Šķiet, nav neviena, kas nebūtu redzējis filmu ''Titāniks'', un ikviens tās redzētājs atceras maģisko ainu, kurā Roza un Džeks kaislīgi mīlējas auto – elsas, sviedru lāses, aizsvīduši logi un plaukstas nospiedums uz viena no tiem. Lai arī šādu ainu izspēlēt dzīvē varētu šķist ļoti vilinoši, seksam nav obligāti jābūt tik ķēpīgam, it īpaši tad, ja pēc izpriecām jums iecerēti citi plāni. Te lieti noderēs kondicioniera ieslēgšana vai logu nolaišana, ja zināt – būsit pilnībā netraucēti. Tāpat šādā veidā izvairīsities no elpas trūkuma vai pat ģīboņa, ja jārēties mašīnā sadomāsit īpaši karstā dienā.

Misionāru poza

Arī ērtākās pozas ir viena no lietām, kuru apdomāt pirms ķerties mašīnā pie lietas. Misionāru poza, iespējams, jums abiem guļamistabā jau ir apnikusi, bet uz automašīnas aizmugures sēdekļiem tā var sniegt vēl nepiedzīvotas dvesmas. Jāatzīst, ka šādā pozā var nākties vairākkārt ar galvu iebuksēt durvīs. Lai tas nesāpētu, aiz galvas vari nolikt kaut ko mīkstu – spilvenu, jaku u. tml.

Karotīte

Cita poza, kuru varat izmēģināt, ir karotītes. Apgulies horizontāli uz auto aizmugures sēdekļiem un atbrīvo vietu tā, lai partneris var apgulties aiz tevis. Tiesa – vieta uz sēdekļiem var būt šaura, tāpēc, lai nodrošinātos pret sāpīgu nokrišanu, kas var būt arī šmucīga, jo auto grīda ne vienmēr ir tīra, noliec uz grīdas pledu vai citu mīkstumu. Tāpat pret nokrišanu var līdzēt tava atspiešanās ar rokām pret priekšējiem sēdekļiem.

Kovbojmeitene jeb auto ''jātniece''

Šī, ļoti iespējams, ir viena no vismazāk vietu aizņemošajām un ērtākajām seksa pozām, kuru izmēģināt automašīnā. Lai tavs partneris apsēžas aizmugures sēdekļu vidū, bet tu viņam virsū ar seju pret viņu. Vari atspiesties ar rokām pret partnera pleciem vai tās aizlikt aiz viņa galvas. Tikai esat uzmanīgi, jo auto griezti nav sevišķi augsti, bet tu noteikti negribēsi iegūt arī vieglas galvas traumas.

Foto: Shutterstock

Sunīšu poza

Arī šī poza noteikti nav sveša nevienam mīlniekam un lieliski noderēs seksam mašīnā. Ar partneri no auto priekšas varat pārcelties uz aizmuguri, kur tu nometies uz sēdekļiem četrāpus, bet tavs partneris aiz tevis. Tiesa – arī šeit jāpielūko, vai transportlīdzekļa griesti nav par zemu. Lai kaislīgi!