Mīlēšanās sievietes īpašajās dienās: pieredzes stāsti, ieguvumi un ko zināt pirms tam

Nav šaubu, menstruācijas bieži vien ir tās, kas attur no mīlas prieku baudīšanas. Kad šīs dienas ir pienākušas, pat ja ļoti gribas ļauties mirklim, mēdzam atgrūst savu partneri un neapmierinātas teikt: "Ne šodien – man ir tās dienas!" Protams, mīlēšanās īpašo dienu laikā var būt netīrs prieks, un, iespējams, mums kaut kur zemapziņā šķiet, ka tas ir nepatīkami. Taču, ja neesam to izmēģinājušas, vai maz apzināmies, kāpēc patiesībā atsakām?

Visbiežākās atrunas, lai nenodarbotos ar seksu menstruāciju laikā, ir "man ir neērti, tas ir nepatīkami, man tas nepatīk" u. tml. Un to saka kā sievietes, tā arī vīrieši. Taču, ļoti iespējams, daudzi nemaz nav to izmēģinājuši un viņu iedomas liedz baudīt mīlas priekus arī šajās dienās. Bet, līdzīgi kā ar jebko citu, pirms izdarīt secinājumus vai spriedumus, nepieciešams to izmēģināt uz savas ādas.

Varbūt tu jau sen esi vēlējusies uzzināt, vai tev un tavam partnerim mīlēšanās menstruāciju laikā nesagādā nepatīkamas sajūtas, jo tas varētu uzlabot gan jūsu intīmo dzīvi, gan attiecības, taču kādu neapjaustu iemeslu dēļ līdz šim neesat to darījuši. Pirms klāt jau nākamās sieviešu dienas un steidz meklēt attaisnojumus arī šoreiz, lasi tālāk un uzzini šāda seksa ieguvumus, kā arī iepazīsties ar ieteikumiem, kurus ņemt vērā, ja esat nolēmuši to darīt. Tāpat savā pieredzē par to, kāpēc mīlas priekiem menstruāciju laikā teikt "jā", dalās portāla lasītāji.