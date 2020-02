Mīlestība pasē neskatās: četri pāri ar ievērojamu gadu starpību

Valentīndiena cilvēkiem mūsu platuma grādos izraisa ļoti dažādas sajūtas, tomēr par mīlestību no dažādiem aspektiem šajā dienā piederas runāt. Ir neskaitāmi daudz teicienu, kas saistīti ar mīlestību, piemēram, sirds neizvēlas, kurā cilvēkā ieskatīties, taču netrūkst arī stereotipu, kas ar to saistīti. Apvienojot abus iepriekš minētos aspektus kopā, šoreiz vērsīsim uzmanību sociālajos tīklos aktīviem pāriem, kuru dzimšanas gadi ir visnotaļ tālu viens no otra.

Ievērojama gadu starpība attiecībās ir tēma, par kuru sarunas nerimst. Lai gan šis jautājums diskutēts jau mūžību, aizvien nav konkrēti izkristalizējies uzskats, cik gadu starpība tad tiešām saucama par lielu. Ir pāri, kuru gadu skaitļi atšķiras pat par 10 un 20 gadiem, bet viņu stāsti un darbības liecina par to, ka tas viņu mīlasstāstā ir absolūti otršķirīgi.

Ieraugot pāri, kuram ir liela vecumu starpība, bieži vien apkārtējie sāk trīt mēles. Līdzīgi tas ir arī brīžos, kas sabiedrībā parādās vīrietis, kuram pie sāniem ir augumā garāka sieviete. Izveidojies pieņēmums, ka vīrietim vienmēr ir jābūt garākam, un šī iemesla dēļ daudzām potenciāli laimīgām attiecībām nemaz netiek dota iespēja. Šo jautājumu savā "Twitter" profilā aktualizēja Liza Adamsa, vēršot uzmanību, ka jau gadiem precējusies ar īsāku vīrieti un ir ļoti laimīga. Zem šī ieraksta izcēlās plaša diskusiju vētra, kurā līdzīgos stāstos dalījās daudzi citi soctīklotāji.

Ja starp diviem pieaugušiem cilvēkiem uzšķīlusies dzirkstele, vecums var kļūt mazsvarīgs. Par to savos sociālo tīklu profilos stāsta arī vairāki pāri, kuri nekautrējas runāt par esošo gadu starpību.