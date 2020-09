Mīļotā vai 'čoms'? Pazīmes, kuras liecina – esat tikai draugi

Attiecību veidošana nekad nav vienkāršs process. Dažkārt nākas taustīties gluži kā pa tumsu, cenšoties uzminēt – mīl vai nemīl? Patīku vai nepatīku? Par laimi – pievēršot uzmanību sava iespējamā partnera uzvedībai, ir krietni vieglāk saprast, vai attiecībām ir nākotne un vai jūtas ir abpusējas.

Just simpātijas var būt gan ļoti jauki, gan arī šausminoši, un bieži šīs emocijas izjūtam pat vienlaikus. Tas ir tāpēc, ka iemīlēšanās gadījumā jūtamies nedaudz neaizsargāti. Līdz ar to – ir pavisam normāli sekot līdzi jebkādiem mājieniem vai norādēm, kuras liecina, ka jūtas ir abpusējas. Labā ziņa – saprast, vai otram pret tevi ir vai nav simpātijas, nav diez ko sarežģīti. Tā vismaz apgalvo attiecību eksperte Trīna Lekija. Viņasprāt, atbildes ir meklējamas veidos, kā otrs izturas pret tevi. "Kad tu kādam patīc romantiskā ziņā, visbiežāk ir iesaistīta flirtēšana. Cilvēks tev pievērsīs uzmanību, vēlēsies pavadīt laiku kopā, izstaros pozitīvu enerģiju tavā klātbūtnē," viņa paskaidro.

Būtiski ir saskatīt pazīmes, kuras liecina par interesi, stāsta attiecību trenere Brenda Kasa. "Vai viņš veido ilgu acu kontaktu? Vai viņš izmanto iespēju pieskarties tev? Vai viņš cenšas tevi iekļaut savā dzīvē, iepazīstinot tevi ar draugiem un ģimeni? Vai jūties kā daļa no viņa dzīves? Ja atbilde ir "nē", tad labāk izvairies no šādām attiecībām," viņa iesaka. Ja kāds tevi piesaista, bet neesi pārliecināta, vai šī sajūta ir abpusēja, iedvesmojoties no "Elite Daily" un "Cosmopolitan", esam apkopojuši pazīmes, kurām pievērst uzmanību.

Jums nav fiziska kontakta

Viena no skaidrākajām pazīmēm, kura liecina par interesi, ir pieskārieni. Tas var būt apskāviens vai vienkāršs pieskāriens rokai sarunas laikā – simpātiju gadījumā ir gandrīz vai neiespējami atturēties no vēlmes kaut kādā veidā pieskarties otram. Savukārt, ja otrs neizrāda nekādu interesi par fizisku kontaktu, iespējams, jums vienkārši ir lemts būt draugiem, teic Lekija. "Kāds, kuram tu patīc, būs atsaucīgs taviem pieskārieniem," skaidro eksperte.

Otrs nejūtas ērti, ja izsaki komplimentus

Cilvēkam, kuram tu patīc, noteikti būs prieks dzirdēt komplimentus no tevis. Galu galā – tas ir lielisks veids, kā flirtēt un izrādīt savu interesi. Tāpēc Brenda Kasa mudina pievērst īpašu uzmanību tam, kā otrs reaģē uz taviem glaimiem. "Vai viņš atbild ar pieklājīgu "paldies" vai neērtu "haha" īsziņā? Vai arī pēc komplimenta dzirdēšanas viņš priekā staro?" vaicā eksperte. Ja novēro pirmo variantu, tad ir diezgan liela iespēja, ka jūsu jūtas nav abpusējas.

Viņam interesē citi cilvēki

Cik atklāta ir tava simpātija par romantiskām attiecībām ar citiem? Vai tev allaž šķiet, ka otrs runā par patiku pret citiem, nevis tevi? "Ja otrs runā par romantiskām attiecībām ar citiem, tā ir uzskatāma pazīme, ka viņš nepievērš visu uzmanību tev vai arī ir gana nenobriedis, lai gribētu tevi padarīt greizsirdīgu. Jebkurš no šiem variantiem ir stingrs "nē". Tev to nevajag," teic Brenda Kasa.

Viņš veido attiecības ar citām

Līdzīgi kā ar runāšanu par citiem – ja tava simpātija atklāti un aktīvi dodas uz randiņiem ar citiem cilvēkiem, iespējams, jums ir atšķirīgas vēlmes. Ja tavs iekāres objekts ar prieku un aizrautību stāsta tev par šiem randiņiem, tas ir vēl jo nopietnāk. "Ja kādam tu patiesi patīc, viņš negribētu, lai tu domā, ka viņš veido attiecības vēl ar citiem cilvēkiem," uzsver Lekija.

Viņš nedodas randiņos ar tevi

Vai ik reizi, kad aicini otru uz kādu kopīgu nodarbi, viņš izdomā attaisnojumus, lai neierastos? Vai esi pamanījusi, ka tava simpātija nepieliek nekādas pūles, lai satiktu tevi? Lekija teic, ka šīs abas ir ļoti skaidras pazīmes, kuras liecina, ka otrs nav romantiski noskaņots attiecībā uz tevi, un labāk ir palikt draudzīgās attiecībās.

Tas nekad nav patīkami – piedzīvot "neatbildētas" jūtas, taču, lai cik vīlusies tu nebūtu, svarīgi ir nemēģināt cīnīties par kaut ko, kas laika gaitā tāpat izjuks. "Ja kāds tev saka vai ar savu rīcību parāda, ka nav tevī ieinteresēts, tev tas ir jāciena. Nevajag būt uzstājīgai. Ja kļūsi uzmācīga, nokaitināsi otru, tādējādi izslēdzot jebkādas komunikācijas iespējamību. Tas nav pievilcīgi," piebilst Lekija. Labā ziņa ir tā – ar laiku simpātijas pazūd, un pasaulē ir pietiekami daudz cilvēku, kas novērtēs tavas pūles un jūtas, un atbildēs ar to pašu.

Visbiežāk pavadāt laiku kopā ar citiem cilvēkiem

Ja tava simpātija priekšroku dod laika pavadīšanai grupās, tas ir draudīgs signāls. Protams – ballītes ir jautras. Tikšanās ar otra draugiem var būt aizraujošas. Taču cilvēks, kuram tu patiesi, patiesi patīc, vēlēsies redzēt tevi. Tikai tevi.

Simpātija neizrāda nekādu iniciatīvu

Jūs esat jau trešajā randiņā, bet ne ziņas, ne miņas no skūpstiem vai jebkādas pieķeršanās izrādīšanas. Protams, ir kautrīgi cilvēki, kuriem nepieciešams laiks, lai atvērtos, taču ap trešo randiņu biklumam jau vajadzētu būt pārvarētam. Ja viņš tevi nebučo, iespējams, viņš to nemaz negrib darīt!