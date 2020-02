Mirdzuma efekts, kaltēti ziedi un minimālisms: 2020. gada kāzu tendences

Neskatoties uz to, ka vasara, iespējams, daudziem vēl šķiet esam gana tālu, šis ir pēdējais brīdis, kad sākt plānot ik vasaras skaistākos pasākumus – kāzas. Vienalga, vai tu vai kāda tava paziņa jau pošas vienam no dzīves nozīmīgākajiem notikumiem vai vēl tikai plāno to darīt, par ļaunu nenāks iepazīties ar šī gada kāzu svinību organizēšanas tendencēm, kas, ļoti iespējams, visu darbu var par drusciņu atvieglot.

Lai kaut nedaudz mazinātu lielā notikuma organizēšanas stresu un iegūtu skaidrāku skatu uz to, pie kādām vadlīnijām pieturēties, iepazīstinām ar pasākumā ''Bridal Brunch'' apskatītajām kāzu svinību organizēšanas tendencēm gaidāmajā 2020. gada sezonā.

Kāzu kleitu mode



Viena no galvenajām kāzu kleitu modes tendencēm 2020. gadā ir spīdumi. Mirdzuma efekts var tikt panākts dažādos veidos: ar pērlīšu, akmentiņu, kristālu vai speciālu, uzsmidzināmu līdzekļu palīdzību. Lai saglabātu līdzsvaru, "mirdzošajai" kleitai ir jābūt ar vienkāršu, elegantu siluetu, bet aksesuāriem jābūt minimālistiskiem un ļoti kārtīgiem.

Vēl viena aktuāla tendence – bohēmiskā šika stila kleita. Daudzslāņu svārki, volāni, kas papildināti ar bagātīgiem rokas izšuvumiem, mežģīnēm un kristāliem, piešķirot tēlam dabīgu un vienlaikus elegantu izskatu.

Kāzu fotogrāfija



Pašlaik modē nav iestudētas kāzu fotogrāfijas, bet īstu emociju notverti mirkļi. Fotogrāfijas šodien tiek apstrādātas vairāk siltos toņos, taču fotogrāfi iesaka tomēr dot priekšroku neitrālākiem toņiem, lai fotogrāfiju aktualitāte nemazinātos arī pēc desmit gadiem. Fotogrāfi norāda, ka pašlaik modē ir fotogrāfijas, kas veidotas tuvplānā – gan cilvēkiem, gan priekšmetiem un detaļām.

Kāzu svinību dekorācijas



Minimālisms un izsmalcinātība ir pasaules tendence gan interjera dekorēšanā, gan kāzu svinību noformēšanā. 2020. gads iezīmē balto galdautu atgriešanos, neskatoties uz to, ka pirms dažiem gadiem tie, liekas, pavisam bija attiecināmi uz pagātni. Kāzu dekorācijās ir mazāk aktuāli zaļumi, to nomaina kaltēti ziedi un augi, piemēram, pampu zāle, kviešu vārpas, žāvētas lauku puķes. Par krāsu gammu tendenci tiek norādīta pāreja no aukstajām un pelēkajām nokrāsām uz siltākām.

Kāzu poligrāfija



Īstas kāzu svinības joprojām ir neiedomājamas bez izsmalcinātas poligrāfijas – tie ir ielūgumi, pastkartes, galda kartes. Modē –- nestandarta formas un daudzslāņu materiāli, piemēram, kartītes, kuras tiek novietotas viena uz otras un veido interesantu kompozīciju.

Laulības gredzeni

Laulības gredzenu dizainā aktuāls ir minimālisms un piesātināti dzeltena krāsa. Šodien pāri arvien vairāk izvēlas vienkrāsainus gredzenus, jo lakoniskais stils ir vieglāk kombinējams ar citām rotām. Tāpēc var teikt, ka mode no dažādu metālu gredzeniem aizplūst pagātnē.

Pasākumā uzstājās vairāki kāzu industrijas speciālisti: Aija Nagle (kāzu tērpu un aksesuāru salons "6. Septembris"), Oksana Solnceva (kāzu poligrāfija), Miks Šēls (Miks Sels Photography), Kristīne Frolova (saderināšanās gredzeni INDIVI), Anna Kalvane (restorāns St. Petrus), Baiba Dreimane (kūrorta viesnīcas Sandals Resorts).