Mītiem apvītais G punkts – kas tas ir un kā to meklēt

G punkts kaut kāda iemesla dēļ vienmēr uzskatīts par sava veida seksa Svēto grālu, un nepārtraukti tiek izteikti minējumi par tā atrašanās vietu. Bet kas tas patiesībā ir? Vai tas vispār ir reāls? Un, ja jā, kā to atrast?

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kas ir G punkts?



Atšķirībā no klitora G punkts nav acīmredzams. ''G punkts nav anatomiski specifiska struktūra vai ķermeņa daļa, bet drīzāk jutīga zona, kas atrodas uz priekšējās maksts sienas,'' portālā ''Women's Health'' skaidro seksa un attiecību eksperte Keita Mojle. ''Tā kā nav īpašas struktūras, kuru meklēt, tev pašai jānosaka, kas tev patīk. Vagīnas, tāpat kā personības, ir unikālas. Tas, kas uzbudina vienu, ne vienmēr derēs otram.''

Īsumā – nav vienprātības par to, kas tieši ir G punkts. Un, lai arī ir sievietes, kas norāda, ka maksts sienas stimulēšana viņām palīdz sasniegt orgasmu, ir arī daudz tādu, kas atklāj – tas nelīdz vai pat ir nepatīkami.

Kāpēc to sauc par G punktu?



Piecdesmitajos gados vācu zinātnieks Ernsts Grāfenbergs ziņoja, ka jutīga zona maksts iekšpusē izdalīja šķidrumu, kad tā tika stimulēta (sieviešu ejakulācija). Pienākot astoņdesmitajiem gadiem, seksoloģe, un pētniece Beverlija Vipla atkal pievērsās šai tēmai un izveidoja terminu ''G punkts'' (tas tika nosaukts par godu Grāfenbergam). Vipla un viņas komanda šo ''punktu'' raksturoja kā ''jūtīgu mazu pupiņu'', kas, to stimulējot, sievietei sniedz erogēnas vibrācijas, kas dažas var novest līdz orgasmam.

Tas nozīmē, ka G punkts ir reāls?



Kā iespējams secināt, šis ir nedaudz strīdīgs jautājums. Dažām sievietēm tas ir reāls. ''Manuprāt, ļoti jutīgas zonas esamība priekšējās maksts sienās ir fakts,'' norāda medicīnas doktore Maria Peraza Godoja. ''Maksts nav pasīvs orgāns, bet gan ļoti dinamiska struktūra, kurai ir aktīva loma seksuālajā uzbudinājumā un dzimumakta laikā.''

Tad kāpēc daži zinātnieki debatē par tā eksistenci? ''G punkts nav struktūra, kas ir acīmredzama. Patiesībā ir veiktas vairākas pēcnāves sekcijas, lai to atrastu neveiksmīgi. Bet ir daži atklājumi, kas liecina – priekšējās maksts sienās ir ievērojami palielināts nervu un mikro asinsvadu blīvums. Galvenais ir par to domāt kolektīvi, jo starp klitoru, urīnizvadkanālu un priekšējo maksts sienu ir ļoti dinamiska mijiedarbība, līdz ar to stāsts nav tikai par vienu konkrētu punktu,'' paskaidro Godoja.

Kā to atrast?



''Lai gan daudzi cilvēki ir meklējuši G punktu dažādos veidos, vislabākais veids ir meklēt to zonu, kuru stimulējot tu jūties labi. Pēc kāda laika stimulācijas radītās sajūtas novirzīsies arī uz citām jutīgajām zonām, piemēram, urīnizvadkanālu un klitoru'' stāsta Mojle. Tiesa, atceries, ja izpriecas ar sevi (vai kopā ar partneri) nevainagojas panākumiem un G punktu neatrodi – tas nebūt nenozīmē, ka ar tevi kaut kas nav kārtībā, jo, kā jau iepriekš minēts, ne visām sievietēm šis ''punkts'' ir.

Tāpat visas pūles un koncentrēšanos nevajadzētu novirzīt tikai šī savā ziņā mistiskā ''punkta'' meklējumiem, bet gan izbaudīt procesu, neatkarīgi no tā, vai meklējumi veiksies vai nē. Ja fokusēsies uz atklājumiem, visticamāk, tu novērsīsi savu uzmanību no baudas un laupīsi sev baudpilnu pieredzi.