Ne tikai izskats: kas sievieti padara pievilcīgu kungu acīs

Katram cilvēkam laika gaitā izkristalizējas rakstura un izskata iezīmes, kuras viņš meklē partnerī. Plaši tiek diskutēta pievilcības nozīme, un, lai gan tā nereti tiek saistīta ar ārējo skaistumu, ir vēl arī citas lietas, kas sievieti padara pievilcīgu vīrieša acīs. Lūk, piecas rīcības, spējas un īpašības, kas lielai daļai kungu šķiet tīkamas.

Iniciatīvas izrādīšana

Lai gan ir taisnība, ka vīrieši sākumā labprāt sievietei normas robežās "paskrien" pakaļ, mēģina atrast veidus, kā viņu uzrunāt un ieinteresēt, arī sievietei nepieciešams dot pretī savu artavu. Ar nepieejamās būtnes lomu nevajadzētu pārspīlēt, jo daudziem vīriešiem šķiet pievilcīgas tieši tās sievietes, kuras izrāda sava veida iniciatīvu.

Tas nenozīmē, ka sievietei groži pilnībā jāpārņem savās rokās un jāsāk visu organizēt. Viņa vienkārši var būt uzmanīga klausītāja, kas uzdod ieinteresētus jautājumus. Arī tā ir iniciatīva, kas izpaužas vēlmē uzzināt vairāk un dziļākā līmenī. Ļoti svarīgi ir kontrolēt arī savu ķermeņa valodu, kas reizēm var raidīt nepareizus signālus. Nedrīkst aizmirst, ka noslēpumains smaids un acu kontakts arī veido labāku saskarsmi.

Kādas pazīmes liecina par flirtēšanu, uzzini šajā rakstā.

Godīga attieksme strīdos

Arī laimīgās attiecībās un ģimenēs neizsprukt no savstarpējiem strīdiem, taču liela nozīme ir paņēmieniem, kā šie konflikti tiek risināti. Kungiem pievilcīga šķiet sieviešu spēja saglabāt reālu skatu uz situāciju arī tad, kad argumentā tik ļoti gribas pierādīt savu taisnību. Augstu tiek vērtēta spēja uzklausīt partneri, censties uz lietām paskatīties no viņa skatu punkta un arī piekāpties, ja tomēr nav bijusi taisnība.

Starp citu, lai viedokļu apmaiņa būtu konstruktīva, svarīgi ir otram izteikt savas bažas un izjūtas, nevis norādīt uz viņa kļūdām, piemēram, "Tu visu laiku tikai skaties televizoru un nekad nepalīdzi" aizstāj ar "Man ļoti būtu noderīga tava palīdzība, pretējā gadījumā dienas beigas esmu bez spēka". Vairāk par strīdēšanos ar partneru un dažādiem paņēmieniem lasi šeit.

Pozitīvas īpašības

Labestīga, godīga un ar pozitīvu skatu uz lietām – arī šīs dāmu īpašības kungi vērtē augstu un sauc par pievilcīgām. Tas nenozīmē, ka sievietei 24 stundas diennaktī jābūt smaidīgai un laimīgai, tomēr viņai ar savu attieksmi jāparāda, ka labvēlīga attieksme pret citiem viņai nav sveša. Šī ir viena no lietām, kuru vīrieši meklē ilgtermiņa attiecībās – lai būtu labi ne tikai divatā, bet otrā pusīte spētu iejusties kompānijā ar draugiem, ģimeni vai jauniem cilvēkiem.

Kā liecina pētījums, pozitīvas īpašības var ietekmēt pieņēmumus par ārējo izskatu. Šajā rakstā vari iepazīties ar vēl citām lietām, kas vīriešiem šķiet svarīgākas par pievilcīgu ārieni.

Neparastas intereses, hobiji un ieradumi

Vai tev tik ļoti patīk Harijs Poters, ka esi visas grāmatas izlasījusi no vāka līdz vākam? Vai tu vienmēr dziedi, kad gatavo vakariņas, un mašīnā klausies mūziku ar līdz galam atvērtiem logiem? Vai tu no katra ceļojuma mājas atved mazu vardītes figūriņu, lai varētu to pielikt klāt savai plašajai kolekcijai? Lai gan kādai daļai cilvēku šādi ieradumi un intereses var šķist pat dīvainas, daudziem vīriešiem tāda unikalitāte šķiet pat ļoti pievilcīga.

Šajā gadījumā ir runa par to, ka par savām interesēm nav jākautrējas arī tad, ja citi tevi nesaprot. Tās tevi atšķir no citiem, tādējādi arī izceļot uz pārējo fona.

Laika veltīšana sev

Uzsākot attiecības ar jaunu partneri, gribas visu laiku veltīt tikai viņam – pavadīt kopā katru minūti, iepazīstot vienam otru un satuvinoties. Taču tikpat svarīgi, cik būt kopā ar mīļoto cilvēki, ir arī katram pavadīt laiku vienatnē vai ar saviem draugiem. Kungi augstu vērtē sievietēs spēju nodalīt šīs lietas, kas attiecībās šķietami savijas kopā. Ir reizes, kad gribas satikties tikai ar draugiem un noskatīties futbola spēli, taču tāpat ir brīži, kad gribas vienatnē pagulēt gultā un palasīt grāmatu bez citu iejaukšanās. Svarīgi saprast, ka nav runa par nevēlēšanos laiku pavadīt kopā, bet gan izraušanos no rutīnas.

Vairāk par laika pavadīšanu atsevišķi uzzini šeit.