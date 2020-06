Neesi nepraša! 21 ieteikums, ko nedarīt kaislīgo izpriecu laikā

Mīlas prieku baudīšana nereti var būt visai sarežģīts process, it īpaši tad, ja pieredzes nav pārāk daudz. Mēdz teikt, ka mācīties varam tikai no savām kļūdām. Taču ir kļūdas, kuras tomēr labāk nepieļaut. Lai uzzinātu, kā nenonākt neprašas statusā, lasi tālāk.

Padomā par to, kāds esi gultā (vai jebkurā citā vietā, kurā mēdzat nodoties palagu dančiem). Ja jūti, ka tava seksuālā dzīve nav gluži tik spoža, kā gribētos, iespējams, ka pieļauj kādu no tālāk minētajām kļūdām. Ja reiz tā – laiks pārmaiņām!

Iedvesmojoties no "Cosmopolitan" un "Lovense", esam apkopojuši sarakstu ar darbībām gultā, kuras veido ceļu uz neveiksmi:

1. Tu nemaini pozas.

Mēdz teikt, ka ar klasiku nevar nošaut greizi, taču, izvēloties tikai vienu vai dažas pozas, sekss ātri var kļūt garlaicīgs. Pat ja tev šķiet, ka tavs ķermenis nav tik lokans, lai izmēģinātu dullākās pozīcijas, noteikti atradīsi arī sev kaut ko ērtu un piemērotu.

2. Palagu danči notiek vienā un tajā pašā laikā.

Guļamistaba noteikti nav vienīgā telpa tavās (vai citās) mājās, kurā var nodoties mīlas priekiem. Noteikta ikdienas rutīna var būt vērtīga, bet neievies to savā seksa dzīvē. Cenšoties ik pa laikam eksperimentēt, parādīsi arī savam partneram, ka tev mīlēšanās ir svarīga un nozīmīga.

3. Baidies jautāt par seksuālo veselību.

Mūsdienās, kad ir tik daudz informācijas par seksuāli transmisīvajām slimībām, ir pārsteidzoši, ka cilvēki joprojām kautrējas uzdot būtiskus un svarīgus jautājumus viens par otra veselību. Nevajadzētu arī kļūt aizvainotam, ja kāds šādu jautājumu uzdot tev. Tava seksuālā vēsture ietekmē arī citus cilvēkus! Pārbaudīt veselību svarīgi ir arī tad, ja ievēro piesardzību seksa laikā.

4. Tu atsakies ieviest jaunas vēsmas.

Pozas, vietas, rotaļlietas, apģērbs, mūzika un daudz kas cits – ir virkne produktu un pieredžu, kas var krietni paspilgtināt baudas mirkli. Nebaidies eksperimentēt! Tas var būt aizraujoši!

5. Tu izvairies no komunikācijas.

Palikt klusam ir slikta ideja. Cilvēki nereti baidās partnerim pateikt kaut ko negatīvu, jo nevēlas to sāpināt. Taču mēģini paskatīties uz to no cita skatpunkta – mēs varam mācīties tikai no savām kļūdām. Tādējādi arī notiek attīstība. Tāpēc – ja mīļotais dara, ko tādu, kas tev nepatīk, nebaidies būt atklāts. Komunicē par to, kas tev liek justies labi.

6. Tēlo orgasmu.

Tāpat kā ar nekomunicēšanu – melošana ir liels "nē". Nesaki, ka tev ir orgasms, ja tā nav. Tādējādi tu savam partnerim sniegsi mākslīgu pārliecības sajūtu. Ja nāksies vēlāk atklāt patiesību, tas būs vēl sāpīgāk un grūtāk.

7. Tu ignorē sāpes.

Sakost zobus un ciesties, ir lielākā kļūda, ko pieļaut! Pat ja tev un partnerim patīk agresīvs sekss, jebkādas pārmaiņas ir jāveic pavisam lēnām, lai process būtu baudpilns, nevis sāpīgs. Turklāt, sāpes parasti norāda, ka ķermenim kaut kas nepatīk. Ieklausies tajās!

8. Tu kritizē savu augumu

Ja cilvēks ar tevi mīlējas, ir skaidrs, ka tu viņam patīc un šķieti pievilcīgs. Tāpēc netērē savu laiku, enerģiju un emocijas, uzstraucoties par kādām "nepilnībām" savā augumā. Negatīvās domas pašu procesu noteikti nepadarīs jaukāku.

9. Tev ir viegli novērst uzmanību.

Negaidīti iezvanās telefons, un tu met mīlas priekus pie malas, lai steigtos atbildēt. Tā noteikti nedari! Ja reiz esi kopā ar cilvēku, tad esi pilnībā klātesošs.

10. Esi egoists.

Dots devējam atdodas – arī seksā jāpastāv līdzsvaram starp to, cik apmierināti ir abi partneri. Arī tavs partneris vēlas justies labi. Ne vienmēr palagu dančiem ir jānoved līdz kulminācijai. Izbaudīt pašu procesu ir tikpat būtiski.

11. Nekad neesi tas, kurš izrāda iniciatīvu.

Ja attiecībās tikai viens no partneriem ir tāds, kurš ierosina nodoties mīlas priekiem, tad ilgtermiņā tas var otram radīt sajūtu, ka partnerim palagu danči vairs neinteresē. Tas ir normāli – justies nedaudz kautrīgi. Bet parunā ar savu mīļoto cilvēku un saproti, kā vari izrādīt savu vēlmi.

12. Mīlas prieki iet roku rokā ar apreibinošām vielām.

Vienalga – enerģijas dzērieni, alkohols vai vēl citas vielas – ja katru reizi ir vēlme noreibt, tas parāda, ka pastāv kāda dziļāka problēma. Turklāt, dažas vielas var arī apgrūtināt mīlas prieku baudīšanu. Jaukāk taču ir apreibt vienam no otra, ne?

13. Uzmanību pievērs tikai dažām ķermeņa daļām.

Cilvēka ķermenis ir apbrīnojams. Tieši tāpēc pārliecinies, ka velti laiku, lai apčubinātu katru mīļotā cilvēka daļiņu. Turklāt, tas attiecas arī uz veidiem, kā sniegt pieskārienus, – esi radošs!

14. Tu ignorē higiēnu.

Nav lieku jautājumu par to, kāpēc ir svarīgi ievērot sava ķermeņa higiēnu, taču neaizmirsti arī par rotaļļietām un vietām, kurās palagu danči notiek. Pacenties tās uzturēt tīras!

15. Bet nevajag arī pārspīlēt ar tīrību.

Visam ir robežas. Skaidrs, ka vajag iztīrīt zobus. Taču higiēnai nevajadzētu arī kļūt par problēmu, piemēram, nepārtraukti satraucoties par elpu.

16. Seksu tu uztver kā kaut ko apkaunojošu vai sliktu.

Mīlēšanās ir bauda. Sekss ir skaists un dabīgs process. Neļauj dogmai, draugiem vai ģimenei, vai toksiskām ietekmēm, likt tev domāt citādāk.

17. Esi pārāk kritisks.

Ja esi radījis sev lielas gaidas par to, kāds būs tuvības brīdis ar savu mīļoto, var nākties piedzīvot vilšanos. Tāpēc pacenties iet ar "plūsmu", ļauj lietām notikt dabīgi. Nav noteikta scenārija, kuram jāatbilst.

18. Tu aizmirsti par izpriecām vienatnē.

Svarīgi ir pieskarties ne tikai mīļotajam, bet arī sev. Ja jūti, ka seksa laikā intīmās zonas "pagurst", varbūt ir jāatvelk elpa un tikmēr pašam jāapmīļo sevi. Turklāt arī tavam partnerim būs, uz ko paveldzēt acis!

19. Tu domā, ka pornofilmā redzētais notiek dzīvē.

Bet tā nav realitāte! Tā ekrānā redzamā sieviete, kura, šķiet, sasniedz baudas virsotni ik pēc minūtes, visticamāk, savu labsajūtu tēlo. Orgasmi ne vienmēr izskatās tā, kā tos parāda filmās. Ainas uzņem vairākos piegājienos, ir sagatavošanās darbi, kostīmi, labs apgaismojums, kameras pozīcijas un desmitiem citu lietu, kas veido gala produktu.

20. Tu padodies, ja mīlēšanās aizņem pārāk ilgu laiku.

Dažus cilvēkus ir viegli apmierināt, citus – grūtāk. Iespējams, roku jau velk krampī un zods, šķiet, jau notirpis, taču neļauj tam apstādināt tevi vai tavu partneri, ja vien, protams, jūs abi to vēlaties. Nomainiet pozīciju, ievelciet elpu un – aidā!

21. Rīkojies pretēji emocijām.

Izlikties, ka vēlies tikai vienaldzīgu, bez saistību seksu, kaut arī patiesībā tev otrs cilvēks ļoti rūp, nav pareizi. Tas pats attiecas arī uz pretēju situāciju, kad vairākkārt pārguli ar cilvēku, kurš domā, ka tev ir jūtas, kaut tā nav.