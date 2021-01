Neizbēgama grimšana purvā. Attiecību problēmas, kam ar laiku lemts saasināties

Kad esi tikko iemīlējies, ļoti grūti pamanīt potenciālās attiecību problēmas, kas ar laiku sagādās pamatīgas galvassāpes. Jāteic, ka reizēm cilvēki sarkanos karogus vienkārši izvēlas ignorēt, baudot kompāniju un konkrētā brīža labsajūtu. Taču, lai arī cik ļoti negribētos to pieņemt, liela daļa problēmu pašas no sevis "neuzsūksies". Ar laiku tās vēl vairāk saasināsies, līdz ar pamatīgu skandālu attiecības izjuks pavisam.

"Bustle" piesaistītie eksperti iesaka – ja izjūti kaut nelielu diskomfortu, piemēram, partneris tevi ierobežo vai izmanto savdabīgas strīdu metodes jau pašā attiecību sākumā, nepagriez galvu uz otru pusi. Attiecību eksperte Alise Rūbija Baša skaidro, ka pēc iepazīšanās cilvēki mēdz sevi parādīt visglaimojošākajā gaismā, mazos radziņos noslēpjot vēlākam laikam. "Ja problēma parādās jau ļoti ātri, paturi prātā – ar laiku kļūs tikai sliktāk," min Baša.

Protams, tas nenozīmē, ka pie pirmās grūtības jālec no attiecību vilciena laukā. Tu vari dot sev un partnerim iespēju strādāt pie tā, lai būtu laimīgs un saticīgs pāris, taču nevar izslēgt iespējamību, ka labāk tomēr būtu katram iet savu ceļu. Turpinājumā iepazīsties ar speciālistu nosauktajām problēmām, kas lielākoties ar laiku tikai saasinās.

Savstarpējās ķīmijas trūkums

Bieži uzsver, ka vislielākā nozīme ir emocionālajai saiknei – ja tā ir, savstarpējā pievilkšanās un vēlme būt tuviem arī intīmajā aspektā nāks pati no sevis. Jāteic gan, ka tā notiek ne vienmēr, un tad pati svarīgākā lieta uz pasaules ir izrunāšanās par sāpi, kas uz sidrs. Ļoti iespējams, jau pavisam drīz intīmā dzīve pacelsies jaunā līmenī, taču, ja savstarpējās ķīmijas līmenis ir ļoti zems, maza iespēja, ka tā uzplauks pati no sevis.

Speciālisti norāda, ka attiecību sākumposms pielīdzināms salūtam. Ņemot vērā katra cilvēka individuālo attiecību bagāžu, tas, protams, nenozīmē, ka nestrīdēsieties un katru sekundi, smaidu pilnām sejām, skatīsieties viens otram acīs, taču kopā būšanas reizēm lielākoties vajadzētu būt absolūti maģiskām. Ja savstarpējās ķīmijas nav, ceļš vedīs tikai uz leju.

Katram cilvēkam seksa loma attiecībās var būt atšķirīga. Veselīga savienība var pastāvēt arī bez tā – tikai tu pats nolem, kas tev ir svarīgs, un tad pārrunā ar partneri.

Sānsoļa iespējamība

Ieinteresēta attieksme pret citām dāmām un kungiem ir viena lieta, taču, ja tev ir sajūta, ka partneris varētu būt neuzticīgs, kā arī vairākas zīmes liecina – tas jau iepriekš noticis (ar brīdinošajiem signāliem iepazīsties šeit un šeit), skrien prom tik ātri, cik kājas nes. Neuzticība ir visdestruktīvākā attiecību problēma, taču vērts saprast, ka ne jau krāpšana rada sarežģījumus. Problēmas rada krāpšanas sekas, kas izpaužas tālākā uzticības un respekta trūkumā.

Eksperti skaidro, ka ļoti retos gadījumos cilvēks kā uz burvju mājiena ir spējīgs mainīt savu sānsoļu gājēja dabu. Attiecības tālāk spējīgas eksistēt tikai tad, ja partneris patiesi spēj pārliecināt par došanos uzvedības un uztveres maiņas virzienā.

Naudas tērēšana

Finanses ir viens no biežākajiem strīdu iemesliem, raksta "Bustle". Ja jau no pirmās dienas par to radušās domstarpības, nebrīnies, ja katrā vārdu apmaiņā tas izvirzīties priekšgalā. Vai tev šķiet, ka domstarpības par godīgu rēķina sadalīšanu ir sīkums? Ļoti iespējams, ka tev taisnība, taču jau tad vienam vai otram var nākties atkāpties no saviem principiem, kas turpmākajā ikdienā var radīt problēmas. Ar laiku finansiālie jautājumi kļūst arvien sarežģītāki – sākot no ikdienas tēriņiem līdz kredīta maksājumiem, bet, ja nespēj pieņemt partnera pieeju tēriņu jautājumam, izrunāt to un varbūt arī nedaudz piekāpties, šis aspekts ar laiku neizbēgami kļūs sarežģītāk atrisināms.

Interešu atšķirības

Pretpoli pievelkas, vai ne tā? Taču kāds cits teiciens vēsta – "Tāds tādu atrod". Kamēr diskusijas par šo mūžīgi aktuālo jautājumu nebeidz rimties, Baša norāda, ka attiecībām bez kopīgām interesēm beigas pienāks diezgan ātri. Nenoliedzami, tas nenozīmē, ka abiem jābūt dvīņiem, taču veidot attiecības ar cilvēku, kas ir tev absolūts pretstats, arī noteikti nebūs labākā ideja.

Piemēram, ja tu esi intraverts, bet partneris – ekstraverts cilvēks, ja tev patīk iet pārgājienos, bet partnerim būšana dabā asociējas tikai ar odiem, slapjām zeķēm un neērtībām, ļoti iespējams, lielu daļa laika pavadīsiet atsevišķi, nevēloties likt otrajai pusītei atteikties no sava hobija. Ja šīs lietas tev ir svarīgas, izbēgt no dusmām un neapmierinātības ir teju neiespējami.

Foto: Shutterstock

Uzticības problēmas

Uzticību iespējams pielīdzināt trauslai porcelāna vāzei – ja tā reiz saplīsusi, ļoti grūti, teju neiespējami to atgriezt sākotnējā izskatā. Uzticība ir viens no galvenajiem attiecību balstiem, tāpēc, pat ja sākotnējais uzticības pārrāvums šķiet mazs un nesvarīgs (vismaz tev pašam nešķita, ka tas būtu bijis kaut kas ļoti šausmīgs), nepievēršot uzmanību un neatrisinot problēmu pašā saknē, ar laiku neuzticība tikai augs augumā.

Necienīga/nepieņemama izturēšanās

Ja potenciālais sirdsāķītis jau pirmajā tikšanās vai sarunas laikā izturas, tavuprāt, necienīgi, vari iedomāties, kas notiks 100. randiņā?! Ļoti iespējams, nemaz nevajag sevi apgrūtināt ar gaidīšanu, jo maza iespēja, ka iznākums pēc ilgāka laika varētu būt pietuvināties prātā izsapņotajam.

Eksperti iesaka jau pirmajās sarunas reizes uzticēties savai priekšnojautai. Ja pretī sēdošais vai video zvanā redzamais cilvēks šķiet aizdomīgs, ļoti iespējams, šis indivīds nav no uzticamākajiem. Un šī īpašība var pēcāk radīt milzum daudz problēmu.