Nekas nav akmenī kalts: attiecību likumi, ko dažkārt drīkst un pat vajag pārkāpt

Bieži tiek apspriests tas, ko attiecībās nedarīt, lai tās būtu stabilākas un laimīgākas. Vai viss ir akmenī kalts? Šoreiz piedāvājam populārās autores Šauntijas Feldhanas un attiecību ekspertes Džeinas Grīras viedokļus par tiem attiecību likumiem, kurus dažkārt drīkst un pat vajag pārkāpt. Tos viņas uzticējušas "Reader's Digest" komandai.

Tev jābūt pilnībā atklātai un tev pašai



Lai arī cik bieži dzirdēts, ka, esot kopā ar savu otro pusīti, mums ir jānoliek malā visas maskas un jābūt tikai pašai, jūtoties pilnībā brīvi, patiesībā tas nav nemaz tik reāli. Lai arī kur mēs būtu, mēs vienmēr spēlējam kādu lomu – pircēju veikalā, pasažieri autobusā, mammu saviem bērniem vai sievu vīram. Un šīs lomas prasa konkrētu atbildību un izturēšanos.

Protams, apzināta maskēšanās un savas būtības slēpšana attiecībās neko labu nedos, tomēr tas nenozīmē, ka jājūtas pilnībā brīvi, neierobežoti.

Grāmatas "The Kindness Challenge: Thirty Days to Improve Any Relationship" autore Šauntija Feldhana stāsta, ka ikvienam no mums ir noteikta laipnības un nejaukuma kapacitāte. Un bieži vien tieši mēs savu labāko pusi parādam svešiniekiem, tuvākajiem, savukārt, sniedzot savu ellišķāko pusi. "Kad mēs sakām "es vienkārši nespēju būt es pati", mēdzam to saprast kā "es vienkārši nespēju būt sliktākā sevis versija". Feldhana stāsta, ka tieši tuvākās attiecības ir tās, kas ir visvairāk jāsargā, tādēļ, cenšoties sevi saturēt nedaudz grožos un izturoties pēc iespējas labāk, mēs savas attiecības tikai uzlabojam.