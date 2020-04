Neķītrās izpriecas vienatnē: ieteikumi neaizmirstamai baudai arī bez partnera

Par seksuālo dzīvi lielākoties ierasts domāt no attiecību skatpunkta. Nepārtraukti satraucamies — kas patīk manam partnerim, kā mīļotais liek man justies un kā kopīgi iekvelināt dzimumdzīvi. Taču — gluži kā jebkurā citā dzīves sfērā — vispirms jāsāk ar sevi un sava ķermeņa iepazīšanu. Nav nozīmes, vai pie sāniem ir mīļotais cilvēks vai nav — sevis iepriecināšana ir veselīga un svarīga jebkuram.

Masturbēšana ir lielisks veids kā atbrīvoties, palutināt sevi, uzzināt vairāk par savu seksualitāti un, protams, kā kopumā uzlabot savu seksa dzīvi. Pēc tam, kad atrasta sev ideālā metode, ir viegli ieslīgt rutīnā, ik reizi atkārtojot vienas un tās pašas darbības. Lai gan kopumā nav nekā slikta paredzamībā, ir vērts ik pa laikam pamainīt ierastos baudas veidus. Iedvesmojoties no “Cosmopolitan”, esam apkopojuši dažus ieteikumus, kas tuvību ar sevi ļaus izbaudīt pilnībā:

1. Izvirzi mērķi

Kā no katras pieredzes — arī no tuvības ar sevi var iegūt vērtīgas mācības. Piemēram, ja ir grūtības sasniegt orgasmu ar jauno partneri un nav skaidras atbildes uz jautājumu “kas tev patīk?”, tad ir īstais laiks to savā solo sesijā uzzināt. Iespējams, atklāsi kaut ko pavisam jaunu!

2. Iesaisti palīglīdzekļus

Piemēram, seksa rotaļlietas vai vibratoru. Taču nevajag baidīties domāt radoši un izmēģināt arī citus priekšmetus, kas varētu palīdzēt sasniegt baudas virsotnes.

3. Palūdz kādam sevi vadīt

Nav jābūt attāluma attiecībās, lai izmēģinātu sekstingu vai telefona seksu. Ja nepieciešams atsvaidzināt iemīļoto rutīnu, laba opcija, kā ieviest kaut ko jaunu, ir lūgt partnerim paskaidrot, kas tieši ir jādara. Tas ir seksīgs veids, kā kļūt tuvākiem un labāk izprast, kas patīk gan sev, gan mīļotajam cilvēkam.

4. Pavēro sevi

Lielākā daļa sieviešu, visticamāk, reiz ir kārtīgi aplūkojušas sevi spogulī, piemērot jaunu un skaistu apakšveļu. Arī savā tuvības mirklī nebaidies vērot savu ķermeni. Tas var būt nudien uzbudinoši!

5. Pārzini savas kustības

Pētījumi liecina, ka sievietēm, izpriecājoties vienatnē, vislabāk patīk izmantot četras kustības — uz augšu un uz leju, apļveida, no vienas puses uz otru, kā arī strauju pulsāciju. Virzi pirkstus vienā no šiem četriem virzieniem un pārbaudi, kurš veids tev šķiet vislabākais!

6. Ieslēdz mūziku

Tāpat kā mūzika palīdz un uzmundrina treniņos, tai var būt pārsteidzošs efekts, ļaujot noskaņoties savam tuvības brīdim. Izveido savu “Spotify” dziesmu sarakstu ar mūziku, kas liek ķermenim kņudēt nepacietībā par gaidāmo.

7. Esi pārliecināta

Zinātnieki ir atklājuši saistību starp pozitīvu ķermeņa tēlu un seksuālu apmierinātību. Citiem vārdiem — koncentrējies uz sava auguma skaistajiem izliekumiem, nevis ieslīgsti neapmierinātībā par to, kas varētu būt stingrāks vai citādāks! Tavs ķermenis ļauj piedzīvot šīs apbrīnojamās baudas izjūtas — novērtē to!

8. Maini pozīcijas

Visticamāk, draiskulības mirklī esi pieradusi gulēt uz muguras, taču iespējams, ir vērts apgūt jaunus apvāršņus. Lai stimulētu savu G-punktu, mēģini pārvietoties un apmierināt sevi dažādās pozās.

9. Noskaņojies procesam

Laicīga sagatavošanās var tuvības mirkli ar sevi padarīt vēl īpašāku. Kaut arī esi viena pati — iededz sveces, uzliec sev tīkamu mūziku un uzvelc skaistu apakšveļu, lai process būtu vēl baudpilnāks.

10. Koncentrējies mirklim

Nedomā par to, kā izskaties no malas. Ir viegli zaudēt uzmanību un pievērsties apkārt notiekošajam, tā vietā, lai izbaudītu fiziskās izjūtas. Elpo dziļi — mēģini aizturēt elpu uz 10 sekundēm vienlaikus — aizver acis un centies būt mirklī.

11. Turpini kustēties

Var likties kārdinoši atstāt visu darbu vibratoram, taču, lai rezultāts būtu vēl patīkamāks, svarīgi ir kustināt savus gurnus atbilstoši ritmam.

12. Pieskaries savam augumam

Kamēr ar vienu roku stimulē klitoru, ar otru iepazīsti citas auguma daļas, tas pieredzi padarīs intensīvāku. Piemēram, dažas sievietes uzkurina pieskārieni krūtīm, citām pieskārieni vēderam. Varbūt šķiet, ka tas varētu izskatīties smieklīgi — glaudīt savu vēderu gluži kā izsalkumā, taču neliels spiediens vēdera apakšdaļā var radīt milzīgu orgasmu.

13. Neuztver sevis apmierināšanu kā kaut ko sasniedzamu vai pārvaramu

Pārliecinies, ka ir pietiekami daudz laika un privātuma, lai nejustos steidzīgi un kāds nevarētu patraucēt. Ja brīvais laiks ir vien piecas minūtes, process var, iespējams, kļūt pārāk stresains un no tā dižas jēgas nebūs.

14. Lieto vibratoru, taču ar to nevajadzētu sākt

Roku izmantošana un glāsti procesa sākumā var būt lielisks veids, kā iepazīt savu ķermeni. Turklāt — izjūtas būs līdzīgas tām, kuras izraisa partnera rokas. Ja ir interese par palaga dančiem ar mīļoto, tad šis var palīdzēt saprast, kādi pieskārieni ir tīkamākie.

15. Izmanto vizuālus palīglīdzekļus

Atceries seksīgus pagātnes notikumus, aplūko uzkurinošos attēlus vai video tiešsaistē, varbūt izmēģini lasīt kādu erotisku stāstu. Der jebkas, kas spēj tevi iekvēlināt un iedvesmot brīdim ar sevi.

16. Pievieno lubrikantu

Kad esi uzbudināta, ķermenis pats izveido dabisku lubrikantu, kas tuvības brīdi ar sevi padara krietni baudāmāku. Taču dažkārt tā var nebūt pietiekami daudz vai tas neparādās nemaz, tāpēc vēlams sev tuvumā turēt kādu iepakojumu ar lubrikantu, kas procesu padarīs patīkamāku. Šajā jautājumā noteikti jāignorē senā gudrība – kas par daudz, tas par skādi! Vairāk ir labāk!

Skaidrs, ka pats svarīgākais ir neuztvert sevi pārāk nopietni. Atbrīvojies un izbaudi procesu!