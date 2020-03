Neķītrās sarunas. Kā uzmundrināt sevi un mīļoto patīkamam atslodzes mirklim

Pienākusi situācija, kad varam daudz vairāk laika pavadīt ar saviem mīļotajiem vīriešiem. Nereti sākums var šķist mulsinošs, jo ir radies pieradums vakarā saskrieties vien uz pāris stundām pirms miega un kvalitatīvāku kopā pavadīto laiku ieplānot vien brīvdienās. Nevajadzētu aizmirst, ka ir daudz ikdienā piemirstu knifiņu, kuri sniegs atsvaidzinošu auru guļamistabā un attiecībās kopumā.

Nav noslēpums, ka gan vīriešiem, gan sievietēm patīk neķītras sarunas. Bieži vien sievietes šīs sarunas gan atstāj sava partnera pārziņā un pašas nemaz necenšas verbāli "uzkurināties". Dārgā, skaidrs ir viens - tavs vīrietis vai ģībst, lai tu viņa ausī iečukstētu ko seksīgu. Saprotams, ka vairums dāmu kautrējas vai vienkārši nespēj atrast pareizo sakāmo, tas var šķist neparasti, dīvaini, smieklīgi. Bet pārvarot šo soli, varēsi sev pateikties – rezultāts būs galvu reibinošs. Burtiski.

Neķītras sarunas var padarīt jūs abus uzbudinātākus kā jebkad, bet tās var izraisīt arī apjukumu, neatbildētus signālus un neveiklību, kas nozīmē, ka jārīkojas pārdomāti. Ja tīkama ir ideja par spēju būt guru partnera iekvēlināšanā, turklāt vien ar runāšanu, bet tomēr jūties neveikli un kautrējies to uzsākt, neizklausoties muļķīgi, šis raksts ir domāts tieši tev! Šeit ar portālu "Your Tango" un "Cosmopolitan" palīdzību apkopoti vairāki padomi, kurus noderēs ievērot, neķītri runājot ar partneri, vīru vai jauniegūto mīļoto, ar kuru esat tikai pašā ceļa sākumā.

Svarīgākais, kas jāzina, uzsākot neķītru sarunu

Lielākā daļa cilvēku kļūdaini rīkojas piesardzīgi un neizrāda iniciatīvu. Pāra savstarpējās sarunas ir garlaicīgas, platoniskas un pārāk nevainīgas, kuru mērķis nekad nav izraisīt orgasmu vai pat paaugstinātu sirdsdarbības ātrumu. Protams, ne visām sarunām jābūt seksuāla rakstura, bet, ja tomēr vēlies atsvaidzināt dzīvi guļamistabā, par tām nevajadzētu aizmirst.

Labas (un jautras) neķītrās sarunas pamats ir laba komunikācija ar partneri par to, kas jums abiem patīk. Tas ir pamats veselīgām seksuālām attiecībām kā tādām.

Foto: Shutterstock

Vārdu izvēlei ir nozīme

Nelieto leksiku, kas liek justies pretīgi vai izraisa negatīvas asociācijas. Nav ieteicams lietot klīniskus vai ārkārtēji specifiskus izteikumus; nekas nepadarīs partneri mazāk seksuāli uzkurbulētu, kā, piemēram, runas par asiņu pieplūdumu dzimumorgānu reģionā.

Bet tomēr esi aprakstoša. Sīkāka informācija liek stāstiem atdzīvoties, un neķītrā runāšana galvenokārt ir saistīta ar detaļām.

Svarīga ir arī atrašanās vieta



Nevajadzētu izmantot neķītras frāzes vietā, kur, partneris, iespējams, tiks nosodīts vai izsmiets par ko tādu,piemēram, draugu priekšā. Izpratne par to, kā runāt neķītri, rodas, fantāziju izpētot drošā vidē, tāpēc tai ir nozīme.

Pareizā vieta un laiks



Tāpat kā ar jebko citu dzīvē, kad un kā tu to dari, ir svarīgi. Esi jautra, bet atrodi līdzsvaru. Ja būsi pārāk nopietna, tas biedēs. Savukārt, ja būsi pārāk smieklīga, atgādināsi klaunu. Labāk neuzsāc neķītrās sarunas pārāk agri, piemēram, ar kādu pavisam svešu, tikko iepazītu cilvēku vai kādu, kurš tev nav devis pazīmes, ka ir tam atvērts. Šī iemesla dēļ izmanto interpretāciju.

Vērīgums, vārdu spēle un apķērība var novest patiesi tālu. Bet nepiespied uz to. Runāt neķītri vajadzētu tāpēc, ka esi pareizajā garastāvoklī, tā jūties, nevis tāpēc, ka kāds to teica. Tajā ir jābūt dvēselei. Kamēr runā neķītri, vēro otras personas reakciju uz taviem vārdiem. Ja cilvēks dod tev sarkano gaismu, ievēro to.

Atkārtošana arī ir labs triks



Ja esat jau kaislīgi iekarsuši un nonākat pie frāzes, kas viņu izteikti uzbudina, vienkārši atkārto to, un abi varēsiet gūt lielāku seksuālo intensitāti. Pat kaut kas tik vienkāršs kā "Tieši tur! Tieši tur! Tieši tur!" var likt sadzirdēt, ka esi traka pēc viņa.

Dod atgriezenisko saiti



Sniedz atsauksmes, kad viss notiek lieliski. Neatstāj viņu "karājamies", kad esi ar savām neķītrajām frāzēm norādījusi, ko vēlies, lai viņš tev darītu, it īpaši, ja runa ir par orālo seksu. Pozitīvs uzmundrinājums ir nozīmīgs, lai gūtu prieku un ļautu to gūt arī viņam

Parunā par viņu



Runā par to, kā viņš garšo vai smaržo, par to, ka viņš ir tik ideāls un neķītrs, un esi specifiska. Neuztraucies, ja partneris mēģina runāt neķītri bez iepriekšējas sarunas par to, un tev tas nepatīk. Burvestība slēpjas spējā par to runāt, to uzlabot un iedarbināt pareizajā virzienā.

Foto: Shutterstock

Runā neķītri ārpus guļamistabas



Pārnes jums abiem patīkamās neķītrās frāzes uz zīmītēm, privātām sarunām kādā no ziņu apmaiņas vietām vai čukstiem publiskās vietās. Tās būs veselīgas pārmaiņas, lai tikai stiprinātu gaidas pēc turpinājuma. Neuztraucieties par to, ka varētu izklausīties muļķīgi vai pārāk neķītri. Sajūta, ka spēj aizraut savu partneri pietiekami, lai liktu viņam maliņā nogrūst visas pārējās domas, ir ellīgi patīkama.

Izpēti



Uzzini vai padomā par jauniem neķītriem vārdiem vai frāzēm, kurus pielietot. Erotiskā fantastika ir diezgan labs avots, kur atrast jaunus vārdus. Savukārt, porno video visbiežāk tomēr nebūs īstā vieta, kur meklēt labus vai reālistiskus dialogus.

Lai izdomātu tematus par kuriem parunāt neķītri ar savu mīļoto vīrieti, palīdzēs četri vienkārši soļi:

Padomā par to, kas tevi pievilina viņā



Kas tevi mīļotajā visvairāk uzbudina? Tas varētu būt viņa dibens, rokas, seja vai pat pēdas. Izmanto to kā sākumpunktu, lai nāktu klajā ar seksīgu frāzi, kas ļautu viņam skaidri saprast, kā tas liek tev justies.

Ļauj viņam nedaudz ielūkoties tajā, kas notiks vēlāk



Izmēģini verbālu priekšspēli ar savu vīrieti, lai detaļās raksturotu, kādu seksīgu darbību plāno vēlāk. Padari to intīmu un galvu reibinošu!

Foto: Shutterstock

Pastāsti viņam, kas tevi uzbudina



Izmanto savu iztēli, lai definētu, ko tu vēlētos, lai viņš izdara tev, un ļauj viņam zināt, cik ļoti to gribi. Tātad, ja tavas vēlmes ved pie seksuāla rakstura darbībām, dari viņam zināmu, cik ļoti labi tas tev liek justies.

Norādi viņam, ko darīt



Patiešām efektīvs veids, kā izmantot neķītrās sarunas, kamēr visas darbības ved pie karstasinīgas palagu savandīšanas (vai tieši pirms tam), ir dot viņam komandas un pateikt, kā rīkoties. Esi pārliecināta un pat nedaudz agresīva – tāda attieksme gultā viņu ātri vien uzbudinās.