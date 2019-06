Array ( [PATH] => /sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin [USER] => http [HOME] => /home/services/httpd [FCGI_ROLE] => RESPONDER [CONTENT_LENGTH] => 0 [QUERY_STRING] => id=51205693 [REQUEST_URI] => /attiecibas/milestiba-un-sekss/nenogurdinat-ar-cikstesanu-salcevica-par-to-ko-virietim-neteikt-sievietei.d?id=51205693 [REDIRECT_URI] => /attiecibas/milestiba-un-sekss/article.php?id=51205693 [REDIRECT_STATUS] => 200 [SCRIPT_NAME] => /attiecibas/milestiba-un-sekss/article.php [SCRIPT_FILENAME] => /www/htdocs/vina/html/attiecibas/milestiba-un-sekss/article.php [DOCUMENT_ROOT] => /www/htdocs/vina/html [REQUEST_METHOD] => GET [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1 [SERVER_SOFTWARE] => lighttpd/1.4.50 (PLD Linux) [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1 [REQUEST_SCHEME] => https [HTTPS] => on [SERVER_PORT] => 80 [SERVER_ADDR] => 10.1.0.133 [SERVER_NAME] => vina.delfi.lv [REMOTE_ADDR] => 87.246.185.24 [REMOTE_PORT] => 0 [HTTP_UPGRADE_INSECURE_REQUESTS] => 1 [HTTP_USER_AGENT] => Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36 [HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3 [HTTP_REFERER] => https://www.delfi.lv/ [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => lv-LV,lv;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7 [HTTP_COOKIE] => _ga=GA1.2.2015555804.1555486216; __gfp_64b=s6IbXCXam3jeFmY_Pfua0zU89D.Uk2BwzyPMRQULbvL.67; mostread_lastadded=0; _fbp=fb.1.1555486217094.867517468; dcid=831972005,1,1587022221,1555486221,c01b974708c9a08b4d74af0db7d4a2f2; cX_P=jukwc25o8wwfnf8c; evid_0025=178eb09a-60cc-4592-8b90-0c6fbbe78a20; evid_0025=178eb09a-60cc-4592-8b90-0c6fbbe78a20; cX_G=cx%3A2gq9mamlt7gaeilttkd11op0v%3A3fgzhdeytcq6d; _cb_ls=1; _cb=BWnltzCjw3IJn7NSn; evid_ref_0025=false; polc_v2=1; __gads=ID=84901f930e8d9315:T=1556797013:S=ALNI_MZJTgTLHxHIT6v_3gwr9qwCClRqqA; _chartbeat2=.1555486238635.1558442825803.0111100111110001.ByEkDcG7dACgc8oOCNwW_UCCP59b.1; __utmz=113760658.1559561496.12.4.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided); __io=3ce79028f.f3f0a8f82_1560344490044; __utma=113760658.2015555804.1555486216.1559740613.1560424610.15; __io_r=google.com; __io_first_source=google.com; _gid=GA1.2.1710319341.1560753952; evid_v_0025=20190619034504; enr_adform_sent=1; evid_0025-synced=true; adptcmp_0025=282:12853:1,283:12854:1; adptseg_0025=kv1001#b-kv1002#a-kv1003#e-kv1004#e-kv1007#c-kv1008#c-kv1009#1-kv1009#11-kv1009#14-kv1009#15-kv1009#18-kv1009#24-kv1009#3-kv1009#5-kv1009#8-kv1009#9-kv1101#9-kv1201#1; enreachresp_0025=ecid282,ecid283; adptset_0025=1; enr_cint_sent=1; cX_S=jx38a6or9tcsufhg; enr_cxense_throttle=throttle; __io_session_id=83fa52e6a.c0c18cf61_1560948269047; __io_unique_43359=19; __io_visit_43359=1; cstp=604800; evid_set_0025=2; _gat_deviceGroup=1; _gat_deviceLang=1; _gat_deviceType=1; _gat_gtag_UA_138372398_1=1; __io_lv=1560948552646 [HTTP_X_FORWARDED_PROTO] => https [HTTP_HTTPS] => on [HTTP_X_VARNISH] => village.delfi.lv, 985664249 [HTTP_X_FORWARDED_FOR] => 87.246.185.24, 10.1.0.112 [HTTP_X_VARNISH_HOST] => www.delfi.lv [HTTP_X_VARNISH_URL] => /vina/attiecibas/milestiba-un-sekss/nenogurdinat-ar-cikstesanu-salcevica-par-to-ko-virietim-neteikt-sievietei.d?id=51205693 [HTTP_HOST] => vina.delfi.lv [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => gzip [COMMENT_FE_ENV] => vina [PHP_SELF] => /attiecibas/milestiba-un-sekss/article.php [REQUEST_TIME] => 1560948580 )