Nesabotē attiecības! It kā nevainīgi ieradumi, no kuriem labāk atbrīvoties

Attiecību sākumā, kad jauno partneri vēl iepazīstam, viss šķiet pasakaini un arī uz tiem dažiem ''negludumiem'' tiek pievērtas acis. Taču attiecības ir darbs, kurā sagaidām, ka otrs atdosies tikpat daudz, cik mēs. Ja tas nenotiek vai ''darbs'' tiek apgrūtināts, agri vai vēlu vadzis lūzīs, un līdzi tam izirs arī savstarpējā saikne.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tiesa, nav vienas laimīgu attiecību formulas, drīzāk katram pārim tā ir sava. Bet ir vērtības, rīcība, attieksme u. tml., kas lielā daļā gadījumu attiecībām nāk par labu vai kaitē. Ja tu nevēlies sabotēt savas attiecības, turpinājumā piedāvājam iepazīties ar šķietami nevainīgiem ieradumiem, no kuriem labāk izvairīties.

Mobilais telefons kā prioritāte

Mēs dzīvojam kultūrā, kurā pastāvīgi lūkojamies mobilā tālruņa ekrānā. Šai apsēstībai ir sava cena, tostarp attiecību beigas. ''Visizplatītākais ieradums, kas sagrauj attiecības, ir nepārtraukta ielūkošanās mobilajā telefonā – gan atnākot paziņojumam, gan neapzinoties –, kamēr esi kopā ar savu partneri,'' portālam ''Reader's Digest'' stāsta MD, psihoterapeite Kerola Lībermane.

''Atbildēšana uz zvaniem laikā, kuru iepriekš esat plānojuši pavadīt divatā un netraucēti, ir vēl rupjāka, nekā ielūkošanās īsziņās vai e-pastos. Šāda rīcība mīļotajam signalizē, ka viņš tev nav tikpat svarīgs, kā tas cits, kas mēģina tevi sazvanīt vai tev raksta ziņas,'' skaidro Dr. Lībermane. Kā efektīvāko risinājumu viņa min telefona izslēgšanu vakariņu, randiņa vai citas divvientulības laikā, kurā partneris gaida visu tavu uzmanību.

Greizsirdība



Greizsirdība attiecībās visbiežāk ir saistīta ar bailēm no pamešanas un zema pašvērtējuma, skaidro ģimenes psihoterapeite Mišela Kerulis. ''Greizsirdība var rasties no nedrošības, uzticības trūkuma, bailēm no nodevības, sliktas pašpārliecinātības, kā arī no iepriekšējo attiecību un dzīves pieredzes,'' stāsta psihoterapeite.





Lai attiecības nepasliktinātos un greizsirdība nebūtu to beigu iemesls, viņa iesaka runāt ar partneri par savām jūtām un bažām. ''Atrodiet laiku, lai nesteidzīgi ar mīļoto izrunātu situācijas un rīcību, kas liek tev justies greizsirdīgai, un mēģini izskaidrot, kas tev liek tā justies,'' iesaka psihoterapeite. ''Ja tu jau iepriekš attiecībās ar draugiem, ģimenes locekļiem, kolēģiem un citiem esi novērojusi greizsirdības uzplaiksnījumus, kas nebūt nav saistīti ar romantiskām jūtām, iespējams, jāapsver doma apmeklēt terapeitu, kas vislabāk palīdzēs atrast greizsirdības saknes.''



Nepateicība



Var būt grūti novērtēt mazās lietas partnera personībā un uzvedībā, taču labā ieraudzīšana tajā, ko mīļotais dara, tikai palīdzēs stiprināt jūsu attiecības. Filozofijas doktore un attiecību eksperte Melānija Rosa-Millsa iesaka apzināti censties dzīvesbiedram pateikties par mazajām lietām – no atkritumu iznešanas līdz trauku nomazgāšanai u. tml.

Foto: Shutterstock

Komunikācijas trūkums



Ja tu un tavs partneris neesat atvērti dialogam, ar laiku var rasties aizvainojuma, neizpratnes un sāpinājuma sajūta. ''Tā vietā, lai katram mazākajam aizvainojumam ļautu pāraugt dziļā un slēptā neapmierinātībā, ar partneri par to runā tam piemērotā laikā,'' mudina Rosa-Millsa. Šāda sarunāšanās ne tikai palīdzēs risināt savstarpējās nesaskaņas un palīdzēs izvairīties no nepatīkamām sajūtām, bet arī uzlabos jūsu savstarpējo komunikāciju.



Sevis pazaudēšana attiecībās



Nereti cilvēki attiecībās pazaudē sevi, ja paralēli tām neturpina meklēt veidus, kā augt, mācīties un attīstīties, atklāj attiecību eksperte. ''Neaizmirsti par savu dzīvi! Tā vietā, lai izmisīgi meklētu kaut ko, kas interesē gan tevi, gan tavu partneri, atrodi laiku lietām, kas tevi 'piepilda','' viņa iesaka. ''Tici vai nē, bet individuāli hobiji tevi padarīs tikai pievilcīgāku. Parādot, ka tev ir intereses arī ārpus attiecībām, tu palīdzi tās stiprināt.''



Strīdu risināšana ar īsziņu palīdzību



Strīdi un nesaskaņas ar mīļoto nevienā dzīves situācijā nav nekas patīkams, it īpaši tad, ja tie izceļas, esot vienam no otra tālu prom. ''Partneri, kurus saista attiecības no attāluma vai kuri vienkārši lielāko dienas daļu pavada katrs savā pilsētas galā, nereti kašķus risina ar īsziņu starpniecību,'' stāsta Gabriela I. Farkasa, MD, psihiatre no Ņujorkas. ''Attiecību skaidrošana īsajās ziņās ir viens no sliktākajiem ieradumiem, kas ar laiku savstarpējo saikni var pārraut.''





Psihiatre skaidro, ka strīdēšanās īsziņās vairāku iemeslu dēļ ir derdzīgs veids, kā otram paziņot par savām sajūtām, piemēram, tu neredzi, kā partneris reaģē, saņemot tavu ziņu. ''Līdz ar to tu nepārtraukti sūtīsi partnerim pārmetošas ziņas pat tad, ja kaut kas no jau nosūtītā būs pamatīgi sāpinājis mīļoto,'' piebilst Dr. Farkasa. ''Tā vietā, lai savas attiecības risinātu ar īsziņu starpniecību, kur nav iespējams pareizi uzsvērt vai atspoguļot emocijas, ir svarīgi sagaidīt brīdi, kad visu, kas sakrājies, varēsiet izrunāt aci pret aci.'' Protams, šeit jāņem vērā iespējas satikties – ja nevarat to izdarīt klātienē, vislabākais risinājums varētu būt video zvans.

Foto: Shutterstock

Nevēlēšanās izmēģināt jaunas lietas



Lai arī nevienam nevajadzētu sevi spiest darīt kaut ko tādu, ko viņš vai viņa nevēlas darīt, nevajag pilnībā noslēgties sevī un apspiest dabisko vēlmi meklēt un iepazīt jaunas pieredzes. Tūlītējs un nepārtraukts noraidījums partnera ierosinājumiem pamēģināt kaut ko jaunu – kā intīmajā dzīvē, tā arī ikdienišķās sajūtās – var nogalināt spontanitāti un dzirksti attiecībās kopumā, skaidrots ''Psychology Today''.