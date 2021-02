Nestreb karstu: veicamie darbi pirms jaunu attiecību uzsākšanas

Attiecību veidošana nav vienkāršs process, it īpaši, ja aiz muguras ir daudz sāpīgu mirkļu un pieredžu. Iepazīstoties ar sev tīkamu cilvēku, jaunas mīlas apskurbināti esam gatavi mesties attiecību virpulī, neizvērtējot, vai iepriekšējās brūces ir sadziedētas vai nav. Tas, protams, ir gaužām aplami, jo pirms jebkuru attiecību veidošanas vispirms ir jāveic rūpīgs darbs ar sevi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Par mīlestību ir uzrakstītas daudzas grāmatas. Sākot ar nepieciešamību to izprast līdz pat dažādām stratēģijām, kā uzturēt kaislīgas un veiksmīgas partnerattiecības. Viena no tēmām, kas izriet no plašajiem pētījumiem par attiecībām, ir atšķirība starp savtīgu un beznosacījumu mīlestību. Patmīlīga mīlestība var būt destruktīva, atkarību izraisoša, kā arī enerģiju izsmeļoša. Turpretī dāvinošas mīlestība iedvesmo un var būt pozitīvas enerģijas avots. Kāpēc to ir svarīgi zināt? Nereti attiecību problēmas rodas vien tāpēc, ka cilvēkiem nav izpratnes par veselīgu attiecību veidošanas principiem.

Katrs cilvēks dod un saņem egoistisku mīlestību, skaidro psihoterapeite Kimberlija Kīja. Tas ir pavisam ir normāli, tomēr vispamanāmākie mīlas stāsti ir saistīti ar mīlestības dāvināšanas spēku. Piemēram, padomā par slaveno "Titāniku", kur Džeks atdot dzīvību, lai glābtu Rozu. Tas ir nesavtīgas rīcības piemērs, taču ir būtiski saprast – veiksmīgas attiecības nav saistītas vien ar aklu uzupurēšanos. Ir jāatceras, ka attiecību veidošana ir divpusējs process. Lai tās būtu veiksmīgas, arī tev ir jāieskatās sevī un jāpārdomā, vai spēj būt laba partnere, vēl pirms meties mīlas virpulī. Raksta turpinājumā, iedvesmojoties no "Huff Post", "Psychology Today" un "The Talkspace Voice", skaidrojam, kā sagatavoties veselīgām partnerattiecībām.

Iemācies novērtēt draudzību

Pirmais solis veselīgu attiecību veidošanā ir novērtēt tos cilvēkus, kuri jau tagad ir tev apkārt. Mēs esam iemācīti piešķirt prioritāti mūsu romantiskajām attiecībām, tomēr tas ne vienmēr ir pareizi. Lai arī romantiskajā dzīvē gadās piedzīvot dažādus šķēršļus, nevajadzētu domāt, ka esi neveiksminiece jebkuru attiecību veidošanā. Galu galā – noteikti ir vismaz viens cilvēks tavā dzīvē, ar kuru tev ir patiesas un ilgstošas attiecības. Tas var būt ģimenes loceklis, draugs, padomdevējs, varbūt tavs bērns. Pirms lec jaunās attiecībās, atceries – lai kas arī notiktu, tavā dzīvē ir cilvēki, kuri tevi atbalsta.

Iemīli sevi

Tas, protams, skan klišejiski, tomēr, iespējams, ir viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem. Iemīlēt sevi – tas nav tik vienkārši, dažādu traumu un sliktu attiecību pieredze var apgrūtināt pozitīvu attiecību veidošanu pašai ar sevi. Savā ziņā tas ir kā apburtais loks – sliktās pašsajūtas dēļ sagaidām no citiem sliktu izturēšanos, kas savukārt liek atkal justies draņķīgāk par sevi. Savukārt, esot mierā ar savu būtību, būs krietni vieglāk nākotnē veidot veselīgas attiecības.

Ko darīt, lai iemācītos pieņemt sevi? Sāc ar līdzjūtību. Padomā, kā tu izturies pret savu tuvinieku – draudzeni vai ģimenes locekli –, kurš nonācis grūtībās. Visticamāk, tu centies būt iejūtīga un atbalstoša. Šādu attieksmi vērs arī pret sevi. Līdzjūtība nozīmē pieņemt pašai savus trūkumus un saprast, ka pieļaut kļūdas ir normāli. Galu galā – mēs visi esam tikai cilvēki.

Vēl daži ieteikumi:

• Izturies pret sevi laipni. Laicīgi pamanīt negatīvus uzvedības modeļus ir būtiska šī procesa sastāvdaļa.

• Veicini laimi savā dzīvē. Kaut arī mēs varētu domāt, ka veiksme darbā un attiecībās padara mūs laimīgus, pētījumi atklāj pretējo. Cilvēki, kuri gūst panākumus, visbiežāk ir laimīgi vēl pirms to sasniegšanas. Kā kultivēt laimi? Atbalstot citus.

• Palīdzi citiem. Cilvēki, kuri rūpējas un atbalsta savu kopienu, ir kopumā priecīgāki un apmierinātāki ar dzīvi. Palīdzot citiem, reizē palīdzi arī sev.

Foto: Shutterstock

Atbrīvojies no traumatiskām pieredzēm

Ja jūti, ka netiec galā ar iepriekšējās attiecībās piedzīvoto, apsver domu par palīdzības meklēšanu pie speciālista. Tas var būt lielisks veids, kā atbrīvoties no sliktā un kā attīstīt prasmi veidot laimīgas un veselīgas attiecības. Ja nācies piedzīvot patiesi traumatiskus notikumus, cilvēki nereti sāk vainot sevi un domāt, ka "es vienkārši neesmu piemērota attiecībām". Tā, protams, nav taisnība. Šādā gadījumā saruna ar speciālistu var būt ļoti vērtīga.

Atvadies no liekā

Laiks atbrīvoties no visa nevajadzīgā! Ja nepieciešams – piezvani bijušajam partnerim, lai veiktu pēdējo sarunu. Uzņemies atbildību par savām kļūdām un gūsti sajūtu, ka beidzot ir pielikts punkts. Lai varētu veidot labas un veiksmīgas attiecības, ir būtiski uzņemties atbildību, piedot tiem, kas tevi sāpinājuši, un galu galā – arī sev. Pretējā gadījumā tavā dzīvē nebūs vietas jaunām attiecībām.

Veido sev tīkamu dzīvi

Pievērsies nodarbēm, kas tev šķiet svarīgas un aizraujošas. Tev vajadzētu dzīvot dzīvi tieši tā, kā vēlies. Negaidi, ka īstā mīlestība radīs tev laimi un dzīves uzplaukumu. Lai piesaistītu ideālo partneri, tev ir jābūt skaidrībai par to, ko vēlies un to, kas esi. Attiecībām vajadzētu būt kā trūkstošajam puzles gabaliņam, kas papildina jau tā brīnišķo dzīvi. Ja meklēsi glābiņu mīlestībā, tas, visticamāk, nebeigsies labi.

Izproti mīlestības nozīmi

Ir ļoti svarīgi atcerēties, ka tavam partneram nav jāatbilst tevis radītajai idejai par to, kādam viņam vajadzētu būt. Mīļotā cilvēka pienākums nav tevi atbalstīt finansiāli. Viņa pienākums nav aizvietot iztrūkstošo ģimenes mīlestību. Partnerattiecības ir saistītas tikai ar vienu mērķi – mīlēt un būt mīlētai. Neizvirzi nereālas cerības par to, kādām attiecībām vajadzētu būt.

Nepadodies pie pirmajām neveiksmēm

Esi pacietīga. Skaidrs, ka neveiksmju gadījumā ir viegli kļūt piktai un bezcerīgai, taču svarīgi ir domāt par jaunu attiecību veidošanu drīzāk kā maratonu, nevis sprintu. Esi atvērta jaunai mīlestībai. Vienlaikus apzinies, ka attiecības nav viss. Ir pavisam normāli būt bez saistībām, ja tas tevi apmierina. Galu galā – nav pareizās receptes, kā dzīvot.