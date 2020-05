Nevērtē savu sniegumu par augstu: pazīmes, kas liecina – gultā esi nepraša

Sekss ir joma, kurā šķietami neviens sevi nevar saukt par īstu ekspertu, jo cilvēku vēlmes guļamistabā ir ļoti dažādas un izpatikt visiem nav iespējams. Tāpēc nevajadzētu sevi pasludināt par seksa guru, jo, iespējams, tu ļoti slikti ''lasi'' savu šī brīža partneri un mīļotais patiesībā tevi uzskata par neprašu.

Protams, bez atklātas izrunāšanās ar dzīvesbiedru nebūtu ieteicams izdarīt pieņēmumus par savām spējām gultā, tomēr tu vari iepazīties ar pazīmēm, kas var liecināt – savu sniegumu vērtē par augstu. Vai varbūt tajās ieraudzīsi trūkumus, kas attiecas uz tavu mīļoto. Ar šīm pazīmēm iepazīsties turpinājumā.

Nevēlēšanās sniegt orālo seksu



Iespējams, tu esi orālā seksa piekritēja un labprāt šādu baudu saņemtu no partnera, tāpēc sniedz to viņam, bet atpakaļ nesaņem nekā – rezultātā paliec neapmierināta, raksta portāls ''Elite Reader''. Vai varbūt tavs partneris tevi apmierina orāli, bet tu neatdari viņam ar to pašu, lai arī viņš to gribētu. Jebkurā gadījumā veselīgās attiecībās nevienam nevajadzētu tikai ņemt vai dot – jums jābūt vienlīdzīgiem. Vienīgais risinājums šādā situācijā ir izrunāties un atrast veidu, kā citādi apmierināt mīļoto.



Nekādas priekšspēles



Priekšspēle ir neatņemama mīlas prieku sastāvdaļa, jo tā ne tikai palīdz iegūt pareizo noskaņojumu, bet arī var sniegt baudu. Kas vēl – tā ir īpaši svarīga sievietēm, jo bieži vien bez tās dāmas mīlas rotaļās negūst nekāda prieka. Ja tavs partneris vai tu kāda iemesla dēļ to nevēlaties, tas ar laiku ne pie kā laba nenovedīs, tāpēc ir pēdējais laiks to ieviest savā guļamistabā.



Foto: Shutterstock



Ļauj vadīt otram



Gana daudz tiek runāts par to, ka dāmas seksa laikā vadību ļauj uzņemties vīrietim, citiem vārdiem – viss jādara viņam. Taču nevar izslēgt gadījumus, kad ir arī otrādi un sieviete nosaka guļamistabas norises. Lai arī kāds būtu tavs un mīļotā gadījums, jums abiem laiku pa laikam nepieciešams uzņemties vadību. Tādējādi pastāv lielāka iespēja, ka abi sasniegsiet baudas virsotnes, kā arī to varat pārvērst lomu spēlēs, kas savukārt neļaus attiecībās ieslīgt rutīnai.



Vienīgais seksa mērķis – orgasms



Vēl viens egoistisks un pavisam nepareizs pieņēmums ir – vienīgais iemesls, kāpēc jānodarbojas ar seksu, ir orgasms. Protams, ikviens, nododoties mīlas priekiem, vēlas tikt līdz kulminācijai, taču tas ne vienmēr tā arī notiek, un visbiežāk tieši dāmas paliek neapmierinātas. Tāpēc vienmēr sev jāatgādina, ka gan tava, gan mīļotā apmierinājums ir vienlīdz svarīgs. Bet, ja kādam no jums ir grūti to saprast, neatliek nekas cits, kā par to runāt, lai šis nebūtu attiecību beigu iemesls.



Bailes izgāzties attur no eksperimentiem



Ja esam iesācējas vai vēlamies sniegt savam partnerim to labāko, seksa laikā var rasties vēlme visu izdarīt perfekti, tāpēc vairāk atrodamies savās domās nevis mirklī. Tāpat, iespējams, tu vai tavs partneris gribētu izmēģināt kaut ko jaunu, bet šo ideju pārcilā tikai savā iztēlē, jo baiļojas izgāzties, raksta portāls ''Cosmopolitan''. Šādi ieradumi jūs abus ļoti attālina no kulminācijas sasniegšanas un procesā nerada prieku, tāpat, nedodot iespēju eksperimentiem, fiziskajā tuvībā var iestāties rutīna, ko jūs abi, visticamāk, nevēlaties.



Foto: Shutterstock

Jūs nesarunājaties



Jau iepriekš minētais apstiprina, cik svarīga ne tikai emocionālajās, bet arī fiziskajās attiecībās ir komunikācija. Ja tu un tavs partneris nerunāsit par to, ko vēlaties guļamistabā saņemt, izmēģināt, kas jūs abus neapmierina, jums nepatīk un tā tālāk, visticamāk, harmoniju mīlas rotaļās neradīsit. Kas vēl – ne tu, ne tavs partneris neprot lasīt otra domas, tāpēc bez runāšanas būs pagrūti dabūt to, ko vēlamies. Veselīgu un laimīgu attiecību pamatā ir spēja sarunāties ar mīļoto par visu, tostarp par intīmo tuvību, tāpēc ir svarīgi šīs komunikācijas spējas apgūt.



Sasteigšana



Sekss nav sprints. Jā, tiesa ir cilvēki, tostarp kā kungi, tā arī dāmas, kas orgasmu var sasniegt dažu minūšu laikā. Taču, ja tu vai tavs partneris jau līdz kulminācijai ir ticis, tas nenozīmē, ka visi prieki ir beigušies vai ka otram jāliek pasteigties, lai izdarītu to pašu. Steidzināšana liks zaudēt tā brīža noskaņojumu un raisīs negatīvas sajūtas, ko nevēlies ne tu, ne tavs partneris. Tā vietā palīdzi savam partnerim un liec justies ērti.



Foto: Shutterstock

Tūliņ aizmiedz



Lai arī mīlas priekiem nav noteikts konkrēts laiks, kad tiem nodoties, daudzi izvēlas šai nodarbei brīdi pirms došanās pie miera. Neapšaubāmi, miegs pēc mīlas rotaļām būs divtik salds, taču tev nevajadzētu likties slīpi jau sekundi pēc tam, kad visu esat beiguši. Jūsu attiecības palīdzēs stiprināt mīļošanās, skūpstīšanās un sarunas pēc seksa. To laikā arī varat izrunāt, kas abiem visvairāk paticis, bet par ko nākamajā reizē labāk aizmirst – arī tas palīdzēs uzlabot jūsu attiecības.



Tēlots orgasms



Sievietes nereti grēko un, lai neliktu partnerim justies slikti, notēlo kulminācijas brīdi. Ļoti iespējams, mīļotajam tas liek justies labi, taču neviena dāma nevēlas tēlot visu laiku, jo tas laupa īstās sajūtas un grauj attiecības. Arī šeit vienīgais risinājums ir sarunāšanās – pastāstot partnerim, kas nestrādāja vai pietrūka un kas varētu palīdzēt orgasmu sasniegt, abi būsit apmierināti, kā arī uzlabosit viens otra sniegumu, tādējādi no neprašām kļūstot par ekspertiem.