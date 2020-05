Nevīža, meiču ģēģeris, domubiedrs, bijušais... Šī laika pamanāmākie puišu tipi

Ilgstoši esam bijuši spiesti vairāk uzturēties mājās, ievērot sociālo distanci, karantīnu, pašizolāciju, kas dažiem bijis no tiesas grūti panesami, taču ir indivīdi, kuri saskata pozitīvo tajā, ka viņiem ir viss laiks pasaulē, lai bakstītu telefonu, skatoties bildītes, sūtītu ziņas, memes, un izmēģinātu "FaceTime" un / vai "Zoom" randiņus. Patiesībā šis laiks daudziem ir bijis pat piepildītāks ar aktivitātēm, kā jebkad agrāk – pirms sociālās distancēšanās.

Klau, tikai tāpēc, ka šobrīd nevari doties ārā, tas nenozīmē, ka tev aizliegts sevi atrādīt ārpasaulei caur dažādu lietotņu aci. Un, lai gan ir skaidrs, ka vairāku nedēļu laikā neesi pametusi savu dzīvokli, ietērpusies vaļīgās sporta biksēs, kuras ir klātas ar "ups, vai šī bija šokolāde" pleķiem, nedaudz izpūrušiem un tikai ar sauso šampūnu uzfrišinātiem matiem, nevajag aiz atslēgas turēt tavu "labākās draudzenes kāda tev jebkad bijusi" vai "es tikai gribu ja-a-utrību" potenciāu. Un tu to arī nedari, tāpēc, visticamāk, esi plašajos interneta klajumos saskrējusies ar kādu no rakstā aplūkotajiem sapņu prinčiem.

Tātad, ja esi aktīva iepazīšanās portālu un lietotņu lietotāja un, iespējams, arī laba videozvanu/ videorandiņu pazinēja – šajā rakstā aplūkotās situācijas, visticamāk, būs pazīstamas, kā tavi pieci pirksti, vai arī atvērs acis, liks vaigiem nosarkt, vai vismaz liks spalgi iesmieties. Iedvesmojoties no portāla "Cosmopolitan", apkopojām astoņus puišu tipus, par kuriem, iespējams, nenojauti, bet ārkārtējās situācijas laikā virtuāli tiecies.

Netīrīgais čalis



Jūs apmainījāties ziņām četras, varbūt piecas dienas, sarakste bija gandrīz vai kā galda tenisa spēle, un tā reāli lika skaļi smieties. Tava sirds uz mirkli apstājās, kad viņš tevi uzlūdza uz ... "FaceTime" randiņu. Šāds pasākums pat izpelnījās to, ka uzvilki savu iecienīto izejamo topiņu, apakšdaļā gan pieturoties pie pēdējo mēnešu vērtībām – sporta biksēm, kas valkātas jau kopš marta vidus.

Bet tad, jau pirmajās video randiņa sekundēs, tu pat nepaspēji novērtēt viņa juceklīgo bārdu, jo acis momentāni tika piesietas netīro trauku kaudzēm, kas kā neizdevušies Pizas torņi slējās uz viņa naktsskapīša. Hmm, un vai tas ir kečups uz viņa krekla? Diez vai vēlēsies sagaidīt randiņu īstajā dzīvē, lai uzzinātu.

"Vai viņš čato ar citu?" puisis



Viss sākās spēcīgi – jums pat bija izveidojies ikdienišķs paradums rīkot virtuālus mājdzīvnieku spēļu randiņus. Bet tagad dienu no dienas viņam aizvien ilgāku laiku paņem atbildes sniegšana uz tavu ziņu. Viņa reakcijas ātrums kādreiz bija 32 sekundes, bet tagad tas liekas kā tavas dzīves ilgākās trīs minūtes.

Protams, tu apzinies, ka neesi nekas ekskluzīvs, bet, hmm, vai, viņš ir aizņemts video, tērzējot ar kādu citu? Vai viņš rīko mājdzīvnieku spēļu randiņus ar visām, kurām sakritusi "patīk" atzīme iepazīšanās lietotnē? Padziļināta izpēte viņa "Instagram" profilā varētu atbildēt uz šiem degošajiem jautājumiem ... tikai neizdari dubulto pieskārienu.

Pēkšņais dvēseles radinieks



Šis ir tas čalis, ar kuru satikies tieši pirms sākās sociālā distancēšanās. Pēc jūsu iepazīšanās tu juties diezgan vienaldzīgi – varbūt pat uzreiz pēc randiņa no jauna pieslēdzies "Tinder". Bet tagad, kad tev bijis laiks padomāt par to, jo vairāk un vairāk sarakstāties, jo vairāk pārliecini sevi, ka randiņš patiesībā bija diezgan maģisks. Tu pat sāc aizmirst, ka viņš ieminējās par bijušo vēl pirms iemalkojāt dzērienus.

Šobrīd gan nevari īsti pateikt atšķirību starp to, vai tiešām ilgojies pēc otrā randiņa ar viņu vai vienkārši ilgojies bārā pasūtīt kokteili "Margarita" randiņā ar jebkuru. Lai vai kā, tagad tev ir 36 dienu ilga "SnapChat" sērija ar kādu personu, kas liek domāt, ka jūsu pirmais randiņš nebija pilnīga katastrofa.

"Tas bija tikai viens randiņš, džekiņ!" puisis



Viņš. Nebija. Pat. Jūsu. Pēdējais. Randiņš. Pirms. Šis. Sviests. Sākās. Kad viss bija normāli, tu turpināji pārplānot jūsu otro randiņu, tad to atcēli, tad atkal pārplānoji. Droši vien tev šķita, ka viņam jau būs "pielecis", kas par lietu, bet tā vietā viņš katru rītu kā pulkstenis tev atsūta ziņu ar "Labrīt!".

Tu esi tik ļoti neieinteresēta viņā, ka dienas laikā pieklājības pēc atbildi uz viņa ziņām, bet pārāk neiespringsti, to darot divos trīs vārdos. Tāpat viņš nekad neaizmirsīs novēlēt "saldus sapņus", kad jau sāksi iemigt. Tekstiskā līdzdalība ir jauka, bet viņš jau šķiet gatavs padarīt lietas neforšas, plānojot gatavot tev vakariņas, iepazīstināt tevi ar visiem viņa draugiem un pavadīt kopā nedēļas nogali kādā valsts nostūrī. Visticamāk, nojaut, ka tev patiešām vajadzētu pateikt viņam, ka neesi ieinteresēta, taču tev patīk uzmanība, ko saņem, ne tā?

"Nāc ciemos" dīvainis



Šis puisis pavisam noteikti nesaprot sociālās distancēšanās jēdzienu, ņemot vērā, cik bieži viņš tiek pie seksa. Viņš burtiski uzaicināja tevi uz savām mājām 20 minūtes pēc tam, kad "saderējāt" iepazīšanās lietotnē. Kad tu viņam teici, ka nesatiecies ne ar vienu cilvēku, jo ārā valda pandēmija, viņš atbildēja: "Neizliecies, ka tev šad tad nepatīk pārkāpt noteikumus ;)". Turklāt, viņš taču zina, ka "nekādā gadījumā nevarētu būt Covid-19 pozitīvs".

Starp citu, šis noteikti ir tas pats čalītis, kurš citos apstākļos gatavojas izlikties, ka nezina, kas ir prezervatīvs. Bēdz!

Karantīnas karalis



Ko tur daudz – tu nekad nebūtu iedomājusies, ka uzķersies uz tādu puisi, ja ne karantīna. Viņš dzīvo pārāk tālu, neatbilst jūsu garuma prasībām un / vai vienā no "Tinder" fotogrāfijām viņš pozē ar mierā esošu tīģeri (precīzāk, viņa seja mākslīgi ievietota cita pasaules slavena vīrieša vietā). Kopš karantīnas sākuma tavi standarti ir kļuvuši šķietami piezemētāki, tāpēc pat sāc redzēt seksuālo pievilcību lietotnē "Netflix" lielu ievērību ieguvušā dokumentālā seriāla "Tīģeru karalis" ("Tiger King") galvenā varoņa Džo Eksotika (Joe Exotic) balinātajā 80. gadu pričenē (tas varētu izskaidrot, kāpēc pavilkies tieši uz viņa attēlu ar tīģeri).

Viņš ir tavā rotācijā sekstingam jeb seksuāla rakstura ziņu apmaiņai, jo, jā, atzīsties, tas jums abiem sanāk tiešām labi – kas ir vēl viens iemesls, kāpēc noteikti nenoturēsiet šīs attiecības, tiklīdz sociālā distancēšanās tiks atcelta. Šķiet, ir grūtāk doties pirmajā randiņā ar kādu, kurš tev jau ir atsūtījis locekļa attēlu...

"Es viņu pietiekami nesaistu vai viņam vienkārši ir garlaicīgi" saderība



Tev tiešām nav ne mazākās nojausmas. Jūsu sarunas vienmēr ir vieglas, draudzīgas un parasti notiek ap to, ko jūs darāt, kāds šovs vai seriāls visvairāk aizķēris sirdi, kas paredzēts vakariņās utt. Viņš pat sāka tevi saukt par "draudziņu" ... kā arī sūta ziņu "ko dari?" divos naktī. Dažbrīd sarakste liek domāt, ka, iespējams, viņš izmanto teksta ierunāšanas funkciju, jo ir pārāk aizņemts, lai fiziski uzrakstītu garāku ziņu. Var jau būt, ka viņam vienkārši ir garlaicīgi, vai tu viņu tā īsti nemaz nesaisti? To laikam jau zinās tikai viņš. Skumjākais šajā neizpratnē ir tas, ka tev viņš ir kāds, kuru vēlies paturēt savā ikdienā – pandēmija vai nē.

TAS bijušais



Jā, viņš tevi visu laiku ir uzmanījis. Bēdīgi slavenais bijušais ir pirmais, kurš noskatās visus tavus "Instagram" stāstiņus un atrod gandrīz visas iespējas, lai it kā nevīžīgi uzrakstītu kādu ziņu. Sākot ar jaunāko informāciju par to, ko viens no jūsu kopīgajiem draugiem ievietojis kādā sociālajā portālā, līdz jautājumiem, uz kuriem atbildes būtu viegli noskaidrot arī izmantojot māti "Google", piemēram, "Kuras "Simpsonu" sezonas būs labākās ikvakara seriālu skatīšanās maratonam?". Viņš ir kaitinošs, bet tev iekšēji patīk, ka šajā laikā viņam acīmredzot ir svarīgi tev uzrakstīt. Kas zina? Varbūt viņš pārdomājis visu, kas jūsu starpā vēl bijis? Ja nu šoreiz būs savādāk? (Droši vien nebūs jau nu gan).