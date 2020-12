Noslēpumainā attiecību ķīmija: kāpēc ar dažiem jūtam dzirkstelīti, bet citiem ne

Iedomājies scenāriju – telpā ienākot kādam pievilcīgam svešiniekam, sirds gluži vai izlec pa muti ārā un vēderā sāk dejot simtiem tauriņu. Kad noslēpumainais cilvēks ir pametis tavu redzesloku, tik un tā nevari pārstāt par viņu domāt. Izjūtas ir tik intensīvas, ka nākas prātot – vai neesmu noburta?

"Viss, kas ir saistīts ar jauno simpātiju, šķiet pareizi – gan tas, kā viņš izskatās, gan tas, kā viņš smaržo un pat garšo," teic psihoterapeits Roberts Neivera. Ja šī intensīvā pievilcība ir abpusēja, brīžos, kad esat kopā, liekas, ka laiks ir gluži vai apstājies. Bet kāpēc? Vai patiešām pastāv tāda attiecību ķīmija? Kāpēc ar dažiem cilvēkiem mēs to izjūtam, bet ar citiem ne?

Attiecību ķīmija ir zinātnē balstīta

Kaut arī "ķīmija", kas attiecas uz romantisku un seksuālu dzirksti, nav oficiāls, zinātnisks termins, šo parādību patiešām atbalsta zinātniski pētījumi, raksta portāls "Good Housekeeping". Lūk, daži pierādījumi – Kinsijas institūta vecākā pētniece Helēna Fišere aplūkoja magnētiskās rezonanses rezultātus 17 cilvēkiem, kuri bija spēcīgi iemīlējušies. Kad šie cilvēki aplūkoja savu sirdsāķīšu fotogrāfijas, magnētiskā rezonanse atklāja, ka aktivizējas viņu smadzeņu apgabali, kuros ir dopamīns. "Tātad – kad cilvēki saka, ka viņu un kādu citu starpā ir ķīmija, viņi ir precīzi," paskaidro Fišere.

Ķīmiju ir grūti paredzēt

Ja būtu kāds veids, kā jau iepriekš noteikt, ar ko mums būs jūtu ķīmija, tad iepazīšanās un attiecību veidošana būtu krietni vienkāršāka. Kā paskaidro attiecību pētnieks Džastins Lemilers, lielākā daļa no mums nevar paredzēt, kas liks mūsu sirdīm sisties straujāk. Interesanti, ka pētījumi par ātrajiem randiņiem atklāj, ka cilvēki bieži neizvēlas partnerus, kaut arī tiem piemīt tās īpašības, kas ir viņu vēlmju sarakstos. Par to vairāk vari lasīt šajā grāmatā.

Lai arī tas joprojām ir samērā liels noslēpums, Fišere ir atklājusi veidu, kā vismaz daļēji izprast, kāpēc jūtam dzirksti vien ar dažiem cilvēkiem. Pētot smadzeņu darbību, viņa ir atradusi četrus galvenos domāšanas un uzvedības stilus, kas ir saistīti ar četrām dažādām smadzeņu "sistēmām" (tā tās dēvē autore): dopamīnu, serotonīnu, estrogēnu un testosteronu. "Katra sistēma ir bioloģiski saistīta ar personības iezīmēm," viņa apgalvo.

Foto: Shutterstock

Balstoties uz datiem, kas iegūti no viņas pētījuma, viņa secināja, ka vīriešus un sievietes, kuriem dominē dopamīna īpašības (ziņkārība, radošums, enerģija, tiekšanās pēc riska), piesaista cilvēki, kas ir līdzīgi viņiem. Tas pats attiecas uz tiem cilvēkiem, kuriem dominē serotonīns – viņi mēdz būt piesardzīgi, tradicionāli, ievēro noteikumus un ciena autoritāti. "Šajos gadījumos līdzīgs ar līdzīgu sader kopā," paskaidro Fišere.

Savukārt tie, kuriem ir augsts testosterona līmenis, parasti ir analītiski, loģiski, tieši, izlēmīgi, stingri domājoši un skeptiski un viņus vairāk piesaista tie, kuriem dominē iezīmes, kas ir saistītas ar estrogēnu – viņu pretstatiem. Cilvēki, kuriem dominē estrogēns, mēdz būt izdomas bagāti, iejūtīgi, paļāvīgi, emocionāli. Viņus lielākoties piesaista tie, kuriem ir augsts testosterona līmenis. Vienlaikus ir būtiski saprast, ka ikvienam cilvēkam ir iezīmes no katras sistēmas. "Tikai tad, ja abos partneros ir pilnīgi visas sistēmas iezīmes, varat precīzi prognozēt to saderību," piebilst Fišere.

Ar ķīmiju viss nebeidzas

Abpusēja ķīmija mēdz būt sākumpunkts attiecībām, teic attiecību pētniece Kerija Kola. "Ķīmija paver durvis, bet tas, ko mēs darām pēc tam, nosaka, vai attiecībām būs nākotne," viņa stāsta. Lai attiecības virzītos tālāk par sākotnējo intensīvo pievilcību, ir jāapņemas būt kopā. "Tas nozīmē to, ka zini – ir kāds, uz kuru vari paļauties. Nav neviena cita, ar ko tu labprātāk būtu kopā," skaidro Neivere.

Kaut arī savstarpēja ķīmija var radīt veiksmīgas attiecības, pret to jāattiecas piesardzīgi, piebilst Lemillers. Galu galā "ķīmija un saderība ir visas dažādas lietas, un dažreiz cilvēki, pret kuriem jūtam milzīgu pievilcību, mums nav piemēroti ilgtermiņā," viņš skaidro. "Cilvēki var nonākt nepatikšanās, ja pārāk ātri saiet kopā ar cilvēku, ar kuru ir spēcīga savstarpējā ķīmija, taču nav kopīgu interešu vai vērtību. Tā vietā ir jāmeklē pareizais līdzsvars starp dzirksti un saderīgumu."

Dzirksti var atjaunot

"Ilgtermiņa attiecībās savstarpējā ķīmija var mazināties," atklāj Lemillers. "Ja tā notiek, tas nenozīmē, ka attiecībās ir problēmas." Tāpat arī nevajadzētu būt panikā, ja piedzīvo ķīmiju ar kādu cilvēku, ar kuru neesi kopā. Tu vari vienlaicīgi būt mīlošās attiecībās un izjust seksuālu pievilcību pret citiem.

Tā vietā, lai satrauktos par savstarpējās ķīmijas mazināšanos, pacenties ieguldīt laiku savās attiecībās, lai atjaunotu šo dzirksti. Lai to izdarītu, koncentrējies uz to, kā tu un tavs partneris pirmo reizi tikāties un to, kas jūs satuvināja. Mēģini atkal izdzīvot šos brīžus. Visbeidzot – uzbudinājums palielinās arī tad, ja iesaisties azartiskos piedzīvojumos, tāpēc apsver domu kopā gūt kādu jaunu pieredzi – iemācaties gatavot jaunu maltīti, dodaties pārgājienā un tamlīdzīgi. Dopamīna pieaugums, ko, visticamāk, piedzīvosi, pievienos dzirksti tavām ilgtermiņa attiecībām.