Paņēmieni, kas palīdzēs atgūties pēc šķiršanās

Nekas nespēj tevi ieraut bezcerības gūstā, kā to var izdarīt sāpīga šķiršanās. Romantiskās komēdijās atgūšanās procesu vienkāršo – sieviete tērpusies pidžamā skatās skumjas filmas un ēd neveselīgus našķus, meklējot mierinājumu ēdienā, bet pēc pāris dienām viņa jau ir gatava jaunām attiecībām. Realitātē skumjajām filmām un našķiem var sekot noslēgšanās, atsvešināšanās no draugiem, darba atstāšana novārtā un nerūpēšanās par sevi un savu labsajūtu. Tu it kā apzinies, ka ir vēl citi potenciālie dzīvesbiedri, bet tad kāpēc ir tik grūti atgūties pēc šķiršanās?

Atbilde – mīlestība ir narkotika. ''Smadzeņu funkcionālajā diagnostikā ir atklāts, ka mīlestība ir viens no atkarības veidiem,'' portālam ''Good Housekeeping'' skaidro Gajs Vinčs, licencēts psihologs un grāmatas ''How To Fix a Broken Heart'' autors. ''Mēs pierodam pie noteiktas vielas, kur mīlestības gadījumā šī viela ir otrs cilvēks un attiecības mūsu dzīvē. Līdz ar to šķiršanās laikā mēs kļūstam izmisuši un rīkojamies ārpus ierastā, līdzīgi kā uzvedas narkomāni.''

Papildus tam tu savu dzīvi kādu laiku esi veidojusi tā, lai tā ''apaugtu'' otra cilvēka dzīvei. Tu esi radusi kompromisus, kā arī apcerējusi nākotnes plānus, tādēļ atlaist dzīvi, kuru tu esi veidojusi krietnu laiku, nepavisam nav viegli. Tiesa, tev šķiršanās ēnā nav jādzīvo visu atlikušo mūžu, jo ir neskaitāmi daudz paņēmienu, kas var palīdzēt atgūties, lai mīlestības meklējumi nevis apsīktu, bet gan turpinātos. Turpinājumā daži vienkārši ieteikumi.

Atgūsti pašvērtējumu

Ja tavs partneris bija tas, kurš ierosināja šķirties, bieži vien cilvēkiem ir tieksme ķidāt savu izskatu un personības iezīmes, mēģinot atrast sevī tos trūkumus, kas lika otram zaudēt mīlestību. ''Fokusējies uz to, kā tu patiesībā sevi vērtē un kādu pienesumu tu devi jūsu attiecībām, nevis uz to, kādas iezīmes tev nepiemīt vai varētu tikt uzlabotas,'' iesaka psihologs Vinčs. ''Apdomājies un izveido sarakstu ar tām īpašībām, kas paspilgtina tavu raksturu, ir stiprākās emocionālās puses, prasmes, spējas – jebkuras īpašības, kurām attiecībās bija nozīmīga vērtība.''

Ja tev pašai ir grūtības šo sarakstu izveidot, piezvani vai satiecies ar tuvāko draudzeni vai kādu ģimenes loceklis, kas tevi pazīst vislabāk un spēs minēt iemeslus, kādēļ viņiem ir paveicies, ka tu esi viņu dzīvē.

Apmeklē trīs jaunas vietas

Šis ir uzdevums, kuru Marija Rapini, psihoterapeite un grāmatas ''Re-Coupling: A Couple's 4 Step Guide to Greater Intimacy and Better Sex'' autore, uzdod saviem klientiem, lai palīdzētu pārdzīvot šķiršanos no partnera. ''Reizi nedēļā uzmeklē kafejnīcu, restorānu vai jebkādu citu ēdinātavu, kurā nekad neesi bijusi, un uzaicini kādu draugu to apmeklēt kopā ar tevi,'' viņa iesaka. Uzdevuma mērķis ir izjaukt ierasto rutīnu un attālināties no vietām, uz kurām vienmēr devies kopā ar bijušo mīļoto. Tāpat tā ir iespēja kvalitatīvi pavadīt laiku kopā ar labiem draugiem, kurus pēdējā laikā sen neesi satikusi.

Izvairies no gadījuma sakariem

Gadījuma sakars drīz pēc attiecību izjukšanas visbiežāk ir risinājums, kas īslaicīgi liks tev justies iekārotai un svarīgai. Brīdī, kad šīs emocijas pazudīs, var iestāties spēcīga vainas apziņa, skaidro Rapini. ''Daudzi mani klienti pēc gadījuma sakariem pauž nožēlu, jo viņus vadīja īslaicīga vēlme, bet otra iesaistītā puse, ļoti iespējams, sakaram ļāvās patiesu simpātiju vadīta,'' viņa skaidro.

Kad tu pieņem impulsīvus lēmumus, piemēram, ''lec ar galvu pa priekšu'' jaunās attiecībās, tas nozīmē, ka mēģini atrast veidu, kā izvairīties no sāpju sajūtas. ''Atzīsti sāpes un saproti, ka būt atbildīgam cilvēkam nozīmē tikt galā ar šīm sāpēm. Tāpat jābūt gatavai iedziļināties sāpēs.''

Reālistiski atskaties uz pavadīto laiku attiecībās

Kad slīksti atmiņu jūrā par laiku kopā ar mīļoto, visticamāk, tu atminēsies vien skaistos brīžus un aizmirsīsi par nepatīkamo. Kas ir tas nepatīkamais? Visticamāk tās ir tās detaļas, kuras, atstāstot draudzenēm jūsu randiņus un/vai kopdzīvi, izlaidi. ''Iespējams, tava pirmā doma ir – ''Cik skaisti toreiz bija mūsu atvaļinājums!'' Taču atgādini sev arī par nemitīgajiem strīdiem, jo nespējāt vienoties, kur brauksiet, ko darīsit u. tml.,'' stāsta Vinčs. ''Liec pati sev atcerēties arī nepatīkamos attiecību aspekts, jo tavs prāts koncentrēsies tikai uz labo. Saglabā skatu uz atmiņām reālu.''

Uzskaiti visas partnera negatīvās īpašības

Tiesa, nav labi citus nopelt, bet šķiršanās var būt izņēmuma reize. ''Izveido sarakstu ar visiem veidiem, kā bijušais partneris tev nenāca par labu,'' iesaka Vinčs. ''Apdomā katru mazāko un kaitinošāko īpašību, kura piemita bijušajam, kā arī visas reizes, kurās tev attiecībās bija jāpiekāpjas vai jāpiekrīt kompromisam. Saglabā šo sarakstu savā telefonā, lai vari tajā ielūkoties ikreiz, kad sāc domāt par to, cik izdevušās izirušās attiecības bija. Arī šāds saraksts palīdzēs saglabāt reālu skatu, jo cilvēkam ir dabiska tieksme idealizēt gan cilvēku, gan attiecības.''

Uz laiku atsakies no sociālajiem tīkliem

Ja tev un bijušajam draugam ir daudz kopīgu draugu, atsekošana vai draudzības pārtraukšana ar viņu nebūs pietiekami, lai atbīvotos no bijušā klātbūtnes sociālajos tīklos. Vienīgais risinājums, ja šis ir tavs gadījums, ir ierobežot sociālo tīklu lietošanas paradumus – ja nepieciešams, uz kādu laiku atsakies no tiem pilnībā. Savukārt, ja kāds labs tavs draugs vēlas ar tevi padalīties tenkās par to, kas mainījies tava bijušā drauga dzīvē, dari zināmu, ka vēl neesi pilnībā samierinājusies ar šķiršanos, tāpēc nevēlies neko par viņu dzirdēt.