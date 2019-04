Pazīmes, kas liecina – nevainīgais flirts robežojas ar krāpšanu

Iespējams, saruna ar vecu paziņu patiešām bija pārāk koķeta un personīga, vai joki, kas vieno tevi un kolēģi, citu acīs šķiet nepiemēroti, tādi patiešām arī ir. Vai šādas situācijas var uzskatīt par nevainīgu flirtu, ja esi attiecībās? Vai tomēr šāda veida komunikācija ir uzskatāma par emocionālu krāpšanu? Kā atrast robežu?

Nereti nevainīgs flirts ātri kļūst par slidenu taciņu, uz kuras viegli paklupt un kas agri vai vēlu pārtop krāpšanā. Tomēr ne visos gadījumos flirtēšana ir nekavējoties jāpārtrauc. "Women's Health" attiecību eksperti ir nosaukuši sešas pazīmes tam, ka flirts un draudzīgas attiecības jau robežojas ar krāpšanu.

Tu baidies savam partnerim stāstīt par cilvēku, ar ko flirtē



Šī ir ļoti skaidra zīme, ka ne viss ir tā, kā tam vajadzētu būt. Kāpēc gan, lai tu kaut ko slēptu no sava partnera? Ir svarīgi godīgi atbildēt uz jautājumu – to nestāsti, jo tas vienkārši nav tik svarīgi, vai arī tu to apzināti slēp, jo no kaut kā baidies. Protams, šādu rīcību nevar uzskatīt par krāpšanu, bet jāpiekrīt tam, ka īsti labi tas nav. Ja flirta dēļ tu sāc nodot sava partnera uzticību, iespējams, ir laiks tam pielikt punktu.

Emocionālo atbalstu meklē pie otra cilvēka, nevis sava partnera



Ja tu ilgstoši flirtē un jokojies ar kādu kolēģi, sarunām paliekot ļoti virspusējām, tas patiesi var nekaitēt tavām attiecībām. Tomēr, ja ar cilvēku, ar ko flirtē, tev ir dziļākas sarunas un tu viņam uzticies vairāk nekā savam partnerim, visticamāk, tev ir problēma. Šādu rīcību var pielīdzināt emocionālajai krāpšanai. Par izņēmumu var uzskatīt situāciju, ja uzzināji sliktus jaunumus, ko vispirms izstāstīji flirta partnerim, jo viņš fiziski atradās blakus. Tomēr, ja šis cilvēks ir pirmais, pie kā vērsies, kad nepieciešams atbalsts, rūpīgi pārdomā radušos situāciju.

Tu otram stāsti lietas, ko neuztici pat savam partnerim



Ja tu kādam citam stāsti lietas, ko nespēj uzticēt savam partnerim, tā ir emocionāla krāpšana. Iespējams, ka tu jūti pievilkšanos pret cilvēku, ar ko flirtē, jo viņš spēj piepildīt kādu tavu vajadzību, ko partneris nespēj. Tā vietā, lai mocītos pašpārmetumos, izvērtē, ko tu gūsti no šī flirta un vai ir vērts to turpināt.

Tu flirtē nepārtraukti



Ikvienam patīk laiku pa laikam pakoķetēt, bet, ja tu to dari nepārtraukti, tad, iespējams, vienkārši neesi gatava saistībām, ko uzliek ilgtermiņa attiecības. Ja esi nesen uzsākusi attiecības, bet nevari pārtraukt flirtēt ar visiem pēc kārtas, iespējams, ir jāpārtrauc attiecības. Tu esi gatava no tā atteikties? Ja nē, tad atklāti izrunājies ar partneri par savām izjūtām, lai viņš nelolo cerības, kas nekad netiks piepildītas.

Tevi un cilvēku, ar ko flirtē, vieno savi joki



Varētu šķist, ka joks, ko saproti tikai tu un vēl viens cilvēks, nav nekas nekrietns un ļauns. Kas tur slikts, ka tev ir savi joki ar vecu paziņu vai kolēģi? Situācijā, kad tev ir joki ar kādu citu, kurus tavs partneris nesaprot, viņš var justies ļoti sāpināts. Tāpat šādi joki pārnes flirtu jaunā līmenī, jo definē intīmu telpu, no kuras ir izslēgti pilnīgi visi citi, ieskaitot tavu partneri.

Esot kopā ar partneri, tu domā par otru personu



Ja tavs ķermenis ir kopā ar partneri, bet prāts kavējas pie kāda cita, tu atrodies ļoti, ļoti bīstamā zonā. Ir normāli, ja tev parādās sajūtas un simpātijas pret vēl kādu. Galvenais nosacījums ir spēt tās atvairīt. Ja tu ar sajūtām cīnīties nespēj, ir jāapdomā, ko tad ar tām iesākt.