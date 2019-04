Pazīmes, kas liecina par vīrieša flirtēšanu, ja viņš nav devis skaidrus mājienus

Pavasaris jau tepat aiz stūra, un arī cilvēkos mostas vēlme atmodināt tauriņu kņudošo sajūtu vēderā. Ja tavu prātu nodarbina domas un šaubas par to, vai vīrietis ar tevi flirtē, iepazīsties ar "Womanitely" ekspertu izvirzītajām pazīmēm, kas varētu liecināt par flirtēšanu gadījumos, ja vīrietis nedod skaidrus mājienus.

Piemīlīgs smaids

Ja vīrietis ir aplaimojis ar piemīlīgu smaidu, tas ne tikai liecina par flirtēšanu, bet arī faktu, ka sieviete ir viņu ieinteresējusi. Ja vīrietis vēršas pie tevis ar smaidu sejā, tā ir nepārprotama zīme par to, ka tu kā cilvēks viņam simpatizē. Ja vīrietis tikai smaida, bet tomēr nesaņem drosmi uzsākt sarunu, varbūt vērts visu pārņemt savās rokās un vērsties pie vīrieša pirmajai. Ar smaida atbildi ne vienmēr būs līdzēts, lai flirts veiksmīgi turpinātos, tāpēc atceries, ka kautrīgākie vīrieši ar smaidu liek apzināties simpātijas pret sievieti.

Sarkšana

Skaidrs, ka sarkšanas pazīmes nevar pamanīt un pieķert vienmēr, tomēr kautrīgākie savas emocijas tomēr ar to nodod, kas, protams, ir laba zīme un nepārprotams žests patikai. Tomēr nebūt nav tā, ka sarkst tikai kautrīgie vīrieši, arī drosmīgie un pašpārliecinātie vīrieši, ieraugot vai iepazīstot daiļavu, var manāmi nosarkt. Sarkšana, protams, liecina, ka vīrietim persona ir iepatikusies, šeit citu variantu gluži vienkārši nevar būt.

Acu kontakts

Acu kontakts mēdz būt viltīgs un dažkārt tas ir pretrunā ar vīrieša patiesajām domām, tāpēc ir jācenšas izprast šo ķermeņa valodu. Ir kāds pavisam vienkāršs triks, kā no acu skatiena noteikt vīrieša patiku pret sievieti. Centies ilgi lūkoties acīs, vērojot reakciju un atbildi ar acu skatienu. Ja acu kontakts ir abpusēji ilgs, tas var liecināt par patiku. Tomēr arī īsāki un abpusēji acu kontakti var būt nedaudz mulsinoši, jo kautrīgi vīrieši vienkārši ātri novērsīsies, taču tas ne vienmēr liecina, ka viņam nav simpātijas pret konkrēto sievieti.

Ne tikai pats skatiens, bet arī tā raksturojums patiesībā ļoti spilgti pasaka priekšā vīrieša attieksmi. Ne velti mēdz teikt, ka acis ir dvēseles spogulis. Tāpat kā bērniem, kas mēdz radīt īgnu acu skatienu, ja ir par kaut ko neapmierināti vai gluži pretēji – sajūsmināti, arī pieaugušiem cilvēkiem šādi var novērot ieinteresētību par otru personu. Ja acu kontaktā acu zīlītes paplašinās, tā ir acīmredzama pazīme, ka vīrietis konkrētajā situācijā jūtos ļoti patīkami.

Foto: Shutterstock

Atdarināšana

Dažreiz vīrieši, pašiem to neapzinoties, sāk atdarināt sievietes ķermeņa valodu, taču tas tikai tāpēc, ka viņam radušās simpātijas. Atdarināšana var izpausties ar smiešanos, smaidīšanu, žestiem.

Ķermeņa valoda

Ķermeņa valoda ļoti daudz ko pasaka priekšā par cilvēka emocionālo stāvokli un konkrētajām sajūtām attiecīgā brīdī. Vīrietis, kas būs salicis rokas uz gurniem vai sānos, varētu signālizēt par pašpārliecinātību, tāpēc šī poza tiek uzskatīta par flirtēšanu. Vīrietim ir jārada pašpārliecināts iespaids, lai iepatiktos sievietei, tāpēc šī ķermeņa valoda mēdz nodot to, ka vīrietis varētu flirtēt.

Pieskārieni

Nejauši vai jauši pieskārieni ir ļoti pārliecinoša zīme par simpātijām. Pieskāriens var būt it kā nejaušs, taču patiesībā vēlme pieskarties radusies zemapziņā radušās patikas dēļ. Jebkurš pieskāriens ir centiens pievērst sev uzmanību, tāpēc to noteikti nevajadzētu ignorēt. Vairākums uzskata, ka pieskāriens ir tikai draudzīgs žests, tomēr reizēm tā var nozīmēt daudz vairāk.

Galvas pozīcija

Ne tikai ķermeņa valoda, bet arī galvas novietojums var daudz ko pateikt priekšā par vīrieša iekšējām izjūtām pret sievieti. Ja galva ir noliekta nedaudz uz leju, vīrietis patiesi ir ieinteresēts stāstītajā un vēlas dzirdēt vissīkākās nianses. Cilvēkiem patīk sajust no otras personas pazīmes, kas liecina par uzmanīgu klausīšanos un ieinteresētību, tāpēc arī to var konkrētajā situācijā saistīt ar flirtu. Ja galva tiek grozīta sarunas laikā un uzmanība tiek pievērsta apkārt notiekošajam, tas tikai liecina, ka cilvēks par kaut ko citu ir ieinteresēts vairāk. Pat viskautrīgākie vīrieši tomēr vērīgi klausīsies un nenovērsīsies no sarunas.

Uzacu raustīšana

Iespējams, daudzas nemaz to nav pamanījušas, taču uzacu sasprindzināšana un paplašināšana uz augšu ir ļoti izteikta flirta pazīme. Protams, vairākkārtēja uzacu pacelšana un nolaišana ir visiem zināms flirtēšanas paņēmiens, taču arī ne tik uzkrītošs uzacu paaugstinājums var nodot flirtēšanu.

Nemiers

Ja vīrietis sēž nemierīgi, ir jūtams satraukums vai nervozitāte, tā ir pavisam dabiska reakcija flirtēšanas procesā, jo vīrietis gluži vienkārši ir nedaudz iesprindzis, tāpēc baidās no kaut kādas neizdošanās. Manot, ka vīrietis ir nemierīgs, zini – viņš gluži vienkārši ir ieinteresēts un tas nenozīmē, ka viņam ir garlaicīgi, ja vien žesti par to nav pārāk pārliecinoši.

