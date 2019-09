Pazīmes, kas liecina – tu esi emocionālā dēkā

Par mūžsenu varētu dēvēt jautājumu: ''Vai sievietes un vīrieši var būt tikai draugi, vai tomēr abu starpā ar laiku parādīsies saikne?'' Kopš pirmās reizes, kad jautājums uzdots, pavisam noteikti pagājis ilgs laiks, taču, ļoti iespējams, tāpat kā toreiz, arī šodien atbildes uz jautājumu atšķirsies atkarībā no tā, kam tas jautāts. Tāpat atbildes atrašanu nebūt neatvieglo apziņa, ka romantiskām attiecībām nav obligāti nepieciešams fizisks kontakts, lai tās kļūtu īstas. Līdz ar to mūsdienās arvien populārāks kļūst termins ''emocionālā dēka''.

Par emocionālu dēku dēvē mīlošas attiecības starp diviem cilvēkiem, kuru starpā ir savstarpēja pievilkšanās, bet nav seksuālās tuvības. Pēc apraksta var noprast, ka šādas attiecības var pastāvēt arī starp tuviem draugiem, kā arī nereti notiek pat tad, ja vienam vai abiem ir otrā pusīte. Iespējams, tev šis skaidrojums šķiet pazīstams, tāpēc, iedvesmojoties no portāla ''Health'', piedāvājam iepazīties ar pazīmēm, kas liecina – tu esi iesaistīta emocionālā krāpšanā.

Tu neesi pilnībā atklāta

Pirmais, kas varētu liecināt par emocionālo dēku, ir noslēpumainība un daļēja atklātība. Taču tas, ka savam partnerim neatklāj visu, nebūt nenozīmē, ka viņš par tavu tuvo draudzību nezina neko – viņš tikai, iespējams, nezina, cik patiesībā tuvi esat. Tāpat mēs katra nereti kaut ko no mīļotā paturam noslēpumā, un dažkārt tās var būt arī attiecības ar kādu citu tuvu cilvēku – šoreiz ar attiecībām domāta draudzība –, jo zinām, ka partneris kļūs greizsirdīgs vai ir ātri aizvainojams. Tomēr, ja tava un tā sauktā drauga starpā ir jūtama gan emocionālā, gan seksuālā spriedze un tu to apzināti slēp no sava partnera, tā, iespējams, ir zīme, ka jūsu starpā ir emocionāla dēka.

Savstarpējā spriedze ir teju taustāma

Paturpinot apskatīt savstarpējo spriedzi, emocionālā dēkā nereti abas puses izjūt jau piesaukto seksuālo spriedzi – lai gan jums nav fiziska kontakta, jūs abi par to domājat. Ja arī tavās un kāda laba drauga attiecībās valda šāda spriedze, tu vari pieķert sevi fantazējot par jūsu emocionālo saderību pat laikā, kamēr mīlējies ar savu īsto partneri. Tāpat, iespējams, tevi ir mākušas tādas domas kā: ''Ja vien mēs varētu pavadīt kādu nakti kopā, nebūdami neuzticīgi…'' Šāda un cita rīcība, kas tevi kaut tikai domās attālina no īstā mīļotā, ir uzskatāma par emocionālu krāpšanu.

Tu sūdzies par savu partneri

Sūdzēšanās par savu mīļoto un viņa uzvedību var būt riskants gājiens, it īpaši tad, ja tu visu stāsti draugam, ar kuru esi emocionālā dēkā. Stāstot ''tuvajam draugam'' par to, kas tevi neapmierina partnerī, kādas ir jūsu nesaskaņas vai pat izsaki pieņēmumus, ka, iespējams, jums abiem būtu labāk vienam bez otra, tas neviļus ir tiešs mājiens, ka vēlies ko vairāk kā tikai emocionālas attiecības.

Tava jaunā saikne grauj veco

Emocionālās dēkas sākumu varētu salīdzināt ar fiziskas krāpšanas vai jaunu normālu attiecību sākumu – tu jūties priecīga, brīva, izjūti neierobežotu mīlestību un pieņemšanu. Tāpat šādas izjūtas var nākt kā atvieglojums, kā glābiņš, ja ilgstošās attiecībās ar partneri notiek nemitīgi strīdi, nesaskaņas vai jebkāda cita sašūpošanās. Lai gan ir labi priecāties par ļoti tuvu draudzību ar kādu citu, izņemot mīļoto, ja šīs sajūtas tu paturi noslēpumā un jūsu draudzībā valda seksuālā pievilkšanās, tas var iedragāt tavas un partnera attiecības. Kā arī jūsu attiecības var sākt izjust pamatīgu sašūpošanos, ja draugam, ar kuru esi emocionālā dēkā, sāc atklāt lietas, par kurām tavs partneris nezina.