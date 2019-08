Pazīmes, kas liecina – viņš ir īstais

Ikviena sieviete sapņo satikt savu īsto un vienīgo partneri, ar kuru kopā aizvadīt visu mūžu un sagaidīt vecumdienas. Lai gan varētu šķist, ka brīdī, kad viņu satiksi, tu uzreiz to sapratīsi, tā gluži nav. Tāpēc joprojām ikviena meklē atbildi uz jautājumu – kā zināt, ka viņš ir īstais?

Lai gan vēlme atrast savu dvēseles radinieku ir ļoti romantiska, tomēr nevienam no mums nav tāda īstā un vienīgā dzīves partnera, portālam ''Prevention'' stāsta psihoterapeits Džozefs Silona. Taču pavisam noteikti ir kāds, kurš tev ir vispiemērotākais. Lai tu viņu nepalaistu garām un spētu atpazīt, ka tieši šobrīd esi attiecībās ar savu dzīves partneri, iedvesmojoties no portāla ''Prevention'', piedāvājam iepazīties ar pazīmēm, kas liecina, ka esi viņu satikusi.

Tev ir sajūta – viņš ir īstais

Protams, ne vienmēr ir iespējams uzreiz noteikt, ka esi attiecībās ar sev piemērotāko dzīves partneri, taču to priekšā var pateikt iekšējā sajūta. Ja tava zemapziņa tev saka, ka viņš ir īstais, ieklausies tajā.

Viens otra klātbūtnē jūtaties ērti

Ja tev otra klātbūtnē nav jāizliekas un viņš tev liek justies ērti, tā ir viena no noteicošajām pazīmēm, ka jūsu attiecības ir veselīgas. Būt jums pašiem un vienam no otra neslēpt nedz savas sajūtas, nedz savu patieso dabu ir viena no svarīgākajām lietām attiecībās.

Tu spēj nolasīt savu partneri

Iespējams, tavs partneris nesaka, ka ir nomākts, dusmīgs vai aizskarts, taču tu to spēj nolasīt vien pēc viņa skatiena, intonācijas vai tev to priekšā saka iekšējā sajūta. Šāda spēja ne tikai stiprina attiecības, bet liecina arī par spēcīgu saikni.

Abpusēja cieņa

Cieņa, iespējams, ir vismazāk apspriestā tēma, kad tiek runāts par attiecībām. Taču, neskatoties uz to, neviena no mums nejūtas labi un skaidri zina, kad tāda attiecībās nevalda. Abpusēja cieņa gan palīdz attiecībām kļūt noturīgākām, gan palīdz kopīgiem spēkiem sasniegt nostādītos mērķus.

Tu viņu mīli arī sliktajos brīžos

Ja tu spēj pieņemt arī to, ka viņš krāc, kļūst dusmīgs par nenozīmīgiem sīkumiem, nereti aizmirst veikalā nopirkt tevis uzskaitīto un vēl daudz ko citu, iespējams, tu esi atradusi savu īsto. Tev ir jāmīl savs partneris arī viņa sliktajās dienās, ja vēlies kopā ar viņu nodzīvot līdz sirmam vecumam.

Viņš tavai dzīvei piešķir papildu vērtību

Daudziem šķiet, ka īstais dzīves partneris cilvēku papildina un padara pilnīgu, taču tā gluži nav. Tavs, tā dēvētais, dvēseles radinieks vien uzlabo tavu dzīvi – kopā ar viņu laimīgās dienās tu jūties vēl laimīgāka un par patīkamiem sīkumiem priecājies divtik. Protams, attiecībās nav tikai priecīgo brīžu, taču, ja viņš uzlabo tavu ikdienu, tā ir tikai un vienīgi laba zīme.