Piecas lietas, kuras attiecībās nevajadzētu pieļaut

Viena lieta attiecībās ir pa reizei piekāpties kopīga labuma vārdā un konkrētās situācijās no mīļotā pretī saņemt to pašu, bet pilnībā cita – kā normu pieņemt dažādus partnera lūgumus, lai gan tie "ēd" attiecības no iekšpuses. "Reader's Digest" speciālisti vērš uzmanību uz vairākām lietām, kuras nekādā gadījumā nevajadzētu pieņemt veselīgā savienībā.

Kardinālas izmaiņas dzīvē



Ir pilnībā normāli izteikt viedokli, piemēram, par partnera matu sakārtojumu vai klāstīt bažas par kādu nelāgu ieradumu un aicināt kaut ko mainīt, taču lūgums uztverams kā trauksmes signāls, ja tā pamatā ir kardinālas dzīves pārmaiņas. Kā piemēru var minēt karjeras, mācību vai reliģijas maiņu un situācijas, kad bez loģiska skaidrojuma tiek pieprasīti personības šķautņu uzlabojumi. Lai attiecības būtu veiksmīgas, nedrīkst ļaut otram sajust, ka viņš tevi kontrolē. Tā vietā abiem jāmācās izprast un atbalstīt vienam otru. Bet, ja ir kāds jautājums, par kuru viedokļi atšķiras kardināli, pirmajam solim nav jābūt mēģinājumam partneri mainīt, bet gan problemātisko situāciju izrunāt.

Paroļu pieprasīšana



Ja jaunais draugs vai draudzene, teju vai sitot ar kāju pa grīdu, pieprasa zināt visas paroles gan sociālo tīklu kontiem, gan arī telefonam, datoram un citām ierīcēs, iespējams, jūsu savienības attīstība nenorit kā pa diedziņu. Neapšaubāmi, arī noslēpumu turēšana neko labu par attiecībām neliecina, taču tas nenozīmē, ka atklātuma dēļ tev pilnībā jāatsakas no savas privātās dzīves. Ja ar laiku tev pašai radīsies vēlme ar šādu soli iepriecināt savu mīļoto, tas nav nekas slikts, bet pretējā gadījumā tā ir milzu robežu pārkāpšana.

Pilnībā visam jābūt 50/50



Lai arī cik ļoti gribētos attiecībās ievērot 50/50 principu jeb tikpat daudz, cik tu man, tik arī es tev, to izdarīt ir sarežģīti. Precīzāk – to ir grūti izteikt skaitļos, tāpēc situācija, kad partneris atsakās iznest miskasti, jo tu iepriekšējā vakarā nenomazgāji traukus, ir visnotaļ absurda. Ja otrs par visām varītēm cenšas turēties pie 50/50 principa, problēmas ir teju vai garantētas, tāpēc jebkura situācija ir jāizvērtē individuāli. Ja tavs dzīvesdraugs ir noguris un nevar kādu pienākumu veikt, tas ir jāsaprot, nevis uzreiz jānorāda uz neizdarību un taviem regulārajiem pūliņiem.

Melošana vai taisnības neatklāšana viņa dēļ



Protams, tā ir katra individuāla darīšana, cik daudz viņš ir gatavs sava mīļotā labā darīt, taču, ja lūgums neatklāt kādus svarīgus faktus liek justies slikti vai rada diskomforta sajūtu, to nedrīkstētu pieļaut. Tas nav godīgi no partnera puses tevi nolikt šādā situācijā, un tas daudz arī vēsta par viņu kā cilvēku. Ja pēc vairākiem skaidrojumiem viņš aizvien paliek pie melu stāsta vai taisnības noklusēšanas, šis cilvēks nerespektē tavas izjūtas, tāpēc vērts pārdomāt, vai vēlies ar tādu partneri dzīvot kopā.

Aizliegums ar kādu tikties vai runāt



Vienalga, vai runa ir par tikšanos ar konkrētu draudzeni vai runāšanu par tēmu, kas otram nav interesanta – neviens cilvēks tev nevar dzīvē kaut ko aizliegt. Partneris var dot ieteikumus, izskaidrot savu nostāju, piemēram, kāpēc ar šo draudzeni neieteiktu kopā pavadīt tik daudz laika, tomēr strikti likumi neko labu abiem nedos. Arī tad, ja mīļā miera labad viņa ultimātus pieņemsi, nejutīsies nedz laimīga, nedz varēsi attiecībām dot sevi pilnībā.